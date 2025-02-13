Smart fortwo первого поколения возвращается на рынок в виде электромода от Aznom

В прошлом году двухместный городской электромобильчик EQ fortwo окончательно выбыл из модельного ряда smart, производство бензиновых версий завершилось ещё в 2019-м. Официальный преемник у smart fortwo будет, но пока неизвестно, когда именно, а возникшую пустоту на рынке спешит заполнить итальянская компания Aznom Automotive из Монцы, выпускающая штучные спорткары с авторскими кузовами, рестомоды на базе классических Mini и Fiat 500, а также внедорожный седан Palladium на базе Ram 1500.
Aznom пишет Smart с заглавной буквы, несмотря на то, что компания smart Automobile принципиально использует в названии только маленькие буквы. Для изготовления Smart 4Teen итальянцы находят на вторичном рынке более-менее живые экземпляры smart fortwo первого поколения с заводским индексом 450, разбирают до винтика, выкидывают старый силовой агрегат с ДВС и заменяют его новой электрической силовой установкой.
Оригинальный двухместный smart поколения 450 выпускался с 1998 по 2007 год, при этом до 2002 года включительно закрытая версия называлась city coupe, а в начале 2003 года на рынок вышла рестайлинговая модель под именем fortwo. Любопытно, что у smart fortwo первого поколения была официальная электрическая версия electric drive, но её выпустили тиражом всего 100 экземпляров для опытной эксплуатации, в широкой продаже этих машин не было. Smart electric drive оснащался электромотором мощностью 30 кВт (41 л.с.), полного заряда батареи ёмкостью 13,5 кВт·ч хватало на 115 км пробега.
Свежеиспечённый Smart 4Teen получил электромотор мощностью 15 кВт (20 л.с.) и литий-железо-фосфатную батарею ёмкостью 11,4 кВт·ч, полного заряда которой хватает на 140 км пробега. Smart 4Teen в отличие от оригинального smart fortwo сертифицирован как электрический квадрицикл класса L6e/L7e, а не как полноценный автомобиль, что позволяет продавать его подросткам: во многих странах Европы управлять квадрициклом класса L6e можно с 14 лет (при этом максимальная скорость ограничена на отметке 45 км/ч), квадрициклом класса L7e — с 16 лет (максимальная скорость — 90 км/ч).
Конкурентным преимуществом Smart 4Teen перед современными электрическими квадрициклами типа Citroen Ami и Mobilize Duo является то, что спроектирован он был как полноценный автомобиль, а это значит, что у него достаточно крепкий кузов, есть подушки безопасности, ремни с преднатяжителями, ABS и ESP — в общем, ездить не страшно. Но и цена у Smart 4Teen вполне взрослая — от 24 339 евро, включая налоги.
Высокую цену Smart 4Teen оправдывает не только новая техническая начинка, но и полностью обновлённый салон, то есть покупатель получает, по сути, новую машину в кузове двадцатилетней давности, тщательно отреставрированном и заново покрашенном. В виде опций Aznom предлагает для Smart 4Teen декоративные наклейки на кузов, авторскую кожаную отделку салона с пёстрыми вставками, углепластиковый декор, различные варианты колёсных дисков и прочие «навороты».
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