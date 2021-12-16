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  • Смазки ЛУКОЙЛ получили высшую награду в конкурсе «100 лучших товаров россии»

Смазки ЛУКОЙЛ получили высшую награду в конкурсе «100 лучших товаров россии»

16.12.2021 17 0 0

Смазочные материалы ЛУКОЙЛ были удостоены высшей награды Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России». В рамках церемонии награждения, состоявшейся 15 декабря 2021 года в г. Волгограде, организаторы конкурса – представители Межрегиональной Общественной Организации «Академия проблем качества», торжественно вручили приз «За успехи в импортозамещении» компании «ИНТЕСМО» (совместное предприятие ООО «ЛЛК-Интернешнл» и ПАО «Российские Железные Дороги»).

 

Партнерский материал​

Высшую награду «За успехи в импортозамещении» получила многоцелевая литиевая консистентная смазка ЛУКОЙЛ ПОЛИФЛЕКС ЕР, которая производится на заводе «ИНТЕСМО» в Волгограде. Пластичные смазки этой линейки обладают высокими трибологическими характеристиками и предназначены для работы в широком диапазоне температур. Они разработаны для применения в различных видах оборудования и транспорта: от промышленного оборудования до коммерческих автомобилей и спецтехники, используемой в сельскохозяйственной, лесозаготовительной, горной и строительной сфере.

Конкурс «100 лучших товаров России» проводится с 1997 года, а его знак стал символом качественного продукта и приобрел широкую известность среди российских потребителей, получив их признание и доверие. Впервые смазочные материалы ЛУКОЙЛ появились в числе конкурсантов 22 года назад. За это время Компания многократно становилась его лауреатом в различных номинациях, пополняя своими продуктами перечень лучших товаров России.

«Победа в этом конкурсе в очередной раз подтверждает высокое качество продукции ЛУКОЙЛ и ее соответствие национальным и международным стандартам. Этот приз станет предметом особой гордости не только для коллектива нашей компании, но и для жителей Волгограда, потому что впервые за всю историю конкурса высшую награду получил продукт, изготовленный именно в нашем городе», – отметил генеральный директор ООО «ИНТЕСМО» Дмитрий Анохин.

бизнес конкурс

 

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