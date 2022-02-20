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Рестайлинговая Lada Vesta SW Cross: новые изображения

20.02.2022 452 1 1

На этой неделе были опубликованы официальные картинки, отображающие визуальные изменения всех модификаций обновлённой Весты. Сегодня мы представим, как будет выглядеть рестайлинговый кросс-универсал.

 

Несколько дней назад мы опубликовали рендеры обновлённого седана, теперь же на очереди версия SW Cross. В гамме отечественного автопроизводителя вседорожный универсал появился в 2017 году, он стал серийной версией Vesta Cross Concept, премьера которого состоялась двумя годами ранее на Международном автосалоне в Москве. Благодаря появившимся на днях изображениям у нас есть возможность оценить характер изменений во внешнем виде автомобиля в ходе рестайлинга.

Рендер обновлённой Vesta SW Cross

Спереди кросс-универсал изменится более существенно, чем седан: появится новый бампер с крупными декоративными вставками по бокам и новая радиаторная решётка с крупными шестиугольными сотами, которая станет особенностью вседорожных модификаций. Фары, как и на седане, станут чуть более узкими в месте стыковки с решёткой и получат светодиодную начинку. Новая оптика, аналогичная седану, появится и сзади. Здесь также новая крышка багажника с перенесённой чуть выше нишей номерного знака и более крупное обозначение бренда. Весьма заметно изменится бампер, который получит декоративную вставку с имитацией патрубков выхлопной системы.

Рендер обновлённой Vesta SW Cross

Как уже не раз говорилось, в салоне появится новая передняя панель с большим вертикальным экраном мультимедийной системы, блок климат-контроля, унифицированный с кроссоверами Renault Duster и Arkana, и электронная панель приборов (в богатых комплектациях). Также в салоне кросс-версий появится переключатель ездовых режимов Ride Select, изначально появившийся на хэтчбеке XRAY Cross. Моторная гамма при этом останется прежней.

Премьера новинки ожидается в ближайшие недели.

Нынешняя Vesta SW Cross
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Нынешняя Vesta SW Cross
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Нынешняя Vesta SW Cross
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Сегодня в России нынешний кросс-универсал можно приобрести за 1 069 900 рублей (1.6 МТ, 106 л.с.). Чуть более мощный 113-сильный вариант с вариатором обойдётся на 120 тысяч дороже. Есть также модификация со 122-сильным 1.8 и «механикой» — от 1 099 900 рублей. Все версии имеют передний привод.

Напомним, по итогам продаж в январе этого года Lada по-прежнему занимает первую строчку в ТОП-25 самых популярных автомобилей в России (по брендам).      

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1 комментарий
20.02.2022 16:53
Papirus (@sc_1968)

Те же яйца, вид сбоку. Рестайлиг затронет преимущестренно прайс-лист. Рублей на 250-300

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