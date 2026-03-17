Новинки ×
17.03.2026 253 0 1
Рестомод Twisted TRRC на базе Range Rover Classic: британский лоск и американский V8

Компания Twisted Automotive из города Тирск в английском графстве Йоркшир представила рестомод Twisted TRRC на базе классического трёхдверного Range Rover. В качестве донора используется внедорожник 1990-1992 годов выпуска, его кузов полностью обновляется, а техническая начинка комплексно модернизируется, стоковый двигатель заменяется американским 6,2-литровым V8 LT1 производства General Motors.

Компанию Twisted Automotive основал в 2000 году автомобильный энтузиаст и предприниматель Чарльз Фосетт, она производит мелкосерийные рестомоды, в основном на базе рамного Land Rover Defender. Новая модель Twisted TRRC — это своеобразная ностальгия Чарльза Фосетта по любимому автомобилю его отца, классическому трёхдверному Range Rover терракотового цвета с расширенным колёсными арками, передним спойлером в стиле купе MGB GT и белыми колёсами Weller. Образ любимой машины из детства был преобразован в интересный коммерческий продукт для состоятельный любителей британской автомобильной классики.

1 / 2
2 / 2

Для изготовления каждого Twisted TRRC компания сама подбирает на вторичном рынке подходящий по состоянию трёхдверный Range Rover Classic, его кузов раздевается до остова и тщательно реставрируется, все наружные панели из алюминия изготавливаются заново вручную специалистами Twisted Automotive и тщательно подгоняются при монтаже. Передний бампер из 1970-х сочетается с радиаторной решёткой из 1990-х, а в новый нижний спойлер врезаны светодиодные противотуманки. Задние стойки окрашены в цвет кузова, а не в чёрный, как на оригинальном внедорожнике, чтобы подчеркнуть тщательную работу с металлом.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Интерьер полностью обновлён и заново обшит высококачественной кожей. Передние сиденья для лучшей обзорности установлены чуть ниже, чем в исходном Range Rover Classic. Новое трёхспицевое рулевое колесо обито кожей. Система микроклимата модернизирована. Компактное мультимедийное головное устройство DIN-формата управляет новой 8-канальной аудиосистемой. Шумоизоляция улучшена благодаря плотным коврам, при этом они не приклеены к кузову, а просто уложены, чтобы владелец при желании мог поднять их и насладиться видом высококачественного лакокрасочного покрытия под ними.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Под капот Twisted TRRC британская компания устанавливает американский нижневальный атмосферный 6,2-литровый V8 LT1 производства General Motors. Этот двигатель хорошо известен по Chevrolet Corvette поколения C7 (последнего переднемоторного), на Twisted TRRC он выдаёт порядка 500 л.с. и состыкован с 8-ступенчатым гидромеханическим «автоматом». Для передачи большой мощности модернизированы дифференциалы и полуоси.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Конструкция подвески осталась стоковой, спереди и сзади установлены неразрезные мосты, но обновлены все шарниры, пересмотрены характеристики пружин и амортизаторов. Новые 18-дюймовые колёса белого цвета обуты в «зубастые» шины BFGoodrich, внутри прячутся новые, более мощные дисковые тормоза с 6-поршневыми суппортами на передней оси и 4-поршневыми на задней.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Twisted Automotive будет изготавливать в год всего 12 экземпляров TRRC, весь тираж 2026 года уже выкуплен, цена — от 350 000 фунтов стерлингов. Покупателям доступны как праворульные, так и леворульные варианты исполнения.

внедорожник тюнинг классика новинки Land Rover Land Rover Range Rover
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые комментарии
Change privacy settings