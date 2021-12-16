Смазки ЛУКОЙЛ получили высшую награду в конкурсе «100 лучших товаров россии»

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Высшую награду «За успехи в импортозамещении» получила многоцелевая литиевая консистентная смазка ЛУКОЙЛ ПОЛИФЛЕКС ЕР, которая производится на заводе «ИНТЕСМО» в Волгограде. Пластичные смазки этой линейки обладают высокими трибологическими характеристиками и предназначены для работы в широком диапазоне температур. Они разработаны для применения в различных видах оборудования и транспорта: от промышленного оборудования до коммерческих автомобилей и спецтехники, используемой в сельскохозяйственной, лесозаготовительной, горной и строительной сфере.
Конкурс «100 лучших товаров России» проводится с 1997 года, а его знак стал символом качественного продукта и приобрел широкую известность среди российских потребителей, получив их признание и доверие. Впервые смазочные материалы ЛУКОЙЛ появились в числе конкурсантов 22 года назад. За это время Компания многократно становилась его лауреатом в различных номинациях, пополняя своими продуктами перечень лучших товаров России.
«Победа в этом конкурсе в очередной раз подтверждает высокое качество продукции ЛУКОЙЛ и ее соответствие национальным и международным стандартам. Этот приз станет предметом особой гордости не только для коллектива нашей компании, но и для жителей Волгограда, потому что впервые за всю историю конкурса высшую награду получил продукт, изготовленный именно в нашем городе», – отметил генеральный директор ООО «ИНТЕСМО» Дмитрий Анохин.
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