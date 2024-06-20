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  • Рестомод HWA Evo от создателей AMG: живые фотографии и технические подробности

Рестомод HWA Evo от создателей AMG: живые фотографии и технические подробности

20.06.2024 162 0 0

Германская гоночная команда HWA продолжает разработку своего технически изощрённого рестомода Evo на базе седана Mercedes-Benz W201, производство начнётся в конце следующего года. Рестомод копирует стиль раритетного спортседана Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 Evolution II, но имеет полностью новую техническую начинку и радикально перекроенный кузов с углепластиковой обшивкой.

Компанию HWA AG основал в 1998 году инженер и предприниматель Ханс-Вернер Ауфрехт, он же в 1967 году вместе с Эрхардом Мельхером основал инжиниринговую фирму AMG, которая впоследствии превратилась в легендарное тюнинг-ателье и была поглощена компанией Mercedes-Benz. HWA — это гоночная команда с собственным конструкторским отделом и производством, базируется она в немецком Аффальтербахе. В прошлом году команде исполнилось 25 лет, тогда же её руководство решило диверсифицировать бизнес и использовать имеющийся опыт для производства эксклюзивных дорожных спорткаров, дебютной моделью стал рестомод HWA Evo.

В прошлом году HWA Evo существовал лишь в виде рендеров, а сегодня были опубликованы фотографии живого прототипа — таким образом команда HWA хочет показать, что соблюдает заявленный план-график и намерена в конце 2025 года отгрузить клиентам первые готовые экземпляры рестомода.

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HWA Evo — это современная интерпретация легендарного спортседана Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 Evolution II образца 1990 года, который был выпущен тиражом 502 экземпляра, согласно тогдашним правилам омологации машин для кузовного чемпионата DTM. Оригинальный Evo II считается вершиной эволюции седана Mercedes-Benz W201, уцелевшие экземпляры сегодня стоят на вторичном рынке целое состояние, но для создания рестомода достаточно обычного хорошо сохранившегося седана W201 поздних лет выпуска. От донорской машины рестомоду нужен только остов кузова, вокруг которого будет построен, по сути, новый автомобиль.

В донорский кузов интегрированы полноценный каркас безопасности и разработанные инженерами HWA усилители. Силовые элементы в передней и задней частях кузова, к которым крепятся подвеска и силовой агрегат, созданы с чистого листа. Из-за увеличенной колёсной базы и расширенной колеи рестомод получился чуть крупнее оригинального спортседана 1990 года: габаритная длина HWA Evo — 4580 мм, ширина — 1860 мм, высота — 1355 мм, колёсная база — 2750 мм. Все стальные элементы кузова проходят полноценную антикоррозийную обработку, а вся наружная обшивка, в том числе модернизированный аэродинамический обвес, выполнена из углепластика. Фары и фонари — светодиодные. Снаряженная масса рестомода — 1360 кг.

Ради идеальной развесовки (50:50) для HWA Evo выбрана компоновка типа Transaxle: двигатель расположен спереди продольно, а коробка передач отнесена к заднему мосту. Подвеска — на двойных поперечных рычагах «по кругу» с регулируемыми амортизаторами KW, причём в «базе» регулировки ручные, а с опциональным пакетом Affalterbach — электронные, то есть настраивать подвеску можно из салона. Передок автомобиля можно приподнять на 30 мм для проезда крупных дорожных неровностей и лежачих полицейских. Передние колёса у рестомода — 19-дюймовые, задние — 20-дюймовые. Все колёса снабжены вентилируемыми дисковыми тормозами: диаметр передних дисков — 380 мм (шестипоршневые суппорты), задних — 360 мм (четырёхпоршневые суппорты). За доплату предлагаются карбон-керамические тормоза. ESP и ABS у команды HWA — собственной разработки.

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Оригинальный Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 Evolution II оснащался 4-цилиндровым 2,5-литровым бензиновым «атмосферником» (235 л.с., 245 Нм), а для рестомода команда HWA выбрала современный 3,0-литровый мерседесовский бензиновый битурбомотор V6 (модель не указана), в котором будет масса доработок от HWA, в том числе система смазки с сухим картером и более эффективный интеркулер. Стандартная максимальная отдача двигателя составит 450 л.с. и 550 Нм, коробка передач — 6-ступенчатая «механика», с двигателем её связывает углепластиковый карданный вал. Вся мощность, разумеется, передаётся на задние колёса. Максимальная скорость — 270 км/ч. С пакетом Affalterbach максимальная мощность двигателя увеличивается до 500 л.с., а коробка получает другие передаточные числа, позволяющие разогнать спортседан до 300 км/ч.

Салон HWA Evo пока не рассекречен, но там обещаны новые передние и задние сиденья Recaro, современная система микроклимата, цифровой щиток приборов со старомодной графикой в стиле 1990-х, мощная аудиосистема с Bluetooth-подключением и премиальные материалы отделки. Ограничений по цветам нет как внутри кузова, так и снаружи. Более того, HWA готова предложить авторские ливреи поверх основного цвета кузова.

HWA выпустит только сто экземпляров рестомода Evo, каждый обойдётся заказчику минимум в 714 000 евро без налогов. Гарантия — один год или 20 000 км пробега.

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