Электромобиль ×
  • Sitronics Electro завершил работы в рамках проекта для парка электробусов в Митино

Sitronics Electro завершил работы в рамках проекта для парка электробусов в Митино

07.07.2023 41 0 0

Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) в рамках договора с Группой «Россети» завершил работы по проекту строительства зарядной инфраструктуры для парка электробусов в московском районе Митино.

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый электробусный парк в районе Митино. В нем единовременно смогут обслуживаться до 300 электробусов. Генеральным подрядчиком по проекту является Группа «Россети» в лице компании «Россети Московский регион». За строительство и диспетчеризацию зарядной инфраструктуры электробусного парка отвечал отечественный оператор Sitronics Electro.

Парк в районе Митино позволит запустить 23 электробусных маршрута до конца 2024 года.

Уже сейчас Москва – лидер в Европе по развитию и использованию электротранспорта, № 1 по количеству электробусов. Сегодня Мэр Москвы Сергей Собянин открыл второй в городе и во всей стране электробусный парк. Лучшие электробусы российского производства выйдут на 23 городских маршрута в СЗАО к концу 2024 года. Приглашаем на работу в новый парк. Московский транспорт – надежный и один из крупнейших столичных работодателей. Мы предлагаем рабочие места со стабильным доходом и социальными гарантиями от Правительства Москвы.
Максим Ликсутов
заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта

Оператор Sitronics Electro установил в парке 37 ультрабыстрых зарядных станций (УБЗС).

Контроль за реализацией проекта и технологическое присоединение к электрической сети обеспечил генеральный подрядчик по созданию инфраструктуры электробусных парков – Группа «Россети».

Все зарядные станции объединены цифровой системой управления и мониторинга, с помощью которой производится круглосуточный контроль всех параметров.

Разработанная специалистами система динамического распределения мощности позволяет оптимально использовать зарядную инфраструктуру парка в зависимости от выбранного режима работы зарядных станций. В дневном режиме электробусы будут заряжаться с максимальной мощностью до 300 кВт, в ночном режиме данная мощность будет распределяться между 6 зарядными постами в зависимости от количества электробусов, находящихся на зарядке.

В ходе этого проекта мы еще больше нарастили компетенции Sitronics Electro не только в части проектных и строительно-монтажных работ, но и в части IT-разработки, реализовав собственную систему динамического распределения мощности между УБЗС на программном уровне и развернув систему диспетчеризации, которую разработали наши специалисты. Тем самым мы продолжаем двигаться в сторону укрепления наших позиций в области развития электрозарядной инфраструктуры в России.
генеральный директор Sitronics Electro Андрей Гурленов
передает его слова пресс-служба

Партнёрский материал

автобус электромобиль

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Интересно Десять фишек «китайцев»: на зависть грандам автопрома Китайские бренды давно перестали быть статистами мировой автопромышленности. Период копирования не только стилистических, но и технический задумок (почти) пройден, и теперь в арсенале «китай... 582 0 0 06.07.2023
Статьи / Практика Пылинки и кусочки: как понять, что пора удалять катализатор Мы уже рассказывали о том, как удалять катализатор и какими могут быть последствия этой операции. Но до сих пор не пытались ответить на самый очевидный вопрос: а как понять, что катализат... 6636 0 3 05.07.2023
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Kia Rio III Kia Rio III не случайно попала в верхние строки рейтинга продаж автомобилей в России. Эта модель, с одной стороны, достаточно скромная и недорогая, а с другой – хорошо оснащенная и надежная... 3635 23 0 02.07.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Geely Monjaro: лучше, чем Volvo? В Китае этот полноразмерный кроссовер дебютировал еще два года назад под неблагозвучным для нашего уха именем Xingyue L и заводским индексом KX11. В России машину сертифицировали в 2022, и в... 17966 8 9 07.04.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Наппа, блокировки и танковый разворот: тест-драйв внедорожника Tank 300 Горная Хакасия, массив Сундуки. Крутой подъем и колея с глубокими промоинами, ведущая на вершину. Кажется, будет трудно – ведь в каждой такой промоине автомобиль попадает на диагональное выв... 10640 14 4 02.03.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Любовь по инструкции: тест-драйв ГАЗ Соболь NN Соболь NN ждали долго. Появилась ГАЗель NEXT – а Соболя NEXT нет. Вышла ГАЗель NN – а Соболя NN не видно. Вроде и отличий между ГАЗелью и Соболем не так уж много, можно было бы построить его... 8725 1 1457 03.03.2023
Change privacy settings