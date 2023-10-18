Рамный минивэн Mitsubishi Zinger преобразился, стал богаче и перешёл на турбомотор

Модель изменилась как снаружи, так и внутри. Кроме того, только сейчас вэн наконец-то обрел семиместную версию.

Однообъемник Mitsubishi Zinger дебютировал в 2005 году, он создан на шасси внедорожника Pajero Sport первого поколения. Рамный минивэн производят на Тайване, за выпуск отвечает совместное предприятие China Motor Corporation (CMC). Когда-то модель поставляли в страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, но вот уже несколько лет как она присутствует лишь на тайваньском рынке, причем в 2015-м вэн перестал быть Mitsubishi: его начали делать под собственным брендом производителя – CMC.

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Зингер пережил несколько модернизаций, однако нынешняя стала самой масштабной: такой минивэн объявлен новым поколением, хотя это все же рестайлинг. Так, CMC Zinger обрел иное «лицо»: заменили фары, бампер, радиаторную решетку и капот. Также вэну достались новые задние фонари, переделали и багажную дверь.

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Самые простые версии имеют неокрашенные бамперы, у богатых исполнений на колесных арках есть черные накладки, а на крыше установлены рейлинги. В зависимости от комплектации модели положены 15- или 17-дюймовые колеса. Длина рестайлингового Zinger равна 4665 мм, что на 25 мм больше по сравнению с предшественником. Колесная база – прежние 2720 мм.



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Интерьер тоже перекроили, тут новые передняя панель, руль, рычаг коробки (причем его перенесли выше) и блок управления климатической установкой. Экран мультимедийной системы теперь возвышается над панелью, а не интегрирован в нее (у базового Zinger в корпус вместо планшета встроены полка и магнитола).

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Еще минивэн получил новую цифровую приборку, а в арсенале дорогих исполнений появились адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения (с функцией обнаружения пешеходов), слежения за разметкой и мониторинга «слепых» зон. Кроме того, для модели отныне предусмотрено шесть подушек безопасности. Наконец, CMC Zinger впервые обрел семиместную версию.



Обновленный CMC Zinger

На смену атмосферному мотору 2.4 (136 л.с.) и 5АКП пришли бензиновая турбочетверка 1.5 TGDI мощностью 173 л.с. и восьмиступенчатый автомат ZF. Как и прежде, CMC Zinger бывает исключительно заднеприводным.



Цена обновленного рамного минивэна варьируется от 719 000 до 915 000 местных долларов, что эквивалентно примерно 2 165 000 – 2 755 000 рублей по актуальному курсу.