Сегодня станут известны автомобили – лауреаты 7-ой Премии «Residual value-2021»

Зачем эксперты каждый год подсчитывают остаточную стоимость автомобилей? И почему у одних и тех же моделей показатели каждый год меняются? Кто-то действительно удерживает лидерство по остаточной стоимости в своем сегменте несколько лет подряд, но кто-то, излишне завысив цену (на новый автомобиль) или убрав из предлагаемой линейки популярный двигатель и коробку передач, теряет преимущества на рынке: модель начинает продаваться хуже, и на нее приходится снижать цену. Есть еще целый ряд нюансов и факторов, которые учитывают автомобильные эксперты, исследуя Residual value.

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Главная интрига сегодняшнего вечера – аналитическое агентство «Автостат» сегодня, 4 февраля, представит результаты своего ежегодного (уже 7-ого!) исследования сохранности остаточной стоимости легковых автомобилей. Агентство также наградит бренды-производители моделей-лидеров рейтинга в классах Standart и Premium. Кроме всего прочего, в ходе мероприятия будут озвучены результаты нового опроса населения на тему остаточной стоимости.



В прошлом году, когда генеральный информационный партнер Премии – Авто Mail.ru – опрашивал обычных людей, что они знают о Residual value и на что ориентируются, когда продают свои автомобили, многие отвечали: «Смотрю объявления на сайтах и ставлю среднюю цену». Простой обыватель не задумывается о том, что уже на стадии покупки своего нового автомобиля он может выгадать дополнительные деньги, когда через несколько лет будет его продавать.

А вот дилерское сообщество не может об этом не думать. Особенно сейчас, когда все дилеры активно работают и на вторичном рынке, связаны с трейд-ин и берут в оборот автомобили с пробегом. И то, что в глазах простого обывателя выглядит неизбежными «амортизационными потерями», в автобизнесе оборачивается недополученной прибылью. Поэтому, совершая любые сделки с автомобилями, как новыми, так и подержанными, так важно учитывать его показатели остаточной стоимости.

Начало мероприятия – в 16:00 (по московскому времени). Онлайн-трансляция здесь

P.S. За час до этого события Автостат также организует пресс-конференцию по теме «Ключевые цифры авторынка-2020».