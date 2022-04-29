Гаджеты ×

Современный автокомпрессор – какой он?

29.04.2022 162 0 1

Российский производитель автомобильных компрессоров торговой марки BERKUT пополнил линейку цифровых моделей.

 
Партнерский материал

Современный автокомпрессор ﻿ BERKUT SPEC-1﻿9 интегрирован в компактный пластиковый милитари-кейс и обладает повышенной производительностью за счет применения в нем новейшей двухпоршневой системы работы и оборотистого электродвигателя с принудительным охлаждением.

Компрессор снабжен электронным блоком управления с цифровым манометром, который помогает контролировать давление во время накачивания колес, а также автоматически отключает устройство при достижении заданного уровня давления.

Подключается BERKUT SPEC-19 в бортовую розетку автомобиля, а соединение с ниппелем шины производится за счет накручивающегося наконечника с кнопкой Deflator для стравливания избыточного давления. Отличным дополнением является встроенный мощный светодиодный фонарь, который подсвечивает область применения в темное время суток. 

Этот диджитал-компрессор можно смело рекомендовать владельцам городских кроссоверов, легких внедорожников и коммерческого транспорта.

гаджеты

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Новостной дайджест Главное на рынке: Renault избавляется от АвтоВАЗа, GM уходит навсегда, привет Евро-2 В последние недели на автомобильном рынке России происходят поистине тектонические сдвиги. Виной тому логистические проблемы, наложившиеся на и без того непростую ситуацию с комплектующими,... 462 0 1 29.04.2022
Статьи / Авто недели Как Grand Cherokee, но гораздо оригинальнее: стоит ли покупать Dodge Durango III за 3 миллиона Любители крупных ам﻿ериканских внедорожников в России не были полностью обделены вниманием. У нас продавался и Cadillac Escalade, и Jeep Grand Cherokee, и даже Hummer H2 и H3. Однак... 2570 5 2 27.04.2022
Статьи / Авто с пробегом Renault Scenic III: неубиваемая подвеска, драгоценный ручник и турбомасложор В первой части статьи мы разбиралась, как обстоят дела с кузовом, салоном и электрикой Renault Scenic третьего поколения. Выяснилось, что по этой части «француз» не только практичен, но и... 1484 0 1 26.04.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 15 литров, 600 сил и полный комфорт: тест-драйв Урал-ТМ Барс за 20 миллионов Я не очень люблю серийные машины, которые прошли какую-то модернизацию. От них почти всегда веет какой-то небрежностью, кустарщиной, невниманием к деталям, а в самых запущенных случаях – син... 23381 1 22 14.01.2022
Тест-драйвы / Авто с пробегом Полный сток, зелёный салон и 400 тысяч пробега: опыт владения Mercedes S124 Казалось, еще недавно 124-е Мерседесы, любимые народом, вовсю покупали на вторичке для езды как уже непрестижную, но сверхнадежную и неубиваемую машину, однако это время безвозвратно прошло…... 19706 21 24 02.12.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Купить за 180 000 и вложить 3 000 000: опыт владения Jaguar XJR 1995 года Классические старые Ягуары – одни из самых трудных в обслуживании и дорогих в содержании машин. Баснословные цены на несерьезные мелочи, крайне затрудненная диагностика любых проблем... А ор... 15894 20 13 30.12.2021
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings