Speedster для Железного человека: представлен уникальный Gunther Werks Project End Game

Американская компания Gunther Werks, делающая рестомоды на базе Porsche 911 поколения 993 (последнее с моторами воздушного охлаждения), завершает программу производства модели Speedster потрясающим экземпляром в стиле Железного человека. Gunther Werks Project End Game — самый мощный и самый дорогой из выпущенных компанией Спидстеров, в его отделке применено чистое золото.

Сочетание красного с золотым — это фирменные цвета Железного человека (он же Тони Старк), легендарного супергероя фантастической вселенной Marvel. Название машины Project End Game указывает на завершение программы Speedster и одновременно отсылает к фильму «Мстители: Финал» 2019 года, одним из центральных персонажей которого является Железный человек.

Наружное оперение двухместного кузова Gunther Werks Project End Game изготовлено из углепластика, многие его элементы не такие, как у других Спидстеров от Gunther Werks, потому что выросшая мощность требует большей прижимной нагрузки. Заметно увеличены в размерах передние воздуховоды и передний сплиттер, на корме установлено развитое двухъярусное антикрыло, в задний бампер врезаны «лезвия» диффузора, в крыльях появились большие вентиляционные отверстия.

Фирменная цветовая гамма Железного человека нашла своё отражение в декоре: ободки фар и зеркал заднего вида покрыты 24-каратным золотом. Также золотые вставки есть на обтекателях за подголовниками кресел. Надпись Porsche на дверях тоже выведена золотом. Золотых деталей в салоне ещё больше, главная среди них — набалдашник рычага 6-ступенчатой МПК и драгоценными камнями вместо номеров передач, их цвета соответствуют волшебным Камням Бесконечности из вселенной Marvel.

Компания Gunther Werks оснащала модель Speedster атмосферной 4,0-литровой атмосферной оппозитной «шестёркой», а в Project End Game этот двигатель, разработанный фирмой Rothsport Racing, получил два турбокомпрессора и уникальную систему воздушного охлаждения, его максимальная отдача — 862 л.с. и 895 Нм, предельная частота вращения коленвала — 7500 об/мин. Вся мощность передаётся на задние колёса. Динамические характеристики не объявлены, но, надо думать, они впечатляющие с учётом того, что весит Gunther Werks Project End Game всего 1180 кг.

Шасси, разумеется, тщательно настроено и снабжено регулируемыми амортизаторами с внешними резервуарами. Надёжное замедление обеспечивают огромные карбон-керамические тормоза с суппортами Brembo золотого цвета. Ажурные колёса с центральной гайкой крепления в гоночном стиле изготовлены из лёгкого магниевого сплава.

Цена Gunther Werks Project End Game и имя его заказчика не разглашаются. Коллеги из американских СМИ уверены, что этот уникальный автомобиль обошёлся заказчику не менее чем в 2 млн долларов.