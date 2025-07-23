Ралли «Шёлковый путь – 2025» завершено: команда ГАЗ Рейд Спорт с бронзой в Т1!

22 июля финишировало 15-е издание ралли «Шёлковый путь – 2025». Заключительный спецучасток протяжённостью 135 км пролегал от Кош-Агача до Горно-Алтайска по горным серпантинам, плато, среди снежных вершин и бурных рек. Девять бродов с ледяной водой, узкие дороги и острые камни – этот этап стал сложным, но невероятно живописным. Впрочем, как и вся гонка этого года. Борьба продолжалась до последних метров, но теперь главное приключение лета завершено.

Первым на финальный спецучасток вышел экипаж Антона Шибалова из команды «КАМАЗ-мастер», однако из-за проблем с навигацией он показал лишь шестой результат. Лучшее время на этом допе было у его сокомандников – экипажа Богдана Каримова. Тем не менее Антон Шибалов вместе с Александром Куприяновым и Данилом Телеповым удержали лидерство и взяли золото в грузовом зачёте. Второе место занял экипаж руководителя команды «КАМАЗ-мастер» Эдуарда Николаева, который вместе с Евгением Яковлевым и Владиславом Глуховым уступил всего 23 минуты. Бронза досталась ещё одному экипажу «камазовцев»: Алмаз Ахмедов, Иван Мальков и Иван Татаринов блестяще прошли всю дистанцию гонки. Всего из 13 стартовавших грузовиков до финиша добрались 12 – досадный сход Сергея Вязовича на девятом этапе лишил гонку части интриги и того духа соперничества, который держал в напряжении всех поклонников автоспорта.

В категории Т3 интрига сохранялась до последних километров. Если накануне отрыв между Романом Русиновым и братьями Черкесовыми был минимальным, то финальный спецучасток расставил всё по местам. Русинов и его штурман Дмитрий Павлов набрали темп и были близки к тому, чтобы отыграть первое место, но пробитое колесо съело весь запас времени. Экипаж Русинова показал первое время в Т3 на спецучастке 11 этапа, но этого было недостаточно, чтобы подняться выше по турнирной таблице. В итоге золото в Т3 и в Абсолюте взяли Дмитрий Черкесов и Владимир Простаков, серебро – Алексей Черкесов и Артём Шевелёв, а бронзу – Роман Русинов и Дмитрий Павлов.



В прошлом году нам этот этап не удался, мы потеряли на нём много времени. В этом году применили другую тактику, накачали давление побольше, но всё равно пробили одно колесо. Много переживаний – разрыв маленький, и теперь не знаем, как распределились места. Но в целом всё хорошо. Дмитрий Черкесов

Сегодня день, который мог решить исход всей гонки. И он очень опасный. За 10 км до финиша у нас было пробито колесо, поменяли мы его за 2 минуты 15 секунд. Мы валили на все деньги. У нас сегодня было либо пан, либо третье место. Терять нам нечего, а третье место мы получали в любом случае. Мы сделали всё возможное, чтобы добраться до финиша как можно быстрее, не нанеся ущерба машине. Ещё один финиш «Шёлкового пути» в нашей карьере, ещё один подиум – если доедем до финиша этапа, и я очень рад. Для меня это победа над самим собой. Спасибо всем, кто болел за нас, следил за нами каждый день. Дмитрий Павлов штурман Русинова

Красивую победу в классе внедорожников Т1 одержали Павел Андреев и Глеб Мокеев из 404 Racing Team, с каждым этапом увеличивая отрыв от соперников. На финальном спецучастке они опередили экипаж «НГ-Энерго» более чем на 20 минут, тем самым увеличив разрыв с Андреем Рудским и Дмитрием Карповым до пяти с половиной часов. Павел Андреев забирает золото, а Андрей Рудской – серебро.

Сегодня было очень красиво. Ехали в предвкушении финиша после этих долгих марафонских дней. Чувство полного удовлетворения от соревнований. Машина не подвела, ребята с командой молодцы – ночами работали, им огромный поклон. И респект полный моему штурману Глебу Мокееву, он привёл нас сюда сегодня. Мы понимаем, что «Шёлковый путь» – задача не из простых. Мы долго настраивались, готовились и в итоге сделали своё дело. Павел Андреев

Бронзу в Т1 и шестое место в Абсолюте завоевал экипаж команды «ГАЗ Рейд Спорт» Алексея Игнатова и Евгения Павлова, который мужественно проехал очередной маршрут «Шелкового пути», шел вперед и не сдавался, хотя некоторые этапы давались непросто.

Спецучастки под конец гонки всё коварнее и коварнее, могут преподнести самые неожиданные сюрпризы. Дорога очень каменистая, триальная. Если здесь ехать на результат, то риск максимальный. Плюс много бродов, что тоже иногда представляет определённые сложности, потому что вода заливает агрегаты, электрику. На лобовом стекле много пара, поэтому какое-то время приходится ехать с ограниченной видимостью. Всё это, конечно, вносит свои сложности. Даже мы сегодня подсели в одном броде, потому что у него было мягкое основание. Долгими усилиями мы смогли выехать назад и уже обходили брод в другом месте. Поэтому последний, хоть и короткий, спецучасток до последнего момента держал нас в максимальной концентрации и на пределе. В целом, гонка очень понравилась – дороги классные, пейзажи везде очень красивые, мы с большим удовольствием приезжаем на «Шёлковый путь». Спасибо дирекции ралли за такой интересный маршрут и отличную организацию – каждый бивуак встречал нас вовремя, всё было супер – горячая вода в душе, питание разнообразное. Также спасибо нашей команде, которая на этой гонке отлично поработала. У нас практически не возникало технических проблем за исключением каких-то мелких повреждений. Мы очень счастливы, что преодолели очередной маршрут «Шёлкового пути»! Алексей Игнатов «ГАЗ Рейд Спорт», экипаж №201

Экипаж зелёной «Газели» – Александр Семёнов и Дмитрий Охотников – несмотря на проблемы с мостом и другие технические неполадки, преследовавшие их во второй половине гонки, достойно добрался до финиша, заняв четвёртое место в Т1 и девятое в Абсолюте.

