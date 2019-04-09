Седан от компании, собравшейся в РФ: смена поколений, несмотря на провал на рынке

Китайский концерн GAC распространил тизеры «четырехдверки» GA6 следующей генерации. Публичная премьера модели пройдет в рамках Шанхайского автосалона.

Седан Trumpchi GA6 выпускают с 2014 года (Trumpchi – это бренд, под которым GAC продает машины на родине). Модель длиной 4850 мм (колесная база – 2720 мм) построена на модернизированной версии «тележки», которую китайцы выкупили у Fiat еще в 2008-м: на той же платформе, например, базировались Alfa Romeo 166 и Lancia Thesis. Успеха на домашнем рынке GA6 не достиг – лучшим годом для «четырехдверки» стал 2017-й, когда было реализовано 25 032 машины. Для сравнения, за аналогичный период Geely продала в КНР почти 43 000 автомобилей Borui (в РФ – Emgrand GT), а Mazda тогда же передала клиентам около 53 500 «шестерок». В прошлом году продажи Trumpchi GA6 и вовсе рухнули на 48% до 12 975 единиц. Тем не менее, отказываться от этой модели в GAC не собираются – 16 апреля на Шанхайском мотор-шоу представят преобразившийся седан, который концерн позиционирует в качестве модели второго поколения.

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Пока производитель поделился лишь несколькими тизерами новинки. Судя по картинкам, GA6 обзавелся массивной радиаторной решеткой в стиле дебютировавшего год назад младшего седана GA4, фары стали уже, передний бампер – агрессивнее. Задние фонари вроде бы соединены между собой светоотражающей перемычкой.

Официальных изображений салона еще нет, но вездесущие китайские фотошпионы туда уже заглянули: внутри поменяли переднюю панель, появилась новая мультимедийная система с увеличенным тачскрином, центральные дефлекторы обдува теперь находятся под экраном, а не по бокам. Кроме того, ожидается, что в список оборудования седана войдет виртуальная «приборка».

На данный момент неизвестно, сохранил ли новый GA6 фиатовскую «тележку», нет информации и о моторной гамме. Предшественник доступен с безальтернативной «турбочетверкой» 1.5 мощностью 152 л.с. (235 Нм), которая работает в паре с пятиступенчатой «механикой» или семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями.

В Китае продажи седана Trumpchi GA6 нового поколения стартуют в третьем квартале текущего года. Предыдущая модель там стоит от 102 800 юаней, что эквивалентно примерно 999 600 рублей по актуальному курсу.

1 / 4 Предыдущий GAC Trumpchi GA6 2 / 4 Предыдущий GAC Trumpchi GA6 3 / 4 Предыдущий GAC Trumpchi GA6 4 / 4 Предыдущий GAC Trumpchi GA6

На российском рынке «легковушки» GAC сегодня не представлены (при этом у нас продают коммерческие модели под суббрендом Gonow), однако компания планирует выйти на наш рынок. Легковые модели будут доступны россиянам с сентября 2019-го, об этом объявили на прошедшем на минувшей неделе автосалоне в Петербурге, в котором GAC приняла участие. На выставке показали несколько машин, но прежнего GA6 среди них не было. Впрочем, «четырехдверка» до РФ все равно не доберется, по крайней мере, пока: первыми на наш рынок должны выйти кроссоверы GS5 и GS8, а также минивэн GM8. Как отметили в GAC, сертификация этих моделей скоро завершится. Поставлять автомобили будут из Китая, но компания также рассматривает возможность организации локальной сборки.

От использования марки Trumpchi в РФ отказались, дабы не вызывать ассоциации с президентом США. Скорее всего, у нас автомобили будут продавать просто как GAC. Ну или для российского рынка придумают отдельный бренд.