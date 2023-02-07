Шинный холдинг «Кордиант» провел ребрендинг к своему 20-летию

АО «Кордиант» – один из крупнейших шинных холдингов России и Восточной Европы, занимающий лидирующую долю российского рынка шин для легковых и грузовых автомобилей. В состав холдинга входят три производственных площадки в Ярославле и Омске суммарной мощностью более 8 миллионов шин в год, а также R&D центр «Интайр». Под брендами Cordiant и Cordiant Professional производится около 300 моделей шин в массовых типоразмерах.

Текущий фирменный стиль компании существовал с 2006 года, когда началось производство шин под брендом Cordiant. За 20 лет в рамках холдинга бренд серьезно вырос – значительно расширилась продуктовая линейка легковых шин Cordiant и грузовых ЦМК шин Cordiant Professional, появилась программа профессиональной подготовки шинных специалистов «Школа Кордиант», сформировался HR-бренд Cordiant, который привлекает на работу специалистов на предприятия в Москве, Ярославле и Омске. Требовалось сформировать цельный и современный образ бренда Cordiant в разных сферах деятельности – от продукта до социальной сферы, повысить узнаваемость продукции и запустить обновленную коммуникацию в рынок.

Учитывая серьезную работу по продвижению и повышению узнаваемости бренда, которая велась ежегодно на протяжении всего этого времени, назревшую актуализацию необходимо было проводить мягко, без кардинальных изменений.

Основным графическим идентификатором бренда Cordiant была лапа геккона. Благодаря множеству микроскопических волосков на лапках, визуально напоминающих протектор шины, гекконы способны с легкостью перемещаться не только по вертикальным поверхностям, но и по потолку. Основной слоган бренда – «Врожденное сцепление с дорогой» – максимально соответствует способностям миниатюрной ящерицы.

Для реализации проекта ребрендинга было выбрано агентство Progression Group. Перед агентством была поставлена задача разработать фирменный стиль, в рамках которого создать единую визуализацию для всех продуктовых направлений Cordiant, достигнуть актуального внешнего вида для поддержания образа современного, динамичного бренда, достойного доверия потребителя.



Основной мотивацией выбора стало предложение агентства в качестве основного графического символа обновленного логотипа Cordiant использовать стилизованную фигурку геккона, что придало новому логотипу реалистичность.

Учитывая высокую узнаваемость бренда Cordiant, были проведены дополнительные исследования, включавшие фокус-группы для оценки разных версий логотипа. Подавляющее большинство респондентов подтвердило, что логотип с гекконом воспринимается как оригинальный, цельный и современный – и соответствует позиционированию бренда.

Отсутствие кардинальных изменений, а также обращение к фокус-группам обусловлено также и тем, что одной из задач было вместе с обновлением визуального стиля сохранить преемственность и эволюцию бренда. Поддержание имиджа стабильной и уверенно стоящей на ногах компании исключало революционные изменения, которые часто являются для потребителя шоком и необходимостью заново выстраивать восприятие бренда. Смещение акцента с лапы на фигурку геккона сделало логотип более ярким и запоминающимся, а полоса, идущая по спине через весь логотип, добавила ему динамики.

При подборе шрифтовых решений для логотипа и слогана было важно не только обновить начертание, но и сохранить узнаваемость фирменного стиля. Выбранный шрифт объединил в себе динамику – благодаря наклону и штрихам на буквах – и технологичность – благодаря толстым линиям и брутальным очертаниям символов. Доработка отдельных элементов шрифта устранила проблему читаемости логотипа и слогана, которая присутствовала на мелких носителях.

Также была обновлена фирменная палитра цветов Cordiant. Глубокий синий продолжает хранить визуальную узнаваемость бренда, а новый бирюзовый призван освежить стиль и используется для акцентов на отдельных элементах, визуально отсылая к экологической повестке, которая раскрывается в систематической работе компании «Кордиант» над увеличением ресурса шин и улучшением их топливной экономичности.

Помимо традиционного обновления бренд-бука, включающего в себя стандартные составляющие, прорисованы десятки суббрендов, относящихся к отдельным группам шин, а также обновленный дизайн-код грузовых шинных центров «Кордиант», сеть которых на сегодня включает более 100 объектов.

Проведенный ребрендинг актуализировал фирменный стиль бренда Cordiant, сделал его более эстетичным и лаконичным. Новый стиль придётся по душе покупателям шин Cordiant – что уже продемонстрировали и фокус-группы, и первые отзывы клиентов.



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