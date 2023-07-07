Sitronics Electro завершил работы в рамках проекта для парка электробусов в Митино

Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) в рамках договора с Группой «Россети» завершил работы по проекту строительства зарядной инфраструктуры для парка электробусов в московском районе Митино.

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый электробусный парк в районе Митино. В нем единовременно смогут обслуживаться до 300 электробусов. Генеральным подрядчиком по проекту является Группа «Россети» в лице компании «Россети Московский регион». За строительство и диспетчеризацию зарядной инфраструктуры электробусного парка отвечал отечественный оператор Sitronics Electro.

Парк в районе Митино позволит запустить 23 электробусных маршрута до конца 2024 года.

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Оператор Sitronics Electro установил в парке 37 ультрабыстрых зарядных станций (УБЗС).

Контроль за реализацией проекта и технологическое присоединение к электрической сети обеспечил генеральный подрядчик по созданию инфраструктуры электробусных парков – Группа «Россети».

Все зарядные станции объединены цифровой системой управления и мониторинга, с помощью которой производится круглосуточный контроль всех параметров.

Разработанная специалистами система динамического распределения мощности позволяет оптимально использовать зарядную инфраструктуру парка в зависимости от выбранного режима работы зарядных станций. В дневном режиме электробусы будут заряжаться с максимальной мощностью до 300 кВт, в ночном режиме данная мощность будет распределяться между 6 зарядными постами в зависимости от количества электробусов, находящихся на зарядке.

В ходе этого проекта мы еще больше нарастили компетенции Sitronics Electro не только в части проектных и строительно-монтажных работ, но и в части IT-разработки, реализовав собственную систему динамического распределения мощности между УБЗС на программном уровне и развернув систему диспетчеризации, которую разработали наши специалисты. Тем самым мы продолжаем двигаться в сторону укрепления наших позиций в области развития электрозарядной инфраструктуры в России. генеральный директор Sitronics Electro Андрей Гурленов передает его слова пресс-служба

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