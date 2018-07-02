Предсерийный вэн GM6 марка Trumpchi рассекретила в апреле этого года на Пекинском мотор-шоу. Интерьер машины тогда не показали — стекла были затонированы, а двери заперты. Однако благодаря вездесущим китайским фотошпионам, мы теперь знаем, как выглядит салон вэна. Снимки распространило издание Autohome.

Главная «фишка» салона GAC Trumpchi GM6 – широкоформатная панель, объединяющая «приборку» и экран информационно-развлекательной системы. Такое же решение применяется в Mercedes-Benz S-Class и последнем A-Class. Скорее всего, единая панель достанется топовым версиям вэна. Новинку GAC предложат в шести- и семиместном исполнениях, в последней модификации кресла расположены по схеме 2+2+3.

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О моторной гамме GM6 в компании информации до сих пор не предоставили. По предварительным данным, новинка будет доступна с единственной бензиновой «турбочетверкой» 2.0 мощностью 201 л.с. собственной разработки GAC. Таким же двигателем оснащается и минивэн Trumpchi GM8, который вышел на «поднебесный» рынок в конце прошлого года. У «старшей» модели мотор работает в паре с шестиступенчатым «автоматом» Aisin. Скорее всего, та же трансмиссия достанется и GM6.

Продажи GM6 должны стартовать в Поднебесной до конца этого года, одним из главных конкурентов новинки станет Buick GL6. Цена модели GAC Trumpchi пока не объявлена. Минивэн Trumpchi GM8 сегодня стоит от 176 800 юаней – это около 1 675 000 рублей по актуальному курсу.

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Кстати, «старший» вэн GAC конкурирует опять же с Бьюиком – с GL8. До «американца» MPV китайской марки еще далеко, однако продажи GL8 растут: если в январе 2018-го на домашнем рынке реализован 1 001 минивэн GAC Trumpchi, то в мае – уже 3 231 автомобиль. Buick GL8 в мае разошелся по Китаю тиражом в 14 954 экземпляра. Хотя не стоит забывать о том, что Buick продает модели прежнего и нового поколений одновременно. Но при этом даже старый GL8 стоит гораздо дороже Trumpchi GM8 – от 229 900 юаней (около 2 178 000 рублей).

В России «легковушки» GAC пока не представлены. Между тем, по данным портала «Колёса.ру», китайская компания может принять участие в Московском автосалоне-2018, который откроется в конце августа. Не исключено, что в рамках выставки будет объявлено о выходе легковых моделей GAC на российский рынок.