На Пекинском автосалоне состоялась мировая премьера нового вэна марки Trumpchi, принадлежащей компании GAC, - GM6. На китайский рынок модель может выйти уже в этом году.

В конце 2017-го китайский концерн GAC представил бизнес-вэн Trumpchi GM8, главным соперником которого в компании считают Buick GL8 (видимо, поэтому «китаец» получил похожий индекс). На подходе еще один MPV – компактвэн GM6. Эта модель должна составить конкуренцию другому Бьюику – вэну, опять же с созвучным названием GL6.

1 / 4 На фото: GAC Trumpchi GM6 2 / 4 На фото: GAC Trumpchi GM6 3 / 4 На фото: GAC Trumpchi GM6 4 / 4 На фото: GAC Trumpchi GM6

В Пекине китайцы показали предсерийный экземпляр. Внешний облик машины выполнен в стиле «старшего» GM8, двери были заперты, так что пока неизвестно, каким будет интерьер новинки. В GAC лишь отметили, что GM6 предложат в шести- и семиместной версиях (у Buick GL6 только шестиместный салон).

Характеристики новинки GAC пока не раскрыты. Минивэн GM8 построен на модернизированной версии платформы концерна Fiat (она лежала в основе Alfa Romeo 166 и Lancia Thesis): «тележку» китайцы выкупили в 2008-м, на ней базируются и другие модели марки Trumpchi (например, кроссовер GS8 и седан GA8). Вероятно, та же платформа досталась и «младшему» GM6.

1 / 2 На фото: Buick GL6, модель продают только в Китае, цена – от 144 900 юаней (около 1 416 000 рублей). GAC Trumpchi GM6 наверняка окажется дешевле 2 / 2 На фото: Buick GL6, модель продают только в Китае, цена – от 144 900 юаней (около 1 416 000 рублей). GAC Trumpchi GM6 наверняка окажется дешевле

Что же касается двигателя, то, по информации местных СМИ, Trumpchi GM6 получил бензиновую двухлитровую «турбочетверку» мощностью 201 л.с. (утверждается, что это собственная разработка компании). Таким же мотором оснащается и GM8, у «старшего» MPV двигатель работает в паре с шестиступенчатым «автоматом». Привод у обоих вэнов GAC Trumpchi – только передний.

1 / 4 На фото: GAC Trumpchi GM8 2 / 4 На фото: GAC Trumpchi GM8 3 / 4 На фото: Buick GL8 4 / 4 На фото: Buick GL8

Отметим, GM8 не удалось не то, чтобы догнать Buick GL8, а даже хотя бы приблизиться к «американцу». Так, в марте 2018 года в Поднебесной было реализовано 775 минивэнов GAC, модель Buick GL8 в том же месяце разошлась по стране тиражом в 8 782 экземпляра. Правда, тут стоит учитывать, что в Китае продают GL8 нового и предыдущего поколений одновременно. Но при этом даже старый минивэн Buick стоит гораздо дороже Trumpchi GM8: 229 000 юаней за «базу» (около 2 238 000 рублей по актуальному курсу) против 176 800 юаней (около 1 728 000 рублей). С Trumpchi GM6, видимо, будет та же ситуация – все же до имиджа Buick, по мнению китайских покупателей, местному концерну пока далеко.