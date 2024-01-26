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Рамный внедорожник Tank 700: рассекречен интерьер

26.01.2024 221 0 0

В Китае заказы на новый вездеход начнут принимать уже через несколько дней, там пока анонсирована только гибридная версия. Позже SUV может добраться и до российского рынка.

В серийном виде рамный Tank 700 дебютировал еще осенью прошлого года, однако тогда показали только лимитированную спецверсию: у такого внедорожника еще более внушительный обвес, бронзовый декор, своя радиаторная решетка, накладка на капоте и дополнительные светильники на крыше. А вот стандартный вездеход марка принялась пиарить лишь недавно. Так вот теперь опубликована очередная порция фирменных фото и коротких видеороликов, причем наконец-то появились четкие кадры интерьера. А еще Tank 700 испытали местные профильные СМИ: полноценные материалы они выложат после премьеры, но первые впечатления уже есть.

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Внутри новинка подражает остальным моделям бренда, тут тоже установлены отдельные экраны приборки и мультимедийной системы. При этом Tank 700 достались и собственные фишки: например, в нижней части корпуса дисплея мультимедиа имеется ряд кнопок. Физические клавиши красуются и под центральными дефлекторами обдува, плюс внедорожник получил настраиваемый круглый экранчик – это не просто часы, но и кнопка запуска мотора. В отделке интерьера использованы кожа и замша. В списке оборудования Tank 700 также значатся проекционный дисплей, подогрев и вентиляция кресел (вдобавок предусмотрена функция массажа), выдвижные подножки.

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Что же касается внешности, то, как и у других Тэнков, она оформлена в нарочито брутальном стиле. Длина Tank 700 равна 5090 мм, ширина – 2061 мм, высота – 1952 мм, колесная база – 3000 мм. То есть это самый крупный внедорожник в гамме марки.

В Китае Tank 700 предложат в виде подзаряжаемого гибрида с полным приводом и пневмоподвеской. В состав установки Hi4-T вошли бензиновый турбомотор V6 3.0, электродвигатель и девятиступенчатый автомат. Китайцы пишут, что суммарная отдача составляет 523 л.с. и 850 Нм. Отметим, Tank 700 также сертифицировали только с V6 3.0 – не исключено, что такой вариант предназначен для экспортных рынков.

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На родине презентация «семисотого» пройдет 30 января, тогда же объявят предварительные цены. За лимитированный гибридный Tank 700 Hi4-T (всего было выпущено 70 экземпляров) просили 700 000 юаней (около 8,7 млн рублей по текущему курсу), но стандартный гибрид будет дешевле.

Между тем ранее в российском офисе марки рассказали о планах привезти в этом году «совершенно новые автомобили». Не исключено, что одной из премьер станет как раз Tank 700.

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