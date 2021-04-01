Как известно, ровно четыре с половиной десятилетия назад, в канун 1976 года, первые «шестёрки» сошли с конвейера Волжского автозавода, а с 21 февраля начался крупносерийный выпуск ВАЗ-2106. В честь этого юбилея АвтоВАЗ решил последовать примеру Nissan и отреставрировать в заводских условиях 45 клубных «шестёрок».

Nissan давно заботится о владельцах старых культовых машин: в 2018 году японцы из подразделения Nismo Heritage выпустили новые оригинальные запчасти для Nissan Skyline GT-R поколений R33 и R34, а в конце 2020 года предложили владельцам Skyline R32, R33 и R43 услугу полной заводской реставрации.

В ходе нее автомобиль восстанавливается с максимальной тщательностью: после разборки и дефектовки он грунтуется и окрашивается по заводской технологии, получает новый салон и оригинальную техническую начинку. А поскольку в этом году юбилей празднует самая массовая модель Жигулей, в Тольятти решили перенять опыт японских коллег.



В Тольятти с одобрения Николя Мора в заводских сделают «перевыпуск» 45 «шестёрок», что подразумевает реставрацию этих автомобилей в заводских условиях и с полным соблюдением технологий тех лет. Речь идёт о полной разборке, дефектовке, перекраске и восстановлении с использованием исключительно оригинальных деталей, произведённых в СССР. Для поиска деталей были привлечены бывшие работники склада комплектующих, а также крупнейшие продавцы ретро-запчастей.

Однако, в отличие от японцев, которые просят за услугу восстановления 45 миллионов йен (более 30 миллионов рублей), тольяттинцы проведут реставрацию ВАЗ-2106 бесплатно. Четыре с половиной десятка счастливчиков будут выбраны случайным образом из числа владельцев, состоящих в Lada History Club. Именно это сообщество славится своим подходом к аутентичности и техническому состоянию «клубных» машин, которым сам завод захотел дать вторую жизнь спустя 45 лет после старта «ноль шестой».

Напомним, что ровно 5 лет назад, 1 апреля 2016 года, на заводе в честь сорокапятилетнего юбилея ВАЗ-2101 была выпущена ограниченная партия «единичек».