Скользкие вопросы: симулятор от Kolesa.ru и Cordiant поможет вспомнить навыки зимнего вождения

Скоро зима, а значит, пора будет обуть машину в зимние шины. Помнишь ли ты, как на них правильно ездить?

Редакция Kolesa.ru совместно с партнёром – брендом Cordiant – решила напомнить нашим уважаемым читателям, каким основным правилам управления автомобилем необходимо следовать в непростых зимних условиях.

Даже опытным водителям управлять автомобилем зимой сложнее, чем летом. Многие дорожные неприятности начинаются с неправильного выбора шин по сезону или типоразмеру или из-за их неудовлетворительного состояния. А многие приёмы вождения, которыми необходимо уметь пользоваться зимой, за лето просто забываются. Поэтому предлагаем пройти игру и вспомнить все свои навыки уже сейчас.

Зимняя дорога ошибок не прощает, а наша игра на некоторые промахи закроет глаза. Но напомнит своими подсказками, как правильно и безопасно ездить на шипованных шинах по разным типам дорог. А заодно мы подарим промокод на кэшбэк 15% при покупке шин Cordiant, если, конечно, вы их не получите в игре бесплатно. Нажимаем кнопку «Старт» и вперёд!

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