Первый показ нового «паркетника» прошёл в прошлом месяце в Испании. А на Парижском мотор-шоу состоялась его публичная премьера. Напомним, в основу Tarraco легла платформа MQB. Ближайшие «родственники» – чешский кросcовер Skoda Kodiaq и «немец» Volkswagen Tiguan Allspace.

Tarraco – это латинское название расположенного в Каталонии города Таррагона. Это имя кроссовер получил в 2017 году в ходе народного голосования, в котором приняли участие свыше 146 тысяч человек, проживающих в 134 странах мира.

Сначала Seat будет предлагать Tarraco с бензиновыми «турбочетвёрками» TSI объёмом 1,5 и 2,0 литра с отдачей 150 и 190 л.с. соответственно, а также с дизельными двухлитровыми моторами TDI мощностью либо 150, либо 190 л.с. Эти же двигатели есть в гамме Skoda Kodiaq. Для переднеприводных версий «испанца» предлагается шестиступенчатая механическая коробка передач, для полного привода – семиступенчатый «автомат» DSG. Впоследствии линейку двигателей скорее всего расширят, также есть вероятность появления гибрида Tarraco.

Seat Tarraco оказался первой моделью бренда с экстерьером в обновлённом фирменном стиле: позже такое исполнение радиаторной решётки и оптики «перекочует» и на другие автомобили марки. В остальном же Tarraco копирует «брата» от VW: это заметно по поясной линии, колёсным аркам и треугольным окошкам спереди.

Испанский кроссовер длиннее своих «родственников»: 4 735 мм против 4 701 мм у длиннобазного Tiguan и 4 697 мм у Kodiaq. Размер колёсной базы, такой же, как у «брата» из Чехии – 2 791 мм, у Tiguan Allspace он составляет 2 790 мм. Для всех трёх моделей в качестве опции доступен третий ряд сидений.

Стандартное оборудование Seat Tarraco включает в себя светодиодные фары, мультимедийную систему, климат-контроль, систему удержания в полосе движения. Опционально доступны виртуальная приборная панель, адаптивные амортизаторы, мультимедиа с функцией управления жестами (впервые в машинах бренда), адаптивный круиз-контроль, мониторинг «слепых» зон и система распознавания дорожных знаков.

Новый кроссовер Seat будут выпускать на предприятии Volkswagen в Вольфсбурге, здесь же с конвейера сходят Tiguan Allspace. Европейские покупатели смогут оформить заказ на Tarraco в декабре текущего года, первые клиенты заберут свои машины в начале 2019 года. Официально цены компания пока не раскрыла, они станут известны ближе к старту продаж.

В России марка Seat на данный момент не представлена. Бренд несколько раз пытался закрепиться в нашей стране, однако спрос на машины по причине отсутствия локального производства всегда был весьма скромным. Окончательно Seat покинул авторынок РФ в 2014 году, компания не планирует делать новых попыток выхода.