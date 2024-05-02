Спрос на аренду специальной техники и коммерческого транспорта увеличился на 24%

Эксперты Авито Спецтехники проанализировали динамику цены, предложения и спроса на аренду специальной техники и коммерческого транспорта в России за первый квартал 2024 года. Самой популярной спецтехникой для аренды стала подъемная техника.

По данным платформы, общий спрос на аренду специальной техники и коммерческого транспорта за январь − март текущего года увеличился на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. А стоимость аренды стала на 10% выше, чем в IV квартале прошлого года, и составила 2200 рублей в час.

Спрос на аренду специальной техники показывает значительный прирост уже второй год подряд. Аренда освобождает компании от затрат на логистику и обслуживание оборудования, при этом предлагает огромный выбор любой необходимой техники. Среди регионов России наибольший прирост спроса на такие услуги в первом квартале 2024 года наблюдался в Ленинградской области (96,9%), а также Ярославской (89,4%) и Московской (86,4%) областях. Андрей Ковалев руководитель Авито Спецтехники

Наибольший прирост спроса зафиксирован в категории дорожно-строительной техники — на 73,4% год к году. Объем предложения показал наибольший прирост в категории коммунальной техники — 29,9% году к году.

При этом наибольшую долю в спросе на специальную технику занимает подъемная техника — 31,44%. На втором месте — коммунальная техника с 20,85%. Далее в рейтинге дорожно-строительная техника (15,41%), землеройная техника (10,18%) и грузовой транспорт (9,98%).

Топ-5 категорий специальной техники и коммерческого транспорта по спросу, Россия, I квартал 2024 года