Седан от компании, собравшейся в РФ: смена поколений, несмотря на провал на рынке

Седан от компании, собравшейся в РФ: смена поколений, несмотря на провал на рынке

117 0 0
Китайский концерн GAC распространил тизеры «четырехдверки» GA6 следующей генерации. Публичная премьера модели пройдет в рамках Шанхайского автосалона.
 

Седан Trumpchi GA6 выпускают с 2014 года (Trumpchi – это бренд, под которым GAC продает машины на родине). Модель длиной 4850 мм (колесная база – 2720 мм) построена на модернизированной версии «тележки», которую китайцы выкупили у Fiat еще в 2008-м: на той же платформе, например, базировались Alfa Romeo 166 и Lancia Thesis. Успеха на домашнем рынке GA6 не достиг – лучшим годом для «четырехдверки» стал 2017-й, когда было реализовано 25 032 машины. Для сравнения, за аналогичный период Geely продала в КНР почти 43 000 автомобилей Borui (в РФ – Emgrand GT), а Mazda тогда же передала клиентам около 53 500 «шестерок». В прошлом году продажи Trumpchi GA6 и вовсе рухнули на 48% до 12 975 единиц. Тем не менее, отказываться от этой модели в GAC не собираются – 16 апреля на Шанхайском мотор-шоу представят преобразившийся седан, который концерн позиционирует в качестве модели второго поколения.

1 / 2
2 / 2

Пока производитель поделился лишь несколькими тизерами новинки. Судя по картинкам, GA6 обзавелся массивной радиаторной решеткой в стиле дебютировавшего год назад младшего седана GA4, фары стали уже, передний бампер – агрессивнее. Задние фонари вроде бы соединены между собой светоотражающей перемычкой.

Официальных изображений салона еще нет, но вездесущие китайские фотошпионы туда уже заглянули: внутри поменяли переднюю панель, появилась новая мультимедийная система с увеличенным тачскрином, центральные дефлекторы обдува теперь находятся под экраном, а не по бокам. Кроме того, ожидается, что в список оборудования седана войдет виртуальная «приборка».

gac-trumpchi_ga6 (3)

На данный момент неизвестно, сохранил ли новый GA6 фиатовскую «тележку», нет информации и о моторной гамме. Предшественник доступен с безальтернативной «турбочетверкой» 1.5 мощностью 152 л.с. (235 Нм), которая работает в паре с пятиступенчатой «механикой» или семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями.

В Китае продажи седана Trumpchi GA6 нового поколения стартуют в третьем квартале текущего года. Предыдущая модель там стоит от 102 800 юаней, что эквивалентно примерно 999 600 рублей по актуальному курсу.

1 / 4
Предыдущий GAC Trumpchi GA6
2 / 4
Предыдущий GAC Trumpchi GA6
3 / 4
Предыдущий GAC Trumpchi GA6
4 / 4
Предыдущий GAC Trumpchi GA6

На российском рынке «легковушки» GAC сегодня не представлены (при этом у нас продают коммерческие модели под суббрендом Gonow), однако компания планирует выйти на наш рынок. Легковые модели будут доступны россиянам с сентября 2019-го, об этом объявили на прошедшем на минувшей неделе автосалоне в Петербурге, в котором GAC приняла участие. На выставке показали несколько машин, но прежнего GA6 среди них не было. Впрочем, «четырехдверка» до РФ все равно не доберется, по крайней мере, пока: первыми на наш рынок должны выйти кроссоверы GS5 и GS8, а также минивэн GM8. Как отметили в GAC, сертификация этих моделей скоро завершится. Поставлять автомобили будут из Китая, но компания также рассматривает возможность организации локальной сборки.

От использования марки Trumpchi в РФ отказались, дабы не вызывать ассоциации с президентом США. Скорее всего, у нас автомобили будут продавать просто как GAC. Ну или для российского рынка придумают отдельный бренд.

 

Авторынок Новинки Шанхай китайская компания китайская марка седаны GAC
Поделиться: 0 0 0 0 Подпишитесь на нас в Яндекс Дзен

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.
Главная новость
Новости / Рендеры "Колёса.ру"
Дерзкий бюджетник: Chevrolet Niva в премиальном тюнинге

Недавно у нас появился повод вспомнить об одном из самых доступных кроссоверов под брендом Chevrolet – он вернулся в ТОП-10…

5395 2 0
Новые статьи Смотреть все
Статьи / Интересно
5 причин любить и ненавидеть Opel Frontera

Внедорожник Opel Frontera наверняка можно назвать одной из самых противоречивых моделей на российском автомобильном рынке. С одной стороны, как только ее не ругали, а с другой – автомобиль-то, вне всякого сомнения, в…

246 0 0
Статьи / Авто Недели
Алюминий не спасет: стоит ли покупать Land Rover Defender за 1,5 миллиона рублей

При упоминании Land Rover Defender на ум обычно приходят лишь базовые стереотипы: «вечный» алюминиевый кузов, еще более вечный дизайн и крайне условный комфорт этого «английского уазика». Но какой выбор стоит перед теми,…

646 0 0
Статьи / Тесты
Тест: что тебе больше подходит, УАЗ-469 или ВАЗ-2121 Нива?

