В РФ налажено производство коробок передач для Sollers SF5 и Sollers SF7

Выпуск шестиступенчатых механических коробок для двух коммерческих моделей российской марки налажен на заводе в Заволжье (Нижегородская область).

В актуальную линейку местного бренда входит Sollers SF5 – это лёгкий коммерческий автомобиль, выпуск которого был налажен в мае 2025 года на заводе «Соллерс Алабуга» (Республика Татарстан). К нему на конвейере во втором квартале 2026-го присоединится «старший брат» – микроавтобус Sollers SF7. Теперь в пресс-службе компании рассказали о том, что в РФ начали собирать коробки передач, предназначенные для этих двух коммерческих моделей.

Производство шестиступенчатых механических коробок передач налажено на мощностях предприятия «Соллерс Производство трансмиссий» на базе индустриальной площадки ЗМЗ, который расположен в Заволжье (Нижегородская область). Сообщается, что «новые модификации агрегатов стали развитием базовых версий МКПП, производство которых стартовало в 2024 году».

В компании отметили, что в настоящее время на этой производственной площадке налажен выпуск 6МКП для линейки лёгких коммерческих автомобилей и пикапов Sollers, а также для УАЗ Профи «Полуторка». Помимо этого, с конвейера предприятия сходят электромеханические раздаточные коробки для пикапов марки Sollers.

По словам генерального директора ООО «Соллерс Производство трансмиссий» Альберта Вазьянского, в скором времени на этом заводе начнётся серийное производство механических коробок передач и электромеханических раздаточных коробок для обновлённых моделей УАЗ Патриот, Пикап и Профи.

Линейка Sollers SF5 включает в себя цельнометаллические фургоны, грузопассажирские версии, пассажирские автобусы и шасси для спецтехники. Как Kolesa.ru сообщал ранее, автомобиль, по сути, является наследником Sollers Atlant (близнец китайского вэна JAC Sunray): дело в том, что «донором» для SF5 стал Sunray второго поколения, дебютировавший на родине ещё в 2022-м.

Под капотом у актуального Sollers SF5 располагается локализованный дизельный двигатель HFC4DE1-1D, соответствующий пятому экологическому классу. Его объём равен 2,7 литра, максимальная мощность – 150 л.с., а крутящий момент – 355 Нм. Сейчас он предлагается в комплекте только с автоматом. Как сообщалось ранее, модели также достались российские радиаторы, АКБ, телематический блок, сиденья, воздушный отопитель салона и остекление.

В свою очередь Sollers SF7 оснащается той же выпускаемой в России техникой от JAC, но при этом модель связана с компанией Vanche, которая выпускает линейки малотоннажной техники V6 и V7 по мотивам Mercedes-Benz Sprinter W906. Габаритная длина этого микроавтобуса равна 7490 мм, ширина – 2000 мм, высота – 2875 мм, а расстояние между осями составляет 4325 мм. Салон рассчитан максимально на 23 седоков.