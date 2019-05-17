Реформа в действии: известно, насколько подешевело ОСАГО

Из-за изменений в схеме расчёта цены полисов «автогражданки» услуги страховщиков стали дешевле в большинстве регионов РФ.

Всем автовладельцам в России нужно покупать страховку ОСАГО: за езду без полиса водителей штрафуют (на сегодняшний день взыскание составляет 800 рублей, но его планируют увеличить). Уже не первый год в стране назревали серьёзные изменения в этом сегменте страхования, и в январе 2019 года реформа, наконец, стартовала.

По словам заместителя председателя Центробанка РФ Владимира Чистюхина, на которого ссылаются «РИА Новости», вступившие в силу поправки уже принесли ожидаемые плоды. Речь идёт о том, что средняя цена ОСАГО снизилась по сравнению с прошлым годом на 3,8%. Полисы подешевели в 70 регионах РФ, то есть в большей части страны.

Суть первого этапа реформы состояла в том, чтобы расширить тарифный коридор на 20% как в сторону увеличения, так и в сторону снижения. С 9 января страховщики имеют право выбирать базовую ставку в диапазоне от 2 746 до 4 942 рублей. Вопреки ожиданиям, большинство страховщиков не стали поднимать значение до нового максимума, некоторые даже снизили его в определённых (не убыточных) регионах РФ.

Кроме того, с этой же даты по-другому рассчитывается коэффициент возраста-стажа (КВС). Теперь он включает в себя 58 градаций вместо бывших 4. Поэтому для клиентов с наибольшим риском – молодых и с небольших опытом вождения – коэффициент стал равен 1,87. Для наименее «рискованных» – то есть водителей в возрасте старше 59 лет со стажем свыше 3 лет – значение меньше почти в два раза – 0,93. В итоге КВС либо увеличивает цену ОСАГО (если значение больше 1), либо даёт скидку (если значение меньше 1).

Если КВС даёт скидку на ОСАГО очень малому количеству российских водителей, то по КБМ (коэффициенту бонус-малус) на неё претендует большинство. Дешевле полис обходится водителям с безаварийным стажем. Напомним, с 1 апреля 2019-го КБМ начал пересчитываться раз в год. А для тех, у кого было несколько показателей (такое возможно, если человек вписан в несколько полисов), оставили только одно значение, причём обещали сделать выбор в пользу наименьшего.

Ранее Kolesa.ru сообщал о том, что, по предварительным подсчётам Российского союза автостраховщиков (РСА), за первый квартал 2019 года средняя цена полиса «автогражданки» для физлиц, владельцев легковых машин, стала меньше на 3% (с 5 635 уменьшилась до 5 488 рублей).

В ходе следующего этапа реформы ОСАГО ЦБ намерен продолжить расширение тарифного коридора, а также исключить из схемы формирования цены полиса два коэффициента: первый отвечает за мощность двигателя машины страхователя, второй, за территорию, на которой тот проживает. Предположительно первый перестанет влиять на ценник полиса с осени 2020-го, второй – с начала следующего года.