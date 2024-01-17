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  • Renault готовится к запуску новинок: в списке совместная модель с Geely и старший брат Duster

Renault готовится к запуску новинок: в списке совместная модель с Geely и старший брат Duster

17.01.2024 216 0 0

Французский производитель подвёл итоги 2023 года: прирост по объёму продаж новых машин брендов Группы по всему миру составил 9%.

Три основных марки Группы Renault по итогам прошлого года продемонстрировали положительную динамику на глобальном рынке. В общей сложности мировые продажи Группы в 2023-м составили 2 235 345 единиц, этот результат на 9% превышает показатель предыдущего года. При этом бренд Renault на сегодняшний день является самой продаваемой французской автомобильной маркой в мире.

На фото: один из самых популярных автомобилей в Европе — Renault Clio

Глобальный результат Renault в прошлом году составил 1 548 748 автомобилей, что на 9,4% больше, чем в 2022-м. В компании также отметили, что марка продолжает лидировать на мировом рынке лёгких коммерческих автомобилей: прирост в 2023 году составил 19,9%.

На фото: Renault Rafale

Показатель Группы в Европе по итогам 2023-го составил 977 635 машин, что на 19,3% больше, чем годом ранее. На домашнем рынке продажи легковых автомобилей Renault в прошлом году составили 277 914 шт. (на 18% больше, чем годом ранее), а LCV – 112 569 шт. (на 13% больше). Самой популярной моделью во Франции остался Clio, в Европе этот автомобиль занимает третью строчку с показателем 219 365 шт.

На фото: новый Renault Scenic

Ещё в компании подчеркнули, что по итогам прошлого года был зафиксирован рост продаж машин марки Renault на 26% в Европе, в сегменте C и выше. Отмечается, что к этому привёл высокий спрос на такие модели как Arkana, Austral, Espace E-Tech Hybrid и Megane E-Tech electric. Ещё производитель добавил, что за пределами Европы рост в 2023 году в основном обеспечивали авторынки Бразилии, Турции и Марокко.

В свою очередь дилеры Dacia продали в Европе 562 890 автомобилей, это соответствует приросту на 17,4% (при этом рынок в целом за указанный период вырос на 13,9%). По итогам прошлого года румынская марка поднялась на четыре строчки вверх и сейчас занимает 11 место на рынке новых легковых и лёгких коммерческих машин в Старом Свете. Отметим, прирост зафиксирован и у Alpine: в 2023 году результат продаж марки составил 4328 единиц, что на 22,1% больше, чем годом ранее.

Прототип Renault 5

Помимо подведения итогов, в Группе Renault рассказали и о планах на 2024-й. Так, французская марка намерена в текущем году начать продажи нового поколения Scenic, которое получило прибавку E-Tech Electric, а также представить возрождённый хэтчбек с ретро-дизайном – Renault 5 E-Tech Electric. Ещё компания пообещала выпустить на европейский рынок пару новых гибридов, один из них – Rafale E-Tech. Коммерческую линейку пополнит новый Renault Master (у него есть варианты и с ДВС, и с полностью электрической «начинкой»).

На фото: Renault Kardian

У компании имеются планы в ближайшей перспективе и за пределами Европы. Так, бюджетный кроссовер Renault Kardian, представленный минувшей осенью в Рио-де-Жанейро, после Бразилии будет направлен в другие страны Латинской Америки, затем он доберется до Африки и, вероятно, до Юго-Восточной Азии.

Тизер совместного кроссовера Renault и Geely

Ещё одной новинкой 2024 года станет среднеразмерный кроссовер, разработка которого ведётся Renault совместно с Geely. Напомним, производство автомобиля, имя которого пока держится в тайне, будет налажено на заводе Renault Korea Motors в Пусане (Южная Корея). Известно, что его оснастят гибридной установкой, подробности появятся позже.

Концепт Dacia Bigster

Производитель также напомнил, что в марте 2024 года в продажу поступит новый Dacia Duster, позже появится и версия с «ромбом». Ещё румынская марка готовится к выходу нового полностью электрического Dacia Spring, который доберётся до дилеров грядущим летом. Кроме того, производитель намерен ближе к концу текущего года представить «старшего брата» Дастера – кроссовер C-сегмента, которому присвоят название Bigster. Напомним, одноимённый концепт был представлен ещё в начале 2021 года.

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