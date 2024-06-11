Старший брат Дастера: семиместный кроссовер Bigster проехался на камеру

Румынский бренд Dacia входит в портфель Группы Renault. На старосветском рынке марка чувствует себя весьма неплохо: ранее мы сообщали о том, что по итогам прошлого года дилеры Dacia продали в Европе 562 890 автомобилей, это соответствует приросту на 17,4% (при этом рынок в целом за указанный период вырос на 13,9%). Сейчас марка продолжает заниматься разработкой очередной перспективной новинки – старшего брата актуального Дастера.

На фото: прототип Dacia Bigster

Презентация большого семиместного кроссовера C-сегмента, который получит название Bigster, по плану должна пройти ближе к концу текущего года. Напомним, одноимённый концепт производитель показал ещё в начале 2021 года: его оформление было выполнено в соответствии с актуальным фирменным стилем румынского бренда: речь идёт, в частности, о головной оптике со световым рисунком в форме перевёрнутых «игреков», штрихами и расположенным по центру актуальным логотипом марки.



Теперь прототип Dacia Bigster попался в объективы фотошпионов: автомобиль поймали в ходе дорожных испытаний, проводимых в южной части Европы. Порцией снимков будущей новинки с нами поделились коллеги из испанского издания Motor.es. Пока что тестовый автомобиль тщательно «спрятан»: детали экстерьера невозможно разглядеть из-за маскировочной плёнки.



Однако, несмотря на камуфляж, можно увидеть, что у Bigster будет фирменная головная оптика, оформленная, вероятно, схожим образом с актуальным кроссовером Dacia Duster. Ещё у новинки, скорее всего, будет подобный большой воздухозаборник с противотуманками по бокам. Прототип имеет традиционные наружные зеркала, расширенные колёсные арки, рейлинги на крыше. Как и у Дастера, ручки передних дверей обычные, у задних – встроены в рамку остекления. Корму снабдили спойлером на верхней части пятой двери, фонари, вероятно, тоже переехали с нынешнего «румынского» Duster.



Салон фотошпионы рассмотреть пока не смогли. Можно предположить, что оформление передней панели и центральной консоли будет таким же, как у Дастера (напомним, топовые версии получили 7-дюймовую виртуальную приборку и информационно-развлекательную систему с тачскрином диагональю 10,1 дюйма). Посадочная формула семиместного Dacia Bigster – 2+3+2, его длина составит около 4,6 метра, тогда как у нынешнего Duster – 4343 мм.



По предварительным данным, техника новинке тоже достанется от «младшего брата». Напомним, в Европе Duster предлагается в трех модификациях. У варианта TCe 130 мягкогибридная установка, в основе которой лежит бензиновая турботройка объёмом 1,2 литра (130 л.с.), работающая в тандеме с 48-вольтовым стартер-генератором. Ещё одна версия – Duster Eco-G 100 – получила битопливный трёхцилиндровый 1,0-литровый турбомотор (бензин и пропан; 100 л.с.). Топовое исполнение Hybrid 140 оснастили гибридной установкой, как у универсала Dacia Jogger: в её основе находится четырёхцилиндровый атмосферник объёмом 1,6 литра (94 л.с.), идущий в комплекте с 49-сильным электромотором, стартер-генератором и батареей ёмкостью 1,2 кВт*ч. Совокупная отдача этой системы равна 140 л.с.



Продажи семиместного кроссовера Dacia Bigster на европейском рынке начнутся в 2025 году. Цены новики станут известны позже, но стоит ожидать, что он окажется дороже нынешнего Dacia Duster. На одном из крупнейших старосветских рынков, в Германии, Дастер можно купить минимум за 18 950 евро (эквивалентно примерно 1,82 млн рублей по текущему курсу).