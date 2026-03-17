Рестомод Twisted TRRC на базе Range Rover Classic: британский лоск и американский V8

Компания Twisted Automotive из города Тирск в английском графстве Йоркшир представила рестомод Twisted TRRC на базе классического трёхдверного Range Rover. В качестве донора используется внедорожник 1990-1992 годов выпуска, его кузов полностью обновляется, а техническая начинка комплексно модернизируется, стоковый двигатель заменяется американским 6,2-литровым V8 LT1 производства General Motors.

Компанию Twisted Automotive основал в 2000 году автомобильный энтузиаст и предприниматель Чарльз Фосетт, она производит мелкосерийные рестомоды, в основном на базе рамного Land Rover Defender. Новая модель Twisted TRRC — это своеобразная ностальгия Чарльза Фосетта по любимому автомобилю его отца, классическому трёхдверному Range Rover терракотового цвета с расширенным колёсными арками, передним спойлером в стиле купе MGB GT и белыми колёсами Weller. Образ любимой машины из детства был преобразован в интересный коммерческий продукт для состоятельный любителей британской автомобильной классики.

Для изготовления каждого Twisted TRRC компания сама подбирает на вторичном рынке подходящий по состоянию трёхдверный Range Rover Classic, его кузов раздевается до остова и тщательно реставрируется, все наружные панели из алюминия изготавливаются заново вручную специалистами Twisted Automotive и тщательно подгоняются при монтаже. Передний бампер из 1970-х сочетается с радиаторной решёткой из 1990-х, а в новый нижний спойлер врезаны светодиодные противотуманки. Задние стойки окрашены в цвет кузова, а не в чёрный, как на оригинальном внедорожнике, чтобы подчеркнуть тщательную работу с металлом.

Интерьер полностью обновлён и заново обшит высококачественной кожей. Передние сиденья для лучшей обзорности установлены чуть ниже, чем в исходном Range Rover Classic. Новое трёхспицевое рулевое колесо обито кожей. Система микроклимата модернизирована. Компактное мультимедийное головное устройство DIN-формата управляет новой 8-канальной аудиосистемой. Шумоизоляция улучшена благодаря плотным коврам, при этом они не приклеены к кузову, а просто уложены, чтобы владелец при желании мог поднять их и насладиться видом высококачественного лакокрасочного покрытия под ними.

Под капот Twisted TRRC британская компания устанавливает американский нижневальный атмосферный 6,2-литровый V8 LT1 производства General Motors. Этот двигатель хорошо известен по Chevrolet Corvette поколения C7 (последнего переднемоторного), на Twisted TRRC он выдаёт порядка 500 л.с. и состыкован с 8-ступенчатым гидромеханическим «автоматом». Для передачи большой мощности модернизированы дифференциалы и полуоси.

Конструкция подвески осталась стоковой, спереди и сзади установлены неразрезные мосты, но обновлены все шарниры, пересмотрены характеристики пружин и амортизаторов. Новые 18-дюймовые колёса белого цвета обуты в «зубастые» шины BFGoodrich, внутри прячутся новые, более мощные дисковые тормоза с 6-поршневыми суппортами на передней оси и 4-поршневыми на задней.

Twisted Automotive будет изготавливать в год всего 12 экземпляров TRRC, весь тираж 2026 года уже выкуплен, цена — от 350 000 фунтов стерлингов. Покупателям доступны как праворульные, так и леворульные варианты исполнения.