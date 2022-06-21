Рестомод Prodrive P25 по мотивам Subaru Impreza 22B STi: первые фотографии и цена

Британская компания Prodrive досрочно раскрыла дизайн нашумевшего рестомода Prodrive P25: выглядит он почти так же, как оригинальное купе Subaru Impreza 22B STi, разработанное четверть века назад, но многие наружные кузовные панели заменены на углепластиковые, а техническая начинка практически полностью новая. Полноценная премьера Prodrive P25 состоится 23 июня в рамках Фестиваля скорости в Гудвуде (Великобритания), но уже сейчас можно взглянуть на первые официальные фотографии рестомода и ознакомиться с его ключевыми характеристиками.

Prodrive, стоящая за успехами заводской команды Subaru в Чемпионате мира по ралли, сегодня позиционирует себя как полноценный производитель эксклюзивных автомобилей. В марте британская компания представила внедорожный суперкар Hunter на базе ралли-рейдового болида и пообещала выпустить 25 экземпляров, а в апреле анонсировала рестомод Prodrive P25 с аналогичным тиражом — его разработку приурочили к 25-летию первой раллийной Subaru Impreza класса WRC.

Subaru Impreza 22B STi 1 / 3 Subaru Impreza 22B STi 2 / 3 Subaru Impreza 22B STi 3 / 3

Снаружи Prodrive P25 едва отличим от купе Subaru Impreza 22B STi образца 1998 года — дорожной версии раллийного болида, которая сегодня считается одной из самых желанных и раритетных моделей Subaru: было сделано всего 424 экземпляра, на вторичном рынке цены на эту машину достигают 300 тысяч долларов. Subaru Impreza 22B STi имела доработанную подвеску от Bilstein, усиленное сцепление, более широкий кузов с уникальным оперением и регулируемое антикрыло на крышке багажника. Число 22 в обозначении указывает на 2,2-литровый 4-цилиндровый наддувный оппозитник мощностью 280 л.с.

Prodrive P25

За основу рестомода Prodrive P25 будут браться не дорогущие подержанные экземпляры Impreza 22B STi, а более массовые купе поколения GC8, которые не жалко пустить на распил. От донора, по сути, остаётся только несущий остов кузова, а крыша, крылья, капот, крышка багажника, пороги, бамперы и корпуса зеркал изготовлены заново из углепластика. Дизайн исходной модели бережно воспроизведён, так как к созданию рестомода были привлечены дизайнер Питер Стивенс и технический директор Prodrive Дэвид Лэпворт, работавшие над первой оригинальной Subaru Impreza WRC. Тем не менее колея слегка расширена, наружные зеркала сделаны узкими на манер гоночных, а в корме разместилась «двухстволка» выхлопа вместо одиночного патрубка.



Благодаря углепласткику и установке литий-ионного аккумулятора вместо свинцово-кислотного спорткар «похудел» более чем на полцентнера: снаряженная масса — менее 1200 кг. Фотографий салона пока нет, но известно, что здесь установлены новые сиденья, причём от задних можно отказаться в пользу полукаркаса безопасности. Место стокового щитка приборов заняло многофункциональное электронное «табло» с телеметрией. В отделке широко использованы углепластик, кожа и алькантара.

Prodrive P25

Двигатель рестомода сделан на современном 2,5-литровом блоке Subaru: установлены новые гильзы, поршни, шатуны, механизм газораспределения, высокопроизводительный турбокомпрессор Garrett с интеркулером, выпускная система Akrapovic из нержавеющей стали и титана. Заявленная отдача — свыше 400 л.с. и 600 Нм. Коробка передач — гоночная 6-ступенчатая секвентальная, с подрулевыми лепестками переключения передач, заявленная скорость переключений — 80 мс. Кроме того, в распоряжении водителя имеется гидравлический ручной тормоз с высоким рычагом в раллийном стиле, размыкающий при срабатывании межосевой дифференциал. Межколёсные дифференциалы — самоблокирующиеся. До 100 км/ч Prodrive P25 разгоняется за 3,5 с.



Принципиальная архитектура подвески со стойками McPherson «по кругу» сохранена, но все компоненты новые, с регулируемой геометрией, регулируемыми амортизаторами Bilstein, сменными пружинами и стабилизаторами поперечной устойчивости (под разные типы дорог/грунта). Вентилируемые дисковые тормоза AP Racing имеют диаметр 380 мм спереди (6-поршневые суппорты) и 350 мм сзади (4-поршневые шины). Шины — Bridgestone Potenza размерностью 235/35 R 19.

Первые экземпляры Prodrive P25 будут отгружены клиентам до конца текущего года, цена рестомода — от 460 тысяч фунтов стерлингов без налогов. Полагаем, что все 25 запланированные к производству машины уже распроданы, но полноценную премьеру в Гудвуде с эффектными заездами Prodrive, разумеется, проведёт, как и было обещано.

