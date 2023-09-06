Сезон ралли-кросса 2023 года подошел к концу

В этом году Казань принимала сдвоенные этапы: 6 этап и финал. Для многих спортсменов это было удобно не только с точки зрения логистики, но и потому что была возможность лучше понять трассу и продумать стратегию после 6 этапа перед решающим финалом.

В результате заезды получились максимально интересными и насыщенными острыми моментами.

Традиционно больше всего внимания в Чемпионате России привлекал класс Национальный – самый многочисленный и разноплановый по опыту пилотов класс. На финальный этап было заявлено 20 участников. После квалификационных заездов тройка лидеров выглядела так: Санин Егор, Сокеркин Павел, Косарев Владимир. Каждый круг пилоты боролись друг с другом за доли секунды, так как на протяжении всего сезона именно они занимали позиции самых сильных спортсменов. Егору Санину удалось удержать свое лидерство. На второе место (с четвертого по итогам квалификации) поднялся Родькин Илья, обойдя Павла Сокеркина, который стал третьим. А Косарев Владимир спустился на четвертое место.

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Не менее увлекательными были заезды класса Супер-1600. Здесь также не все было предсказуемо. Во время квалификаций лучшими были Валиахметов Разиль, Коноплев Кирилл и Янкун Роман. Решающими стали финальные заезды, когда в лидеры вышел Янкун Роман, закрепив за собой первое место. Вторым стал Валиахметов Разиль. А на третью позицию вышел Минниханов Раис, сместив Кирилла Коноплева из тройки лидеров.

В Первенстве России по ралли-кроссу в этом году было большое количество новых молодых пилотов. Поэтому каждый этап преподносил сюрпризы и интересные моменты. Дебютанты боролись не столько за место на пьедестале, сколько за возможность проверить и проявить себя. А вот тройка лидеров была практически неизменной: Журавлев Иван, Тюрин Павел и Михайлов Матвей. По результатам финальных заездов места распределились следующим образом: 1 – Михайлов Матвей, 2 – Тюрин Павел, 3 – Журавлев Иван.

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В Кубке России соревновались пилоты двух классов: Суперавто и Д2Н.

В Суперавто финал был практически предсказуемым, так как тройка лидеров почти не менялась на протяжении всех квалификационных заездов. В итоге лучшими стали: Егоров Артур – 1 место, Бадмаев Дмитрий – 2 место и Минниханов Раис – 3 место.

В классе Д2Н самая серьезная борьба развернулась за третью позицию. Если лидеры – Ануфриев Степан и Жаворонков Олег – уверенно шли вперед, соревнуясь только друг с другом, то за третье место боролись Минниханов Раис и Шестаков Александр, который, к сожалению, не смог удержать позицию и опустился на шестое место.

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ИТОГИ

Чемпионат России

Национальный

1 место – Санин Егор (ст.н. 20, Самара)

2 место – Родькин Илья (ст.н. 1, Воронеж)

3 место – Сокеркин Павел (ст.н. 67, Смоленск)

Супер-1600

1 место – Янкун Роман (ст.н. 97, Ачинск)

2 место – Валиахметов Разиль (ст.н. 15, Казань)

3 место – Минниханов Раис (ст.н. 62, пос. Лесхоз)

Первенство России

Д2-Юниор

1 место – Михайлов Матвей (ст.н. 10, Москва)

2 место – Тюрин Павел (ст.н. 90, Верхняя Пышма)

3 место – Журавлев Иван (ст.н. 34, Санкт-Петербург)

Кубок России

Суперавто

1 место – Егоров Артур (ст.н. 39, Казань)

2 место – Бадмаев Дмитрий (ст.н. 37, Улан-Удэ)

3 место – Минниханов Раис (ст.н. 62, пос. Лесхоз)

Д2Н

1 место – Ануфриев Степан (ст.н. 13, Москва)

2 место – Жаворонков Олег (ст.н. 9, Нижнекамск)

3 место – Минниханов Раис (ст.н. 62, пос. Лесхоз)

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