По данным платформы, общий спрос на аренду специальной техники и коммерческого транспорта за январь − март текущего года увеличился на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. А стоимость аренды стала на 10% выше, чем в IV квартале прошлого года, и составила 2200 рублей в час.
Спрос на аренду специальной техники показывает значительный прирост уже второй год подряд. Аренда освобождает компании от затрат на логистику и обслуживание оборудования, при этом предлагает огромный выбор любой необходимой техники. Среди регионов России наибольший прирост спроса на такие услуги в первом квартале 2024 года наблюдался в Ленинградской области (96,9%), а также Ярославской (89,4%) и Московской (86,4%) областях.
Наибольший прирост спроса зафиксирован в категории дорожно-строительной техники — на 73,4% год к году. Объем предложения показал наибольший прирост в категории коммунальной техники — 29,9% году к году.
При этом наибольшую долю в спросе на специальную технику занимает подъемная техника — 31,44%. На втором месте — коммунальная техника с 20,85%. Далее в рейтинге дорожно-строительная техника (15,41%), землеройная техника (10,18%) и грузовой транспорт (9,98%).
Топ-5 категорий специальной техники и коммерческого транспорта по спросу, Россия, I квартал 2024 года
|Спецтехника
|Доля в спросе на всю спецтехнику
|Средняя цена в час (руб.)
|Подъемная техника
|31,44%
|2 000
|Коммунальная техника
|20,85%
|1 500
|Дорожно-строительная техника
|15,41%
|2 500
|Землеройная техника
|10,18%
|2 500
|Грузовой транспорт
|9,98%
|2 000
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