Не стареют душой ветераны: хотя с начала выпуска "уазика" и Нивы прошло уже более четырех десятилетий, эти машины до сих пор остаются в строю, причём в буквальном, конвейерном смысле. Однако мы идем еще дальше:…

19711 1 4
Выбор подержанных авто Смотреть все
Выбор авто / Подержанные авто
Fiat Albea с пробегом: текущая, но дешёвая коробка и идеальный мотор для бюджетника

Из первой части обзора надёжности Фиат Албеа мы уже выяснили, что кузов частично оцинкован и довольно крепок, подвеска дешёвая, а электрика простая. Серьёзную угрозу представляет разве что негерметичность системы…

2138 0 0
Выбор авто / Подержанные авто
Fiat Albea с пробегом: оцинкованный металл и проблема мокрой ноги

Во второй половине “нулевых” Fiat Albea выступал одной из “иномарочных” альтернатив ВАЗам, пытаясь соревноваться с Renault Logan и в меньшей степени – более дорогими Hyundai Accent и Kia Spectra. Битва эта итальянцами…

3688 7 1
Выбор авто / Подержанные авто
Jaguar X-Type с пробегом: губительные вибрации трансмиссии и хорошие моторы с плохим впуском

Из первой части обзора мы уже выяснили, что, несмотря на отличное качество оцинковки и окраски, кузов Икс-Тайпа всё же имеет пару очень неприятных слабых мест, электрика славится дороговизной оригинальных компонентов, а…

2601 0 0
Популярные тест-драйвы
Тест-драйвы / Одиночные
Когда классификация обманчива: опыт владения Lexus RX 300 I

На рубеже девяностых и двухтысячных все наперебой бросились создавать «аболютно новый и уникальный» класс автомобилей, сочетающих легковые и внедорожные качества – SUV. В Mercedes изобрели нечто рамное, а затем начали…

39255 6 0
Тест-драйвы / Одиночные
Обычная пятёрка за 3 миллиона: опыт владения BMW 5 series E39

Что можно купить, если у тебя есть 3 миллиона рублей? Новую пятёрку “на минималках”, коллекционный янг- или даже олдтаймер, четыре Соляриса для таксопарка… А можно потратить их на BMW E39 528i, одну из самых странных…

19938 37 7
Тест-драйвы / Одиночные
Включай своё мотовило: тест-драйв Praga V3S

Люблю машины, которые притягивают взгляды. Вот, например, эта Прага: водитель в одной футболке помахал рукой из кабины встречного Renault Magnum… Я бы тебе тоже помахал, браток, но у меня тут нет возможности рулить одной…

16302 10 6
Обзоры и тесты гаджетов
Статьи / Практика
Два провода и немного хитрости: как зарядить телефон в машине без зарядного устройства?

Нет, речь не про беспроводную зарядку, а про то, как можно оживить свой смартфон, если зарядка сломалась, но под рукой есть автомобиль с “живым” аккумулятором. При наличии некоторых умений и терпения выйти из положения…

24511 7 0
Гаджеты / Видеорегистраторы
Обзор флагманского видеорегистратора BlackVue DR590W-2CH: премиум-класс из Южной Кореи

Компания BlackVue – фактически основатель сегмента регистраторов премиум-класса. Именно этот бренд первым придумал миниатюрную цилиндрическую модель и оснастил ее Wi-Fi, что для своего время это было настоящее…

20443 43 0
Статьи / Практика
Для машины, лодки и палатки: тест пускового устройства Ritmix RJS-18000

Попавший на наш тест «пускач» Ritmix RJS-18000 – из разряда силовых. Он имеет аккумулятор емкостью 18 ампер-часов, хотя для запуска мотора обычно хватает и вдвое меньшей емкости. Это значит, что мощная батарея работает…

3376 1 0
Военная техника
Статьи / Военная техника
Война списала всё: почему советские полугусеничные машины времен ВОВ считались неудачными

С началом Великой Отечественной войны практически все работы по полугусеничным автомобилям, над которыми долгие годы трудились сотни инженеров и испытателей, окончательно зашли в тупик и были свернуты, лишив Красную…

56292 2 8
Статьи / Военная техника
«Ответ Чемберлену» или как грузовики ЯГАЗ чуть не довели СССР до мирового лидерства

Довоенное семейство почти одинаковых грузовиков Ярославского автозавода не отличалось ни техническими, ни тем более эстетическими особенностями. Да и в Красной армии эти неповоротливые машины не жаловали, доверяя им лишь…

40516 0 10
Статьи / Военная техника
Бронированные, санитарные, секретные: неизвестные версии ЗИС-5

Знаменитые трехтонки Московского автозавода имени Cталина, как и легкие полуторки, о которых мы уже рассказывали, пережили все трудности самостоятельной организации серийного производства, а в годы Великой Отечественной…

16249 1 0
История автомобилестроения
Статьи / История
Брат ты мне или не брат: из-за чего началось противостояние АЗЛК и ИЖ

Спор о том, что круче - АЗЛК или ИЖ - среди любителей Москвичей будет актуальным всегда. Отстаивая свои позиции, они могут привести в пользу своей позиции кучу аргументов, а если они закончатся, в ход пойдут…

70491 28 0
Статьи / История
Не для простых смертных: мифы и факты о ГАЗ-3102

«Партийно-номенклатурный» ГАЗ-3102 всегда стоял особняком в модельном ряду Волг, хотя и был создан на платформе "двадцать четвёртого" семейства. Ведь этот автомобиль заметно отличался от обычных ГАЗ-24 как внешностью,…

54263 5 8
Статьи / История
Автовозы, обычные и не очень: как и на чем перевозили автомобили в СССР

В наше время тягач-автовоз с новенькими легковушками стал привычным элементом дорожного потока, ведь дилерские центры в регионах РФ получают немалую часть автомобилей именно таким способом. В Советском Союзе увидеть…

53754 0 7
Сообщаем, что мы собираем метаданные: cookies и IP-адрес.
Внимание

Изображение
Выбрать файл
Добавить цитату
Внимание

Вы уверены, что хотите удалить этот комментарий?

Внимание

Вы уверены, что хотите удалить все комментарии пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите отклонить комментарий пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в спам?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в корзину?