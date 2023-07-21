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  • Renault Twizy снимают с производства, ему на смену придут сразу две модели

Renault Twizy снимают с производства, ему на смену придут сразу две модели

21.07.2023 43 0 0

Компания Renault объявила на днях, что в сентябре снимет с производства забавный городской электрокар Twizy. Он продержался в строю 12 лет, но так и не стал популярным. На смену Twizy вот-вот придёт семейство чуть более крупных и комфортных электромобилей под маркой Mobilize.

Renault Twizy — это двухместный электрический квадрицикл с тандемной посадкой, он дебютировал в 2009 году на автосалоне во Франкфурте в статусе концепта, серийную версию показали в 2011-м, продажи начались в 2012-м: тогда Twizy считался пионером так называемой новой мобильности — гибкой, экологичной и увлекательной. Пресса встретила Renault Twizy тепло, тест-драйвы пошли на ура, но довольно высокая цена и не самая удачная компоновка не позволили Twizy стать народным любимцем. По состоянию на конец июня 2023 года компания Renault произвела всего 33 340 экземпляров Twizy, причём значительная часть этого объёма пришлась на муниципальные службы (в том числе полицию) и прокатные фирмы.

Основными рынками сбыта Twizy стали Франция, Германия, Южная Корея и Италия. Производство Twizy изначально было налажено на заводе Renault в испанском городе Вальядолид, а в 2019-м было перенесено в южнокрейский Пусан на предприятие Renault-Samsung, здесь же в сентябре будут изготовлены последние экземпляры.

Renault Twizy всё ещё доступен для заказа, в Германии он стоит от 11 450 евро за базовую версию Twizy 45 с электромотором мощностью 7,5 кВт (10 л.с.) и запасом хода на одной зарядке в 100 км. Максимальная скорость Twizy 45 ограничена на отметке 45 км/ч, чтобы им могли управлять подростки.

«Взрослый» Twizy стоит в Германии от 12 150 евро, в нём мощность электромотора увеличена до 12,6 кВт (17 л.с.), максимальная скорость — до 80 км/ч, запас хода на одной зарядке — 90 км.

Габаритная длина Twizy — 2335 мм, ширина — 1237 мм, высота — 1686 мм, колёсная база — 1686 мм. По сути, Twizy в плане манёвренности не уступает крупному мотоциклу. Пассажирское место съёмное, его можно использовать для багажа, а для мелких предметов есть два бардачка в передней панели.

Несмотря на то, что Twizy оказался не очень успешным, компания Renault не стала завязывать с темой электрических квадрициклов: уже в этом году на европейский рынок должен выйти Mobilize Duo с более широким и просторным кузовом, в котором пассажир сидит сбоку от водителя, а не за ним. Для багажа в Mobilize Duo будет больше места, чем в Twizy, предусмотрена даже отдельная грузовая версия нового электрокара — Mobilize Bento с пластиковым грузовым боксом на 700 л.

Mobilize Duo и Mobilize Bento

Напомним, что Mobilize — это молодой, запущенный в 2021 году бренд Renault Group, он нацелен на альтернативные формы владения автомобилем — подписку, каршеринг, такси и лизинг. Первой моделью Mobilize стал среднеразмерный электрический седан Limo китайской сборки, а квадрициклы Duo и Bento — это уже полностью оригинальная разработка.

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