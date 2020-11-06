Aznom показал свой люксовый внедорожный седан: Palladium немало позаимствовал у Ram 1500

Aznom – это итальянская компания, которая базируется в Монце и занимается кастомизацией автомобилей в течение последних 13 лет. Подразделение Aznom Automotive планировало представить новинку в начале осени 2020-го, однако в итоге дебют пришлось перенести: большой внедорожный седан класса «люкс» Palladium рассекретили только сейчас.



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Как Kolesa.ru сообщал ранее, название автомобиля – Palladium – является отсылкой к архитектору Андреа Палладио. Он жил в середине прошлого тысячелетия в Венецианской республике и был известен созданием проектов роскошных вилл и резиденций. Любопытно, своим псевдонимом творец обязан древнему артефакту – статуе, изображавшей Палладу (она изначально охраняла Трою). Это слово, кстати, использовали для обозначения некоего талисмана, который приносит удачу стране. В свою очередь новый внедорожный люксовый седан, на который создателей вдохновили президентские автомобили 1930-ых годов, предполагается для перевозки важных персон (к примеру, дипломатов и глав государств).



Разработкой экстерьера и интерьера Aznom Palladium занималась дизайн-студия Camal, которая базируется в Турине (Италия). Внедорожный седан получил крупную прямоугольную решётку радиатора с рисунком в виде вертикально расположенных светящихся планок. По бокам от неё располагаются небольшого размера фары со светодиодными дневными ходовыми огнями, а в передний бампер встроены «противотуманки». Задние фонари узкие и горизонтально вытянутые на всю ширину кормы (в центре находится название марки). Имя модели также написано, но ниже и другим шрифтом.



﻿У автомобиля пластиковый обвес по периметру кузова, накладки на колёсных арках, очень широкие задние стойки, в которых есть узкие окошки для пассажиров, расположившихся на заднем диване. Традиционную крышку багажника было решено заменить на выдвижную конструкцию (работает по принципу ящика комода).



Напомним, ранее в Aznom выпустили другой внедорожный седан – Atulux (расшифровывается как All-Terrain Utility Luxury). По сути, Palladium является более роскошной версией той модели. В основе обоих автомобилей лежит пикап американского бренда – Ram 1500. Детали от этого грузовика (отметим, он занимает второе место в списке самых популярных машин в США).



Интерьер автомобилю достался как раз от пикапа, он отличается только отделкой да деталями из дерева и алюминия. Главным отличием является сенсорный экран на водительской двери: с его помощью можно управлять освещением в салоне, работой бортового холодильника и багажника, а также открывать и закрывать иные отсеки для вещей в машине. В машине также имеются часы ручной работы, которые созданы с использованием золота и палладия.



Aznom оснастил Palladium мотором V8 с двумя турбокомпрессорами, его объём составляет 5,7 литра, мощность – 710 л.с., максимальный крутящий момент – 950 Нм. Он работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. У внедорожного седана полный привод. С места до «сотни» модель разгоняется за 4,5 секунды, а его максимальная скорость равна 210 км/ч.

Всего итальянцы планируют выпустить десять экземпляров Palladium, каждый покупатель сможет полностью настроить все детали седана «под себя». Информацией о цене компания решила не делиться. Известно, что в Aznom рассчитывают получить заказы из Китая, России, США и стран Ближнего Востока.

