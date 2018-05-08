08 Май Слабый рубль: в апреле динамика роста спроса на новые машины в РФ снова пошла вверх

Увеличение объёма продаж новых автомобилей в России по итогам апреля составило 17,6%. Напомним, в марте этот показатель составлял лишь 13,9%, а значит, динамика покупательского спроса снова пошла в рост. Согласно отчёту Ассоциации европейского бизнеса, всего за прошлый месяц было продано 152 425 экземпляров (больше на 22 796 машин по сравнению с апрелем 2017 года).

По итогам первой трети 2018 года всего было реализовано 545 345 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей. Этот результат на 20,5% (или на 92 836 единиц) больше по сравнению с показателем продаж в период с января по апрель 2017 года.

Материал в режиме дополнения