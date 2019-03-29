Lexus интригует новой моделью. Неужели минивэн?

Японский премиальный бренд поделился тизером таинственной новинки. Премьера модели пройдет на Шанхайском автосалоне, который откроется в середине апреля.

В коротком сообщении китайского подразделения Lexus говорится о том, что в Шанхае марка продемонстрирует некий автомобиль «нового уровня». Ни название, ни характеристики пока не объявлены. По единственной картинке сложно сказать, к какому сегменту относится модель, точно известно лишь, что у нее гибридная установка – эмблема подсвечена синим цветом. А вот «поднебесные» СМИ почти единодушно считают, что Lexus представит минивэн.

Такое предположение китайские профильные медиа строят, исходя из того, что летом прошлого года местный офис бренда зарегистрировал названия LM350 и LM300h (h означает hybrid): мол, индекс LM не характерен ни для седанов, ни для кроссоверов Лексуса. Кроме того, по неофициальным данным, материнская Тойота собирается остановить поставки минивэна Alphard в КНР – то есть MPV от Лексуса вполне может оказаться перелицованным Альфардом.

Между тем еще в 2014 году в Сети появилась информация, что дилеры из Китая, Японии и других азиатских стран обращались к Toyota с просьбой включить в линейку Lexus минивэн. С новой силой об однообъемнике заговорили в 2018-м, когда глава филиппинского отделения премиум-бренда в одном из своих интервью рассуждал о том, какой бы могла получиться построенная на базе Alphard модель Lexus. Отметим, автомобили сегмента MPV в Азии весьма популярны, недаром даже Buick предлагает в Китае вэн GL8.

В том случае, если Лексус действительно привезет в Шанхай перелицованный Toyota Alphard, то моторы новинке премиальной марки наверняка достанутся от донора. В Поднебесной Альфард еще доступен для покупки, там минивэн Тойоты представлен с бензиновым мотором 2GR-FKS V6 3.5 мощностью 301 л.с., который сочетается в паре с восьмиступенчатым «автоматом», привод – только передний, хотя в Японии для модели предусмотрена и полноприводная версия. Гибрид в Китае не продают, зато такой вариант есть в Японии, в состав его установки входят работающий по циклу Аткинсона мотор 2AR-FXE 2.5 (152 л.с.) и два электродвигателя (на передней оси мощностью 143 л.с., на задней – 68 л.с.).

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Toyota Alphard в Китае стоит от 772 000 юаней, что в пересчете на наши деньги составляет примерно 7 435 000 рублей по актуальному курсу. Если Lexus и правда решится на выпуск минивэна, то он, скорее всего, окажется еще дороже.

Впрочем, китайцы могут ошибаться – не исключено, что на Шанхайском мотор-шоу Lexus представит какой-нибудь концептуальный кроссовер.