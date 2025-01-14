Спрос на новые китайские седаны за год вырос почти в два раза

Эксперты Авито Авто проанализировали данные по предложению, спросу и ценам на новые седаны китайских брендов в России в 2024 году. Оказалось, что самой популярной маркой стала OMODA, а среди моделей наиболее заметным спросом пользовался среднеразмерный автомобиль Chery Arrizo 8.

По данным Авито Авто, средняя цена1 нового китайского седана в 2024 году составила 2 400 000 рублей. Предложение по сравнению с 2023 годом выросло на 71,1%, а спрос – почти в два раза, на 95,2%.

Среди марок лидером по доле в спросе стала OMODA, которой досталось 20,16% от спроса. Также в топ-5 марок вошли Geely (18,33%), Changan (18,11%), Chery (17,67%) и BAIC (5,43%). Наиболее внушительную динамику спроса по отношению к 2023 году показал бренд Geely: спрос вырос в 8,3 раза.

Лидером по доле в предложении стала та же марка OMODA с 22,69%. Второе же место занял бренд Chery с 21,76%. Также в пятерку вошли Geely (19,88%), Changan (18,51%) и BAIC (4,73%). Динамичнее других год к году выросло предложение на Geely – в 6,3 раза.

Первую строку в рейтинге по доле в спросе среди моделей в 2024 году занял Chery Arrizo 8, чья доля составила 17,67%. На второй строке – OMODA S5 с 16,36%, а на третьей – Geely Emgrand с 12,45%. Четвертое место занял Changan Alsvin, получивший 8,72%, а замыкает топ-5 Geely Preface с долей 5,87%.

По количеству объявлений в 2024 году также лидировал Chery Arrizo 8: его доля составила 21,76%. На втором месте – OMODA S5 с 17,48%, а на третьем – Geely Emgrand с 16,5%.

Лидером по динамике и спроса, и предложения год к году стал 4,8-метровый бизнес-седан марки Geely Preface, официальные продажи которого в России стартовали лишь летом этого года, а в Китае – в конце осени 2023-го.

Анализ рыночной динамики демонстрирует стремительный рост интереса российских покупателей к китайским седанам. И хотя сейчас основная доля спроса – 74,3% – сконцентрирована на четырех ведущих марках, мы наблюдаем явную тенденцию к расширению предпочтений покупателей. Учитывая растущее разнообразие моделей, особенно важно предоставить потребителям инструменты для изучения всего спектра предложений. Именно поэтому мы постоянно совершенствуем каталог новых автомобилей, где покупатели могут не только детально сравнить технические характеристики разных моделей, но и оперативно получить информацию о действующих акциях и персональных предложениях от официальных дилеров, что существенно упрощает процесс выбора оптимального варианта. Артем Хомутинников руководитель продаж направления «Новые авто» в Авито Авто

Топ-10 новых седанов китайских марок по доле в спросе, 2024 г., Россия, Авито Авто

Марка Модель Доля в спросе Средняя цена 1 , руб. Chery Arrizo 8 17,67% 3 050 000 OMODA S5 16,36% 2 250 000 Geely Emgrand 12,45% 2 394 000 Changan Alsvin 8,72% 1 800 000 Geely Preface 5,87% 3 396 000 BAIC U5 Plus 5,43% 2 115 000 Kaiyi E5 5,38% 2 290 000 Changan Eado Plus 4,87% 2 400 000 Changan Lamore 4,46% 2 790 000 OMODA S5 GT 3,8% 2 760 000

1 Рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже – цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой.