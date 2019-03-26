Строительство ЦКАД требует новых миллиардов. Иначе там всё встанет в пробках

К первоначальной смете в 313,2 млрд рублей придётся добавить ещё примерно 45 млрд, чтобы ликвидировать 11 проблемных точек, из-за которых скандально известная трасса в итоге может наглухо встать в пробках. Эти деньги возьмут из федерального бюджета.

В начале февраля Счётная палата констатировала уже давно известный факт: Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД) в Подмосковье в срок сдана не будет ввиду многочисленных финансовых и технологических нарушений, выявленных в ходе проверок. По факту разгромного отчёта фискального ведомства Сергей Кельбах, глава ответственной за строительство ЦКАД госкомпании «Автодор», подал в отставку, а на его место был назначен Вячеслав Петушенко. После смены руководителя началась ревизия всего проекта, в ходе которой планируется утвердить его новые сроки сдачи. Изначально полностью запустить трассу планировалось в конце 2021 года, теперь в качестве предварительной финишной даты значится 2024 год.

Между тем ревизия уже показала, что в нынешнем виде проект ЦКАД, заложенный ещё в начале 2000-х, нежизнеспособен. Если реализовать его без необходимых изменений, то дорогостоящая трасса встанет в пробках из-за 11 проблемных точек, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на собственный источник в «Автодоре». Речь идёт в основном о пятом пусковом комплексе протяжённостью 76 км на западе столицы – этот участок входит в территорию так называемой Новой Москвы, то есть, в сущности, является частью городской среды, со светофорами и наземными пешеходными переходами, несовместимыми с понятием «скоростная автодорога». Все эти узкие места придётся ликвидировать, на что потребуется примерно 44-45 млрд рублей, и взять их придётся из федерального бюджета, так как брать плату за проезд на пятом участке не планируется (остальные участки ЦКАД будут платными), то есть привлечь частных инвесторов е его строительству невозможно. Деньги пойдут на строительство новых развязок, обходов и разноуровневых пешеходных переходов, которые не будут тормозить ЦКАД, иначе трасса столкнётся с эффектом МКАДа, который имеет достаточную ширину, но затычные развязки и съезды, генерирующие пробки. В теории ЦКАД как раз и должен разгрузить МКАД от транзитных грузовиков и пробок, но этого не произойдёт, если ЦКАД сам встает в пробках…

Кстати, внутри Москвы тоже появится новое кольцо между ТТК и МКАД, образованное стоящимися хордовыми трассами – решение замкнуть их было принято в январе, стоимость проекта оценивается в 630 млрд рублей.