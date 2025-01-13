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Совместный седан Nissan и Dongfeng готовится выйти на рынок

13.01.2025 133 0 0

Крупный электрокар Nissan N7 сертифицирован с одномоторной установкой, при этом у двигателя будет два варианта мощности. В продажу новинка поступит в ближайшем будущем.

Первый показ электромобиля Nissan N7 провели в ноябре прошлого года на автосалоне в Гуанчжоу. Новинка создана специально для Китая, причем это совместная разработка японской компании и ее давнего местного партнера – концерна Dongfeng. В рамках дебюта марка Nissan поделилась лишь общими подробностями о модели. Теперь же появилось больше информации – в базу Минпрома КНР внесли сертификат «электрички». Отметим, в официальных пресс-релизах электрокар объявлен седаном. Однако с открытым багажником его публично до сих пор так и не продемонстрировали, так что не удивимся, если в итоге N7 окажется лифтбеком. Впрочем, пока для удобства тоже будем называть модель седаном.

Сертификационные фото Nissan N7
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Сертификационные фото Nissan N7
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Как сообщалось ранее, в основе Nissan N7 лежит новая платформа от СП Dongfeng Nissan. Кстати, эта «тележка» подходит не только для электромобилей, но и для гибридов. То есть позже N7 вполне может получить версию с ДВС. Сертификат подтвердил озвученные ранее размеры. Длина нового Ниссана равна 4930 мм, ширина – 1895 мм, высота – 1487 мм. Колесная база – те же 2915 мм, что и у лифтбеков Forthing Xinghai S7 и eπ 007 (он же Yipai 007) все от того же концерна Dongfeng. Таким образом, не исключено, что Nissan N7 состоит в родстве с этими моделями суббрендов Дунфэна.

Сертификационные фото Nissan N7

Электрокар японской марки сертифицирован с одномоторной установкой. Скорее всего, двигатель расположен на задней оси. При этом у электромотора два варианта мощности – 218 или 272 л.с. Аналогичные версии есть и у упомянутых лифтбеков Forthing Xinghai S7 и eπ 007. Батареи Nissan N7 в сертификате не указаны. Пятидверки суббрендов Dongfeng предложены с аккумуляторами емкостью 56,83 и 70,26 кВт*ч. Между тем более престижный eπ 007 еще бывает с двухмоторным полным приводом (суммарная отдача – 544 л.с.). Так что Nissan N7 впоследствии тоже могут предложить в полноприводном исполнении.

Фирменные изображения Nissan N7, представленного в прошлом году
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Фирменные изображения Nissan N7, представленного в прошлом году
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Фирменные изображения Nissan N7, представленного в прошлом году
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Фирменные изображения Nissan N7, представленного в прошлом году
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Фирменные изображения Nissan N7, представленного в прошлом году
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Что же касается дизайна экстерьера, то он, разумеется, выполнен с учетом вкусов китайских клиентов. Nissan N7 достались фары в виде «галок» и единая плашка задних фонарей. Спереди вдобавок имеется диодная полоска, выполняющая роль ходовых огней. Наконец, модель получила безрамочные двери с выдвижными ручками. Интерьер N7 официально еще не показали, но и так понятно, что внутри установлены крупные экраны приборки и мультимедийной системы.

В продажу Nissan N7 должен поступить в первой половине текущего года.

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