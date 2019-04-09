Сами напросились: Lexus подтвердил выпуск минивэна

Мировая премьера MPV японского премиум-бренда состоится 16 апреля на Шанхайском автосалоне. За основу для новинки Lexus взяли Toyota Alphard.

В конце марта китайское подразделение Лексуса распространило тизер новой модели. Никаких данных о машине производитель тогда не предоставил, но местные СМИ были уверены в том, что в Шанхае дебютирует роскошный минивэн. Что ж, наши коллеги из Поднебесной оказались правы: сегодня марка официально объявила о премьере MPV, получившем индекс LM, и поделилась вторым изображением новинки.

Напомним, еще в 2014 году в Сети появилась информация, что дилеры из Китая, Японии и других азиатских стран обращались к материнской Toyota с просьбой включить в линейку Lexus минивэн. Автомобили этого сегмента в Азии весьма популярны, причем их используют не только семьянины, но и бизнесмены – MPV легко превратить в мобильный офис. С новой силой об однообъемнике заговорили в 2018-м, когда глава филиппинского отделения премиум-бренда в одном из своих интервью рассуждал о том, какой бы могла получиться построенная на базе Toyota Alphard модель Lexus.

1 / 2 Второй тизер Lexus LM 2 / 2 Toyota Alphard

И, действительно, судя по свежей картинке, Lexus LM базируется на Альфарде – профиль у машин почти одинаковый. Переднюю же часть вэна выполнили в фирменном стиле Лексуса. Характеристики новинки пока не раскрываются, однако ранее марка зарегистрировала названия LM350 и LM300h – то есть модель предложат с двумя силовыми установками, которые ей, очевидно, достались от Alphard.

1 / 4 Toyota Alphard 2 / 4 Toyota Alphard 3 / 4 Toyota Alphard 4 / 4 Toyota Alphard

Минивэн Тойоты доступен с бензиновым мотором 2GR-FKS V6 3.5 мощностью 301 л.с., укомплектованным восьмиступенчатым «автоматом», а также с гибридной установкой, в состав которой входят работающий по циклу Аткинсона двигатель 2AR-FXE 2.5 (152 л.с.) и два электромотора (на передней оси мощностью 143 л.с., на задней – 68 л.с.). Кстати, в Японии полный привод есть и у бензинового Альфарда.

1 / 2 Так может выглядеть Lexus LM по мнению дизайнера Kolesa.ru 2 / 2 Так может выглядеть Lexus LM по мнению дизайнера Kolesa.ru

Между тем донорский Toyota Alphard тоже сегодня представлен в Китае, там вэн продают только с V6 3.5. Предполагается, что после выхода на местный рынок Lexus LM поставки MPV Тойоты в эту страну свернут (Альфард производят в Японии, там же, видимо, наладят и сборку LM).

Минивэн Lexus, скорее всего, доберется и до других азиатских рынках, но в остальных регионах его появление все же маловероятно.