Sitronics Electro выпустил первый предсерийный образец медленной зарядной станции

Ранее оператор объявил о запуске проекта по разработке собственной линейки станций для зарядки электромобилей. В линейке будут представлены станции двух типов – медленные (AC) и быстрые (DC) – мощностью от 22 до 150 кВт.

В рамках тестирования предсерийного образца АС станции ИТ-специалисты проверили взаимодействие станции с сервером по протоколу OCPP, подключение зарядной сессии через мобильное приложение и провели успешную зарядку электромобиля.

Также инженерами была проведена проверка станции на соответствие требованиям по климатическому исполнению и проверку по герметичности и защите от проникновения пыли и грязи (IP).

Демо-образец успешно прошёл тесты в нашей лаборатории. В ближайшее время планируем установить станцию для полевого тестирования и открыть предзаказ. Андрей Гурленов исполнительный директор Sitronics Electro

Команда Sitronics Electro занимается инхаус-разработкой полного цикла. Работа над программным обеспечением, электроникой, корпусом, силовой электрикой проходит в исследовательских лабораториях в Москве и Санкт-Петербурге.