Партнерский материал

Современный автокомпрессор ﻿ BERKUT SPEC-1﻿9 интегрирован в компактный пластиковый милитари-кейс и обладает повышенной производительностью за счет применения в нем новейшей двухпоршневой системы работы и оборотистого электродвигателя с принудительным охлаждением.

Компрессор снабжен электронным блоком управления с цифровым манометром, который помогает контролировать давление во время накачивания колес, а также автоматически отключает устройство при достижении заданного уровня давления.



Подключается BERKUT SPEC-19 в бортовую розетку автомобиля, а соединение с ниппелем шины производится за счет накручивающегося наконечника с кнопкой Deflator для стравливания избыточного давления. Отличным дополнением является встроенный мощный светодиодный фонарь, который подсвечивает область применения в темное время суток.

Этот диджитал-компрессор можно смело рекомендовать владельцам городских кроссоверов, легких внедорожников и коммерческого транспорта.

