Снова траты: 3 млрд рублей потратят на новую эстакаду

В Подмосковье появится очередная двухуровневая развязка: она соединит западные и восточные районы Химок.

Эстакаду построят в Подмосковье по поручению президента РФ Владимира Путина, об этом рассказали в областном Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры. четырёхполосная двухуровневая развязка протяженностью 1 км пройдёт через Ленинградское шоссе, она соединит улицы Репина и Дружбы. Проектные работы завершат до конца 2019 года.

Затем власти проведут конкурс, выигравший подрядчик начнёт строительство, которое должно закончится к 2021 году. По расчётам, проект потребует не менее 2,9 млрд рублей, деньги предоставят областной и федеральный бюджеты. По словам доцента кафедры мостов и транспортных тоннелей Сергея Зеге, на которого ссылается «Коммерсант», во время реализации проекта могут возникнуть «организационные сложности». Проблема связана с перекладкой коммуникаций. Это приведёт к тому, что смета вырастет. Он пояснил, что можно запретить въезжать на новую эстакаду грузовикам – тогда понадобятся опоры проще, а значит, проект не подорожает.

На сегодняшний день Ленинградское шоссе является одной из самых загруженных улиц в Подмосковье: по этому участку в сутки проезжает примерно 60-65 тыс. машин. По словам члена общественного совета при областном Минтрансе Андрея Мухортикова, в рамках нового проекта понадобится либо построить ещё один путепровод на улице Репина через железную дорогу, либо расширить нынешний. Дело в том, что на новой дороге четыре полосы для движения, тогда как на старом путепроводе их всего две.

Известно, что в ведомстве подобного проекта нет. Но планируется создать новую развязку на пересечении Машкинского и Новосходненского шоссе. Этот транспортный объект обойдётся не менее, чем в 1,8 млрд рублей. Его планируют строить в период с 2020-го по 2023 годы.

«Палки в колёса» новому строительству будут ставить также живущие и работающие в Химках люди, считает глава группы компаний «Гео Девелопмент» Максим Лещев. Он напомнил, что законодательство позволяет использовать упрощенную форму изъятия земель для социальных нужд (в этом случае земля оценивается государственным оценщиком). Однако владельцы имеют право оспорить эту оценку в суде, их аргументами могут стать упущенная выгода, издержки и т.д., в итоге стоимость участков существенно вырастет, и одновременно с этим увеличится и цена всего проекта.

Ранее Kolesa.ru сообщал о том, что в Москве появится новое автодорожное кольцо за 630 млрд рублей. Оно разместится между ТТК и МКАД. Протяжённость новой хордовой автодороги составит 133 км, то есть в итоге она окажется длиннее по сравнению с Московской кольцевой автодорогой, длина которой составляет 109 км.

Ещё один глобальный дорожный проект – строительство ЦКАД. Он продолжает требовать дополнительных денег. На ликвидацию 11 проблемных точек понадобится 45 млрд рублей, иначе трасса будет постоянно стоять в пробках. Средства поступят из федерального бюджета.