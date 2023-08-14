Пять этапов – пять победителей: Дамир Идиятулин стал сильнейшим в RDS GP в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 14 августа 2023 года

В Красноярске на трассе «Красное Кольцо» завершился пятый этап Гран При Российской Дрифт Серии 2023 (RDS GP). Автодром стал местом одного из самых драматичных в истории серии уик-эндов и самым насыщенным на события для команды «SINTEC • Fresh Маркетплейс», которая второй этап кряду не оставила своим соперникам ни единого шанса на успех.

Выйдя полным составом в ТОП 16, на этой стадии «SINTEC • Fresh Маркетплейс» должна была лишиться одного из своих пилотов. Сетка заездов свела Евгения Лосева и Дениса Мигаля, и в этом сражении сильнейшим был Лосев. Евгений отправился в ТОП 8, где встретился с Денисом Сорокопудом. В этой дуэли молодой пилот LUKOIL Racing Drift Team допустил ошибку, которая привела к столкновению с соперником. Из-за серьёзных повреждений, устранить которые за отведенные регламентом 5 минут было невозможно, Сорокопуд оформил технический сход, а Лосев через одиночный проезд «bye run» отправился в полуфинал. На стадии ТОП 4 вновь не обошлось без контакта, но его устроил уже лидер STAR PЁR STARS AIMOL Чарльз НГ. В итоге пилот из Гонконга отправился сражаться за третье место, а Лосев стал участником решающей дуэли этапа, где его уже ждал напарник по команде красноярец Дамир Идиятулин.

Путь Идиятулина к финалу тоже был непростым. В ТОП 16 его протаранил Степан Азаров (AUTOPROFI TEAM), в ТОП 8 Дамир взял верх на Григорием Гусевым (LUKOIL Racing Drift Team), а в полуфинале, проходившем на влажной от дождя трассе, он победил Антона Козлова (Carville Racing). Внутрикомандное дерби «SINTEC • Fresh Маркетплейс» в финале стало настоящим украшением уик-энда – опытнейшие пилоты устроили невероятно плотные и синхронные проезды, порадовав забитые до отказа трибуны «Красного Кольца» и тысячи болельщиков у экранов трансляции RDS TV. По итогам этой яркой дуэли судьи единогласным решением назвали победителем Дамира Идиятулина, для которого это «золото» стало первым на этапе RDS GP 2023.

Но настоящими героями уик-энда в Сибири стали механики коллектива «SINTEC • Fresh Маркетплейс». Еще в четверг Евгений Лосев на тренировках серьёзно разбил свою Toyota Supra A80, и команде пришлось срочно ее восстанавливать. Затем на Toyota Supra Дамира Идиятулина отказал мотор. Только механики вернули машину Дамира в строй, как в субботу пришлось менять силовой агрегат уже на многострадальной машине Лосева. А в воскресенье на утренней разминке автомобиль Евгения загорелся! Но и это не сломило команду. Машину Лосева успели восстановить к ТОП 16 и выпустить на старт, хоть и без заднего обгорелого крыла. Поэтому встреча двух многострадальных Toyota Supra в финале стала наградой всей команде на ее невероятный труд и волю к победе.

Впрочем, горели на этапе не только машины «SINTEC • Fresh Маркетплейс». В заезде с Дамиром Идиятулиным вспыхнула BMW E30 Антона Козлова (Carville Racing). Допустив контакт с соперником, Антон наехал на собственный передний бампер, который под раскалённым днищем быстро занялся пламенем. Автомобиль потушили, но дальше он ехал уже без части обвеса.

Впрочем, тех, кто смог сохранить свою машину в неповреждённом состоянии, в воскресенье можно было перечесть по пальцам. Николай Горковенко (Carville Racing) в ТОП 16 наподдал Андрею Астапову (LUKOIL Racing Drift Team), а Леонид Шнайдер (TimeUp) фактически уничтожил свой автомобиль в заезде с Денисом Сорокопудом (LUKOIL Racing Drift Team). В роли преследователя Леонид не рассчитал расстояние на разгоне и оказался слишком близко к лидеру, который в момент инициации заноса зацепил его кормой автомобиля. В итоге Шнайдер полным ходом врезался в отбойник – сам пилот не пострадал, но его Toyota Mark2 JZX90 ждет серьёзный ремонт.

Илья Попов из «FailCrew x ДаркСайд» лишь чудом не вынес с трассы Григория Гусева из LUKOIL Racing Drift Team, а Георгий Чивчян (TAKAYAMA FORWARD AUTO) не смог избежать контакта с машиной Антона Козлова (Carville Racing). К счастью, к полуфиналам пилоты перестали громить свои автомобили и технику соперников – контакты если и были, то не фатальные.

RDS GP. «Красное Кольцо». Личный зачёт. Топ-3:

Дамир Идиятулин («SINTEC • Fresh Маркетплейс») Евгений Лосев («SINTEC • Fresh Маркетплейс») Чарльз НГ (STAR PЁR STARS AIMOL)

RDS GP. «Красное Кольцо». Командный зачёт. Топ-3:

«SINTEC • Fresh Маркетплейс» STAR PЁR STARS AIMOL LUKOIL Racing Drift Team

Этап в Красноярске продолжил традицию «новый этап – новый победитель», подарив нам пятого в сезоне триумфатора квалификации и пятого победителя парных заездов. Во-вторых, он сменил лидера общего личного зачёта. Поскольку Георгий Чивчян не смог пробиться даже в полуфинал, он уступил первую строчку турнирной таблицы Чарльзу НГ. Антон Козлов остается третьим.

Что касается сражения команд, то там первенству TAKAYAMA FORWARD AUTO пока ничего не угрожает, однако STAR PЁR STARS AIMOL приблизилась практически вплотную – разница составляет всего 44 балла. А второй подряд выигранный этап позволил «SINTEC • Fresh Маркетплейс» опередить Carville Racing и войти в тройку лидеров.

RDS GP. Личный зачёт. Положение после пяти этапов. Топ-3:

Чарльз НГ (STAR PЁR STARS AIMOL) – 844 балла Георгий Чивчян (TAKAYAMA FORWARD AUTO) – 836 баллов Антон Козлов (Carville Racing) – 790 баллов

RDS GP. Командный зачёт. Положение после пяти этапов. Топ-3:

TAKAYAMA FORWARD AUTO – 1468 баллов STAR PЁR STARS AIMOL – 1424 балла «SINTEC • Fresh Маркетплейс» – 1296 баллов

Шестой этап Гран При Российской Дрифт Серии пройдёт 2–3 сентября в Москве. RDS GP вернётся на трассу Moscow Raceway, где стартовал сезон-2023, но на этот раз пилотам предстоит преодолевать оцениваемый участок в обратном направлении. Как показал прошлый год, не всем обратная конфигурация знакомого автодрома даётся легко. А значит, есть все шансы, что в сезоне-2023 могут быть уже шесть разных победителей квалификации и шесть разных победителей парных заездов.

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