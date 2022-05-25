Легендарная Subaru Impreza 22B STi вернётся в виде рестомода Prodrive P25

Британская компания Prodrive, стоящая за успехами заводской команды Subaru в Чемпионате мира по ралли, вновь заявляет о себе как автопроизводитель и готовится представить рестомод Prodrive P25 — его премьера состоится через месяц на Фестивале скорости в Гудвуде.

В марте Prodrive представила монструозный внедорожный суперкар Hunter на базе ралли-рейдового болида и пообещала выпустить 25 экземпляров, а сегодня анонсировала рестомод Prodrive P25 с аналогичным тиражом. Идея принадлежит основателю и главе Prodrive Дэвиду Ричардсу: новинка приурочена к 25-летию первой раллийной Subaru Impreza класса WRC, выступавшей в сезоне 1997 года. Этот же год стал последним, когда команда Subaru смогла взять кубок конструкторов, а в зачёте пилотов у Subaru после этого были ещё два выигранных сезона — в 2001 и 2003 годах.

Subaru Impreza 22B STi 1 / 3 Subaru Impreza 22B STi 2 / 3 Subaru Impreza 22B STi 3 / 3

Раллийные успехи Subaru выковали славу японской марки, дорожные версии раллийных машин Subaru сегодня пользуются большим спросом у коллекционеров по всему миру, выпущенное в 1998 году купе Impreza 22B STi считается одной из самых желанных и раритетных моделей — было сделано всего 426 экземпляров, из них за пределами Японии было официально продано только 24. Число 22 в обозначении указывает на 2,2-литровый 4-цилиндровый наддувный оппозитник мощностью 280 л.с. Subaru Impreza 22B STi имела доработанную подвеску от Bilstein, усиленное сцепление, более широкий кузов с уникальным оперением и регулируемое антикрыло на крышке багажника.



Найти сегодня живую Subaru Impreza 22B STi на вторичном рынке почти невозможно и пока непонятно, будет ли Prodrive делать свой рестомод непосредственно на базе этой версии или возьмёт за основу более массовые экземпляры купе поколения GC8 со стандартным кузовом, который всё равно будет «перепиливаться». Prodrive обещает, что P25 получит облегчённый кузов с широким применением углепластика в конструкции. Под капотом разместится 2,5-литровый мотор мощностью свыше 400 л.с., коробка будет гоночная секвентальная 6-ступенчатая, с подрулевыми лепестками переключения передач. Других технических подробностей пока нет, а из картинок есть только эскиз, размещённый в начале заметки.

К проекту Prodrive P25 подключены дизайнер Питер Стивенс и технический директор Prodrive Дэвид Лэпворт, работавшие над первой оригинальной Subaru Impreza WRC. Цена, очевидно, будет огромной, и тем не менее все 25 запланированных к выпуску экземпляров разлетятся в момент (если уже не разлетелись). Поставки готовых машин клиентам начнутся до конца текущего года.

Prodrive P25 — ещё один пример возрождения раллийных легенд прошлого, ближайшими аналогами можем назвать Kimera EVO37 и Renault 5 Turbo 3.

