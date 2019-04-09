Седан от компании, собравшейся в РФ: смена поколений, несмотря на провал на рынке
Седан Trumpchi GA6 выпускают с 2014 года (Trumpchi – это бренд, под которым GAC продает машины на родине). Модель длиной 4850 мм (колесная база – 2720 мм) построена на модернизированной версии «тележки», которую китайцы выкупили у Fiat еще в 2008-м: на той же платформе, например, базировались Alfa Romeo 166 и Lancia Thesis. Успеха на домашнем рынке GA6 не достиг – лучшим годом для «четырехдверки» стал 2017-й, когда было реализовано 25 032 машины. Для сравнения, за аналогичный период Geely продала в КНР почти 43 000 автомобилей Borui (в РФ – Emgrand GT), а Mazda тогда же передала клиентам около 53 500 «шестерок». В прошлом году продажи Trumpchi GA6 и вовсе рухнули на 48% до 12 975 единиц. Тем не менее, отказываться от этой модели в GAC не собираются – 16 апреля на Шанхайском мотор-шоу представят преобразившийся седан, который концерн позиционирует в качестве модели второго поколения.
Пока производитель поделился лишь несколькими тизерами новинки. Судя по картинкам, GA6 обзавелся массивной радиаторной решеткой в стиле дебютировавшего год назад младшего седана GA4, фары стали уже, передний бампер – агрессивнее. Задние фонари вроде бы соединены между собой светоотражающей перемычкой.
Официальных изображений салона еще нет, но вездесущие китайские фотошпионы туда уже заглянули: внутри поменяли переднюю панель, появилась новая мультимедийная система с увеличенным тачскрином, центральные дефлекторы обдува теперь находятся под экраном, а не по бокам. Кроме того, ожидается, что в список оборудования седана войдет виртуальная «приборка».
На данный момент неизвестно, сохранил ли новый GA6 фиатовскую «тележку», нет информации и о моторной гамме. Предшественник доступен с безальтернативной «турбочетверкой» 1.5 мощностью 152 л.с. (235 Нм), которая работает в паре с пятиступенчатой «механикой» или семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями.
В Китае продажи седана Trumpchi GA6 нового поколения стартуют в третьем квартале текущего года. Предыдущая модель там стоит от 102 800 юаней, что эквивалентно примерно 999 600 рублей по актуальному курсу.
На российском рынке «легковушки» GAC сегодня не представлены (при этом у нас продают коммерческие модели под суббрендом Gonow), однако компания планирует выйти на наш рынок. Легковые модели будут доступны россиянам с сентября 2019-го, об этом объявили на прошедшем на минувшей неделе автосалоне в Петербурге, в котором GAC приняла участие. На выставке показали несколько машин, но прежнего GA6 среди них не было. Впрочем, «четырехдверка» до РФ все равно не доберется, по крайней мере, пока: первыми на наш рынок должны выйти кроссоверы GS5 и GS8, а также минивэн GM8. Как отметили в GAC, сертификация этих моделей скоро завершится. Поставлять автомобили будут из Китая, но компания также рассматривает возможность организации локальной сборки.
От использования марки Trumpchi в РФ отказались, дабы не вызывать ассоциации с президентом США. Скорее всего, у нас автомобили будут продавать просто как GAC. Ну или для российского рынка придумают отдельный бренд.
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