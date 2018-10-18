Новое топливо с уникальными моющими свойствами появится в продаже 18 ноября на всех автозаправочных станций сети ВР в России, которые находятся в управлении НК "Роснефть".

Технология ACTIVE – результат многолетней работы международной научно-исследовательской команды ВР. Уникальная формула содержит миллионы активных молекул, которые очищают мотор от отложений, а при регулярной заправке этим топливом — предотвращают их возникновение.

Современные топливные системы, особенно с непосредственным впрыском в цилиндры, уязвимы перед твёрдыми частицами: даже незначительные отложения, например, на форсунках, могут привести сначала к повышенному расходу горючего, а затем — к поломкам и крайне дорогостоящему ремонту.

Использование топлива с технологией ACTIVE, благодаря очищающим свойствам, способствует снижению расхода, а также риска возникновения проблем с топливной системой.

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Более 5 лет работы, более 110 различных тестов и испытаний выполнены командой ВР, чтобы найти оптимальный состав топлива, обладающего нужным балансом свойств. Полученное топливо испытано на двигателях и автомобилях в течение 50 000 часов, что эквивалентно более чем пяти годам непрерывной эксплуатации автомобиля. В результате испытаний доказана эффективность и безопасность технологии ACTIVE.