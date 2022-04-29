Современный автокомпрессор BERKUT SPEC-19 интегрирован в компактный пластиковый милитари-кейс и обладает повышенной производительностью за счет применения в нем новейшей двухпоршневой системы работы и оборотистого электродвигателя с принудительным охлаждением.
Компрессор снабжен электронным блоком управления с цифровым манометром, который помогает контролировать давление во время накачивания колес, а также автоматически отключает устройство при достижении заданного уровня давления.
Подключается BERKUT SPEC-19 в бортовую розетку автомобиля, а соединение с ниппелем шины производится за счет накручивающегося наконечника с кнопкой Deflator для стравливания избыточного давления. Отличным дополнением является встроенный мощный светодиодный фонарь, который подсвечивает область применения в темное время суток.
Этот диджитал-компрессор можно смело рекомендовать владельцам городских кроссоверов, легких внедорожников и коммерческого транспорта.
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