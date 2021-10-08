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  • Российский седан Kia K5 доведён до 2022 модельного года: богаче и дороже

Российский седан Kia K5 доведён до 2022 модельного года: богаче и дороже

08.10.2021 171 0 0

Модернизация свелась к перетряхиванию комплектаций. Кроме того, «четырехдверке» досталась телематическая система с расширенным функционалом.

 

Стартовавший в России прошлой осенью седан Kia K5 оказался успешнее Оптимы, которую он заменил. Так, по итогам девяти месяцев 2021-го «четырехдверка» бизнес-класса занимает вторую строчку в личном зачете марки после семейства Rio. Более того, K5 пока опережает Toyota Camry: по итогам трех кварталов в РФ реализовано 24 150 и 23 127 штук соответственно. Правда, обновленная модель Тойоты начала догонять Kia: в сентябре Camry вырвалась вперед, тогда как до этого она три месяца подряд уступала «пятерке».

K5 менять дизайн еще рано (мировая премьера состоялась под конец 2019-го), техника тоже прежняя: в РФ седан представлен с бензиновыми «атмосферниками» 2.0 MPI (150 л.с.) и 2.5 GDI (194 л.с.), первый сочетается с шестиступенчатым «автоматом», второму положена 8АКП. И все же 2022 модельный год принес нашей версии кое-какие обновки.

Впрочем, говорить о том, что внешне седан совсем не изменился, нельзя, ведь ему досталась новая эмблема Kia без подложки. Есть изменения и в палитре цветов кузова: добавлен красный, а вместо серебристого теперь «стальной серый».

Базовая комплектация Classic стала богаче, в нее отныне входят мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином (прежде была простенькая магнитола), модуль Bluetooth, камера заднего вида и двухзонный климат-контроль (вместо кондиционера), а рулевое колесо и селектор трансмиссии отделаны кожей. Во второй по старшинству версии Comfort появились 17-дюймовые колеса (вместо 16-дюймовых), обогрев лобового стекла, отдельные воздуховоды для задних пассажиров и два USB-разъема для них же.

Комплектация Style стала дешевле версии Prestige (было наоборот). При этом начиная со «стильного» исполнения Kia K5 оснащается мультимедиа с экраном на 10,25 дюйма и телематической системой Kia Connect с доступом к навигационным сервисам: со смартфона, в том числе, можно отправить точку назначения и построить маршрут, доступна информация о трафике и пробках в режиме реального времени, вдобавок можно узнать о погоде, парковках и камерах по пути, найти АЗС (кстати, седан объявлен первой моделью марки в России с геолокационными сервисами). В комплектации Prestige отныне имеются аудиосистема Bose, память настрое водительского сиденья и электрорегулировки переднего пассажирского кресла.

Ну а для топовых «оспортивленных» исполнений GT Line и GT Line+ в новом модельном году предусмотрена красная комбинированная кожаная отделка салона, причем доплачивать за нее не придется (версии с таким интерьером называются GT Line Red и GT Line+ Red).

Продажи посвежевшей модели уже начались. Цены, разумеется, выросли, причем в последний раз Kia корректировала прайс-лист K5 совсем недавно: если в начале сентября седан стоил от 1 719 900 до 2 489 900 рублей (по данным ресурса «Цена авто» прибавка к предыдущем прайсу тогда составила 20 000 рублей), то за «четырехдверку» 2022 модельного года просят 1 774 900 – 2 529 900 рублей.

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