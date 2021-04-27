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  • Спортивное купе EV Electra Rise из Ливана: арабский стиль и глобальные амбиции

Спортивное купе EV Electra Rise из Ливана: арабский стиль и глобальные амбиции

27.04.2021 116 0 0

Молодая ливанская компания EV Electra представила свою первую разработанную самостоятельно новинку — электрическое купе Rise со стеклопластиковым кузовом, способное проехать на одной зарядке 450 км. Продажи начнутся в 2022 году.

 

EV Electra основана в 2017 году и является дочкой компании Jihad Mohammad Investments, названной так в честь её основателя — Джихада Мохаммада, палестинского предпринимателя, родившегося в Ливане. EV Electra планирует выпускать электромобили собственной разработки и уже имеет представительства в Германии, Дании и Канаде, то есть размах — международный.

EV Electra Quds Capital
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EV Electra Quds Capital
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EV Electra Quds Capital
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EV Electra Quds Capital
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Начинала ливанская компания с модели Quds Capital — электрической версии французского лифтбека MPM Motors, он же в прошлом российский Tagaz Aquila, которому сильно перекроили дизайн передка и внедрили салон он Renault.

EV Electra Quds Capital ES
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EV Electra Quds Capital ES
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EV Electra Quds Capital ES
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В конце прошлого года MPM Motors разорилась, и вместо Quds Capital на ливанском сайте EV Electra появился полноприводный электрический седан Quds Capital ES с двухмоторной силовой установкой мощностью 320 л.с. и батареей ёмкостью 90 кВт·ч, но каковы его серийные перспективы, пока неизвестно.

EV Electra Rise

А вот купе Rise — это уже, так сказать, живой продукт, его натурная премьера состоялась в прошлые выходные, несмотря на напряжённую военно-политическую обстановку в Ливане. По данным немецкого журнала auto motor und sport, Rise поступит в продажу в следующем году по цене около 25 тысяч евро, предварительные заказы уже принимаются. EV Electra хочет выпускать по 10 тысяч экземпляров этой модели в год и продавать её по всему миру.

EV Electra Rise

Основу кузова EV Electra Rise составляет алюминиевый каркас, а наружные панели изготовлены из стеклопластика. Масса электромобиля — всего 1100 кг. Единственный электромотор мощностью 160 л.с. вращает задние колёса. Батарея ёмкостью 50 кВт·ч обеспечивает до 450 км пробега — правда, непонятно, по какому циклу. До 100 км/ч Rise разгоняется за 5 с, максимальная скорость — 165 км/ч.

EV Electra Rise
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EV Electra Rise
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EV Electra Rise
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EV Electra Rise
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EV Electra Rise
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Дизайн у ливанской новинки специфический, не всякому западному потребителю придётся по вкусу, зато в «толпе» такая машина точно не затеряется. Доступ в салон происходит через двери гильотинного типа, причём изнутри они активируются кожаными ремешками. На центральной консоли установлен 15,9-дюймовый сенсорный экран, вобравший в себя мультимедийную систему и блок климат-контроля.

EV Electra Quds Nostrum
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EV Electra Quds Nostrum
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EV Electra Quds Nostrum
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В планах EV Electra значится ещё более мощное (480 л.с.) 4-местное полноприводное купе Quds Nostrum на скейтборд-платформе с батарей ёмкостью 90 кВт·ч и запасом хода в 800 км, а также такси eСab с высоким кузовом в ретро-стиле.

EV Electra eСab
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EV Electra eСab
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Исходя из имеющейся скудной информации, оценить коммерческие перспективы компании EV Electra сложно, и главный предмет любопытства, на наш взгляд, в данном случае представляет дизайн ливанских электрокаров — такого действительно больше нигде не встретишь.

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