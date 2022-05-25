Новинки ×

Легендарная Subaru Impreza 22B STi вернётся в виде рестомода Prodrive P25

25.05.2022 140 0 0

Британская компания Prodrive, стоящая за успехами заводской команды Subaru в Чемпионате мира по ралли, вновь заявляет о себе как автопроизводитель и готовится представить рестомод Prodrive P25 — его премьера состоится через месяц на Фестивале скорости в Гудвуде.

 

В марте Prodrive представила монструозный внедорожный суперкар Hunter на базе ралли-рейдового болида и пообещала выпустить 25 экземпляров, а сегодня анонсировала рестомод Prodrive P25 с аналогичным тиражом. Идея принадлежит основателю и главе Prodrive Дэвиду Ричардсу: новинка приурочена к 25-летию первой раллийной Subaru Impreza класса WRC, выступавшей в сезоне 1997 года. Этот же год стал последним, когда команда Subaru смогла взять кубок конструкторов, а в зачёте пилотов у Subaru после этого были ещё два выигранных сезона — в 2001 и 2003 годах.

Subaru Impreza 22B STi
1 / 3
Subaru Impreza 22B STi
2 / 3
Subaru Impreza 22B STi
3 / 3

Раллийные успехи Subaru выковали славу японской марки, дорожные версии раллийных машин Subaru сегодня пользуются большим спросом у коллекционеров по всему миру, выпущенное в 1998 году купе Impreza 22B STi считается одной из самых желанных и раритетных моделей — было сделано всего 426 экземпляров, из них за пределами Японии было официально продано только 24. Число 22 в обозначении указывает на 2,2-литровый 4-цилиндровый наддувный оппозитник мощностью 280 л.с. Subaru Impreza 22B STi имела доработанную подвеску от Bilstein, усиленное сцепление, более широкий кузов с уникальным оперением и регулируемое антикрыло на крышке багажника.

Найти сегодня живую Subaru Impreza 22B STi на вторичном рынке почти невозможно и пока непонятно, будет ли Prodrive делать свой рестомод непосредственно на базе этой версии или возьмёт за основу более массовые экземпляры купе поколения GC8 со стандартным кузовом, который всё равно будет «перепиливаться». Prodrive обещает, что P25 получит облегчённый кузов с широким применением углепластика в конструкции. Под капотом разместится 2,5-литровый мотор мощностью свыше 400 л.с., коробка будет гоночная секвентальная 6-ступенчатая, с подрулевыми лепестками переключения передач. Других технических подробностей пока нет, а из картинок есть только эскиз, размещённый в начале заметки.

К проекту Prodrive P25 подключены дизайнер Питер Стивенс и технический директор Prodrive Дэвид Лэпворт, работавшие над первой оригинальной Subaru Impreza WRC. Цена, очевидно, будет огромной, и тем не менее все 25 запланированных к выпуску экземпляров разлетятся в момент (если уже не разлетелись). Поставки готовых машин клиентам начнутся до конца текущего года.

Prodrive P25 — ещё один пример возрождения раллийных легенд прошлого, ближайшими аналогами можем назвать Kimera EVO37 и Renault 5 Turbo 3.

купе спортивные авто новинки Subaru Subaru Impreza Subaru WRX

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Audi A4 III с пробегом: золотые рычаги, подвох с механикой и турбо надежнее атмосферников В первой части материала мы рассказывали о том, в каких неожиданных местах можно обнаружить ржавчину на пятнадцатилетней А4, почему отменно сохранившийся салон – не повод уверовать в небол... 156 0 0 25.05.2022
Статьи / Авто недели Меньше мощность – меньше риск: стоит ли покупать Subaru Impreza III за 700 тысяч рублей Переход от второго поколения Subaru Impreza к третьему был довольно болезненным для фанатов: машина стала менее изящной и более массивной, да еще и безрамочные двери пали жертвой практицизма... 1215 1 2 24.05.2022
Статьи / Популярные вопросы Автомобили-двойники: что это такое и что делать, если вы с этим столкнулись Недавно мы рассказали о том, с какими проблемными вариантами можно столкнуться при покупке подержанного автомобиля. Но если те варианты более характерны для праворульных машин, то сегодня м... 634 0 18 23.05.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 15 литров, 600 сил и полный комфорт: тест-драйв Урал-ТМ Барс за 20 миллионов Я не очень люблю серийные машины, которые прошли какую-то модернизацию. От них почти всегда веет какой-то небрежностью, кустарщиной, невниманием к деталям, а в самых запущенных случаях – син... 24754 1 22 14.01.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Купить за 180 000 и вложить 3 000 000: опыт владения Jaguar XJR 1995 года Классические старые Ягуары – одни из самых трудных в обслуживании и дорогих в содержании машин. Баснословные цены на несерьезные мелочи, крайне затрудненная диагностика любых проблем... А ор... 17555 20 13 30.12.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Редкость в кубе: опыт владения Chrysler 300С Touring Chrysler 300С в нашей стране – до сих пор один из самых распространенных «американцев», любимый самыми разными слоями населения, от интеллигентов до маргиналов, от рациональных технарей до ю... 10757 14 11 10.02.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings