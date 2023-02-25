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Рестайлинг Hyundai Sonata: новые изображения

25.02.2023 279 0 0

Приближается премьера обновлённой версии популярного корейского седана, который получит весьма радикально изменённый внешний вид. Пользуясь имеющейся информацией, мы решили представить, как будет выглядеть автомобиль.

Модель Sonata впервые была представлена в 1985 году. Сегодня на конвейере восьмое поколение седана, премьера которого состоялась весной 2019 года. Автомобиль получил весьма оригинальный внешний вид, не перекликающийся ни с одной другой моделью компании. Теперь же в корейской компании решились на кардинальную смену дизайна, на это намекали многочисленные шпионские фотографии закамуфлированных тестовых образцов, а в начале этой недели в Сети были опубликованы и снимки, на которых изображена Соната без маскировки. Снимки эти невысокого качества, однако они всё же дают практически полное представление об изменениях во внешности рестайлингового седана.

Рендеры обновлённой Сонаты

Как и ожидалось, Соната получит полностью новую переднюю часть с горизонтальным габаритным огнём во всю ширину, подобное решение ранее было использовано на моделях Staria, Grandeur и Kona второго поколения. Основные блоки фар будут расположены чуть ниже в бампере, также появится крупная решётка радиатора с хромированным молдингом в нижней части. Сбоку существенных изменений не ожидается, сзади же обновление будет более скромным, чем спереди, но всё равно заметным. На крышке багажника появится широкая вставка с элементами светотехники, при этом внешние контуры фонарей выглядят аналогичными нынешней модели.

Рендеры обновлённой Сонаты

Пока нет достоверной информации о каких-либо изменениях в технической части, вполне возможно, что новинке достанется та же моторная гамма. На домашнем рынке седан предлагается с бензиновым атмосферным 2.0 мощностью 160 л.с. и турбированным 1.6 мощностью 180 л.с., и также с газовым 146-сильным мотором 2.0 LPI и гибридной установкой на основе двухлитрового бензинового двигателя.

Премьера новинки ожидается в ближайшие месяцы.

Нынешняя Соната
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Нынешняя Соната
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Нынешняя Соната
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На российском рынке седан официально представлен с бензиновыми атмосферными моторами – 150-сильным 2.0 и 180-сильным 2.5, минимальная стоимость автомобиля составляет 2 769 000 рублей. Оба варианта двигателя комплектуются 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Напомним, ранее на этой неделе также показали Hyundai Solaris нового поколения.

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