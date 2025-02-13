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Smart fortwo первого поколения возвращается на рынок в виде электромода от Aznom

13.02.2025 85 0 0

Итальянская компания Aznom Automotive представила очередную новинку — электромод Smart 4Teen, сделанный на базе рестайлингового smart fortwo первого поколения. ДВС заменён электромотором, кузов и «потрошки» обновлены, а сертификация по классу электрических квадрициклов L6e/L7e позволяет ездить на электромоде подросткам, достигшим 14-летнего возраста, — отсюда и название 4Teen, что в переводе с английского на русский означает «для подростков».

В прошлом году двухместный городской электромобильчик EQ fortwo окончательно выбыл из модельного ряда smart, производство бензиновых версий завершилось ещё в 2019-м. Официальный преемник у smart fortwo будет, но пока неизвестно, когда именно, а возникшую пустоту на рынке спешит заполнить итальянская компания Aznom Automotive из Монцы, выпускающая штучные спорткары с авторскими кузовами, рестомоды на базе классических Mini и Fiat 500, а также внедорожный седан Palladium на базе Ram 1500.

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Aznom пишет Smart с заглавной буквы, несмотря на то, что компания smart Automobile принципиально использует в названии только маленькие буквы. Для изготовления Smart 4Teen итальянцы находят на вторичном рынке более-менее живые экземпляры smart fortwo первого поколения с заводским индексом 450, разбирают до винтика, выкидывают старый силовой агрегат с ДВС и заменяют его новой электрической силовой установкой.

Оригинальный двухместный smart поколения 450 выпускался с 1998 по 2007 год, при этом до 2002 года включительно закрытая версия называлась city coupe, а в начале 2003 года на рынок вышла рестайлинговая модель под именем fortwo. Любопытно, что у smart fortwo первого поколения была официальная электрическая версия electric drive, но её выпустили тиражом всего 100 экземпляров для опытной эксплуатации, в широкой продаже этих машин не было. Smart electric drive оснащался электромотором мощностью 30 кВт (41 л.с.), полного заряда батареи ёмкостью 13,5 кВт·ч хватало на 115 км пробега.

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Свежеиспечённый Smart 4Teen получил электромотор мощностью 15 кВт (20 л.с.) и литий-железо-фосфатную батарею ёмкостью 11,4 кВт·ч, полного заряда которой хватает на 140 км пробега. Smart 4Teen в отличие от оригинального smart fortwo сертифицирован как электрический квадрицикл класса L6e/L7e, а не как полноценный автомобиль, что позволяет продавать его подросткам: во многих странах Европы управлять квадрициклом класса L6e можно с 14 лет (при этом максимальная скорость ограничена на отметке 45 км/ч), квадрициклом класса L7e — с 16 лет (максимальная скорость — 90 км/ч).

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Конкурентным преимуществом Smart 4Teen перед современными электрическими квадрициклами типа Citroen Ami и Mobilize Duo является то, что спроектирован он был как полноценный автомобиль, а это значит, что у него достаточно крепкий кузов, есть подушки безопасности, ремни с преднатяжителями, ABS и ESP — в общем, ездить не страшно. Но и цена у Smart 4Teen вполне взрослая — от 24 339 евро, включая налоги.

Высокую цену Smart 4Teen оправдывает не только новая техническая начинка, но и полностью обновлённый салон, то есть покупатель получает, по сути, новую машину в кузове двадцатилетней давности, тщательно отреставрированном и заново покрашенном. В виде опций Aznom предлагает для Smart 4Teen декоративные наклейки на кузов, авторскую кожаную отделку салона с пёстрыми вставками, углепластиковый декор, различные варианты колёсных дисков и прочие «навороты».

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