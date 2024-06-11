Новинки ×
  • Старший брат Дастера: семиместный кроссовер Bigster проехался на камеру

Старший брат Дастера: семиместный кроссовер Bigster проехался на камеру

11.06.2024 30 0 0

Замаскированный прототип будущей новинки Dacia попался в объективы фотошпионов в ходе дорожных тестов в южной части Европы.

Румынский бренд Dacia входит в портфель Группы Renault. На старосветском рынке марка чувствует себя весьма неплохо: ранее мы сообщали о том, что по итогам прошлого года дилеры Dacia продали в Европе 562 890 автомобилей, это соответствует приросту на 17,4% (при этом рынок в целом за указанный период вырос на 13,9%). Сейчас марка продолжает заниматься разработкой очередной перспективной новинки – старшего брата актуального Дастера.

На фото: прототип Dacia Bigster

Презентация большого семиместного кроссовера C-сегмента, который получит название Bigster, по плану должна пройти ближе к концу текущего года. Напомним, одноимённый концепт производитель показал ещё в начале 2021 года: его оформление было выполнено в соответствии с актуальным фирменным стилем румынского бренда: речь идёт, в частности, о головной оптике со световым рисунком в форме перевёрнутых «игреков», штрихами и расположенным по центру актуальным логотипом марки.

Теперь прототип Dacia Bigster попался в объективы фотошпионов: автомобиль поймали в ходе дорожных испытаний, проводимых в южной части Европы. Порцией снимков будущей новинки с нами поделились коллеги из испанского издания Motor.es. Пока что тестовый автомобиль тщательно «спрятан»: детали экстерьера невозможно разглядеть из-за маскировочной плёнки.

Однако, несмотря на камуфляж, можно увидеть, что у Bigster будет фирменная головная оптика, оформленная, вероятно, схожим образом с актуальным кроссовером Dacia Duster. Ещё у новинки, скорее всего, будет подобный большой воздухозаборник с противотуманками по бокам. Прототип имеет традиционные наружные зеркала, расширенные колёсные арки, рейлинги на крыше. Как и у Дастера, ручки передних дверей обычные, у задних – встроены в рамку остекления. Корму снабдили спойлером на верхней части пятой двери, фонари, вероятно, тоже переехали с нынешнего «румынского» Duster.

Салон фотошпионы рассмотреть пока не смогли. Можно предположить, что оформление передней панели и центральной консоли будет таким же, как у Дастера (напомним, топовые версии получили 7-дюймовую виртуальную приборку и информационно-развлекательную систему с тачскрином диагональю 10,1 дюйма). Посадочная формула семиместного Dacia Bigster – 2+3+2, его длина составит около 4,6 метра, тогда как у нынешнего Duster – 4343 мм.

По предварительным данным, техника новинке тоже достанется от «младшего брата». Напомним, в Европе Duster предлагается в трех модификациях. У варианта TCe 130 мягкогибридная установка, в основе которой лежит бензиновая турботройка объёмом 1,2 литра (130 л.с.), работающая в тандеме с 48-вольтовым стартер-генератором. Ещё одна версия – Duster Eco-G 100 – получила битопливный трёхцилиндровый 1,0-литровый турбомотор (бензин и пропан; 100 л.с.). Топовое исполнение Hybrid 140 оснастили гибридной установкой, как у универсала Dacia Jogger: в её основе находится четырёхцилиндровый атмосферник объёмом 1,6 литра (94 л.с.), идущий в комплекте с 49-сильным электромотором, стартер-генератором и батареей ёмкостью 1,2 кВт*ч. Совокупная отдача этой системы равна 140 л.с.

Продажи семиместного кроссовера Dacia Bigster на европейском рынке начнутся в 2025 году. Цены новики станут известны позже, но стоит ожидать, что он окажется дороже нынешнего Dacia Duster. На одном из крупнейших старосветских рынков, в Германии, Дастер можно купить минимум за 18 950 евро (эквивалентно примерно 1,82 млн рублей по текущему курсу).

кроссовер шпионские фото новинки Renault Renault Duster Dacia Dacia Duster Dacia Bigster

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Правила проезда тупика: надо ли уступать кому-то дорогу Знаки 6.8.1-6.8.3 на дороге видел каждый водитель. Вот только не каждый помнит правила проезда пересечения с тупиковой дорогой, а некоторые и вовсе считают тупик прилегающей территорией. Как... 174 0 0 10.06.2024
Статьи / История Ракетное топливо, разные цилиндры и подвижный пол: самые хитрые способы обойти регламент гонок Недавно мы рассказывали о самых хитрых, а порой и откровенно наглых способах выиграть гонку за счет нелегального трюка. Сегодня мы продолжим рассказ о случаях, когда инженеры пытались снабд... 685 0 0 09.06.2024
Статьи / История Две двери, но не по бокам: как и почему появился двуликий Zundapp Janus Что бы вы сказали про автомобиль с двумя дверями, но расположенными не на боковинах кузова, а в его торцах? Смело даже для концепт-кара, правда? А ведь машина с такой конструктивной особенно... 725 0 0 08.06.2024

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Альтернатива хитовому Monjaro? Тест-драйв Geely Okavango Компания Geely планомерно расширяет российский модельный ряд. Встречайте самый крупный кроссовер в актуальной линейке – Okavango. Чем придется пожертвовать ради семи мест и почему лучше непр... 93270 3 190 26.02.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Не хуже, чем Tiguan и XC40? Тест-драйв нового Geely Atlas Новое поколение Geely Atlas прибыло в Россию спустя год после премьеры в Китае. Модель кардинально сменила дизайн, переехала на новую платформу, значительно подросла в габаритах и стала бога... 15663 42 4 30.01.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Загадочный вариатор и Evo-мотор: тест-драйв Lada Vesta 1,8 Evo AT Пару лет назад Vesta сходила с конвейера в Ижевске с французским двигателем и японским вариатором. Непростые времена потребовали перенастройки, и двухпедальная модификация исчезала из шоур... 12870 20 172 14.03.2024
Change privacy settings