В классе Т2 переломным моментом стал девятый этап, где технические проблемы заставили Максатмурата Данатарова уступить лидерство. С этого момента Мердан и Шохрат Тойлыевы уверенно шли к победе, взяв золото. Их соперники Мейлиз Абдулаев и Италмаз Чарыев стали вторыми, а Данатаров с Дидаром Оразмередовым финишировали с отставанием в 106 часов 49 минут и получили бронзу.

Не все так просто было и в зачете Open, где соревновались шесть экипажей. Если поначалу у Михаила Митяева и Егора Охотникова из «LADA Sport Авто Финанс» получалось навязать борьбу и выходить в лидеры, то во второй половине гонки они больше прикрывали второй экипаж – Дмитрия Воронова и Кирилла Еникеева. Монгольский экипаж Амартувшина Хасагхуу смог решить технические проблемы лишь под конец гонки и показал лучшее время на двух последних этапах, но это не повлияло на общий результат. Для Анатолия Кузнецова и Алексея Смолина в заключительный день можно было позволить отпустить вперед соперников: два часа преимущества перед экипажем Евгения Фрезоргера и более 10 часов – перед Дмитрием Вороновым сделали их практически неуязвимыми от нападок соперников. В результате они спокойно финишировали, став победителями ралли «Шелковый путь» в зачете Open. На втором месте – экипаж Евгения Фрезоргера и Тимофея Гаврилова из команды Сибирь.SDE, а Дмитрий Воронов и Кирилл Еникеев из «LADA Sport Авто Финанс» – третьи.

На этой гонке у нас возникали определённые проблемы, когда мы прилегли на бочок и пришлось немножко покопаться в дюнах. Но в целом, самое главное, что мы финишировали. На последних двух или трёх этапах у нас уже была тактика выживания «кто поедет медленнее». Даже на этом коротком спецучастке огромное количество опасных камней, которые могут оторвать и рычаг, и колесо. Хорошо, что все финишировали, можно всех с этим поздравить и пожелать хорошего участия в следующем году. Евгений Фрезоргер «Сибирь.SDE»

Оба грузовика «Садко» команды «ГАЗ Рейд Спорт» успешно преодолели 4811 км, из которых более 2400 км пришлось на спецучастки. Хотя проблемы с перегревом двигателя осложнили вторую половину гонки, пилоты справились и доказали надёжность серийных машин.

Две трети спецучастка мы проехали замечательно! Потом у нас начались небольшие проблемы с навигацией. В бродах всё хорошо – красиво, зрелищно, немного посоревновались с Уралом. В целом, гонка удалась организаторам, трасса прописана очень хорошо, спасибо Сергею Таланцеву. Места красивые, как всегда! Михаил Шкляев руководитель грузового подразделения команды «ГАЗ Рейд Спорт», экипаж №312

Среди мотоциклов и квадроциклов также шла жёсткая борьба. Лучшими стали: в классе 450 – монгольский спортсмен Мурун Пурэвдорж, в G-Moto Challenge – Екатерина Жаданова, а среди квадроциклов – Алексей Зверев из «Русской механики».

Параллельно основной гонке 28 экипажей на внедорожниках и 5 серийных грузовиков участвовали в категории «Гранд тур "От Байкала до Алтая"». Грузовик «Садко» с экипажем Олега и Алёны Безуглых финишировал первым, доказав, что даже без доработок серийная техника способна на серьёзные испытания.

Это было мощное ралли, уровень настоящего чемпионата мира – 11 гоночных дней в разнообразных условиях, но главное – песок. Не просто участки, а настоящие горы песка, через которые нужно было прорваться: 100 километров, затем 30, ещё 20… Без перерыва, на пределе возможностей. Даже опытные гонщики признавали: проехать здесь 20 км – уже подвиг, а у нас – сотня! Дюны высотой в 60-100 метров, крутые подъёмы, где любая ошибка грозит падением. Наши ребята сражались достойно. Да, были сложности – даже Игнатов перевернулся, но благодаря помощи экипажа Павла Мурылева из MAZ-SPORTauto быстро вернулись в гонку. В итоге – третье место в категории T1. Особо радует успех наших грузовиков – они шли в середине общего зачёта. И главное: наши машины собраны на серийных узлах «ГАЗона». Если гоночные версии показывают такой результат, значит, и конвейерные модели надёжны. Это и есть наша цель – доказывать, что продукция завода достойна доверия. Гордимся этим сезоном. Борьба была честной, соперники – сильными, а наш результат – доказательством того, что мы на правильном пути. Вячеслав Субботин спортивный директор команды ГАЗ Рейд Спорт

Поздравляем всех пилотов с финишем! Это была настоящая гонка на выносливость, где каждая победа добыта тяжёлым трудом. На площади Ленина в Горно-Алтайске победители 15-го «Шёлкового пути» получили статуэтки белых тигров. Впереди – этапы Кубка России, а следующие крупные соревнования пройдут с 25 по 29 сентября в Ульяновске, где состоится 5-й этап чемпионата России по ралли-рейдам – «Баха "Холмы России"».

Партнёрский материал