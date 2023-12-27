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Suzuki Jimny встретит Новый год в масках Lancia Delta Integrale и Renault 5 Turbo

27.12.2023 57 0 0

Японское тюнинг-ателье DAMD подготовило к грядущему автосалону в Токио два новых обвеса для Suzuki Jimny, они имитируют стилистику легендарных европейских хот-хэтчей Lancia Delta Integrale и Renault 5 Turbo, чем и вводят в заблуждение, потому что техническая начинка у рамного внедорожника остаётся стандартной.

Токийский автосалон — первая для нас профильная выставка в 2024 году, она откроет свои двери для посетителей 12 января. Ещё раньше, 9 января, заработает выставка потребительской электроники CES в Лас-Вегасе, на которой в последние годы автопроизводители повадились показывать свои высокотехнологичные новинки, но Токийский автосалон в любом случае мероприятие более масштабное с точки зрения автомобильных премьер, на нём ожидаются десятки концептов от японских производителей, здесь же свои новинки покажут местные тюнинг-ателье, в том числе работающая с 1982 года компания DAMD, специализирующаяся на разработке кузовных обвесов.

Создание карикатурно-игрушечных и пародийных моделей на базе кей-каров — это своеобразная национальная японская забава и отдельная большая ветвь местной тюнинг-идустрии, компания DAMD является одним из её ведущих игроков. В линейке DAMD уже есть обвесы для Suzuki Jimny в стиле Land Rover Defender и Mercedes-Benz G-класса, а к грядущему Токийскому автосалону компания подготовила для Jimny две новые маски — Little 5. и Little Δ.

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Обвес Little 5. придаёт Jimny сходство со среднемоторным дорожно-раллийным хэтчбеком Renault 5 Turbo из 80-х годов прошлого века, это сходство создают новые угловатые бамперы, новые фары и решётка между ними в стиле Renault 5, фальшивые воздухозаборники и вытяжные отверстия на расширенных задних крыльях и спойлер на крышке багажника. Довершают образ белые литые колёса OZ Racing в классическом раллийном стиле.

Комплект деталей Little Δ. делает Jimny похожим на другую раллийную легенду 80-х и начала 90-х — полноприводный хот-хэтч Lancia Delta Integrale. Здесь такие же бамперы и расширители колёсных арок, как в комплекте Little 5., но иные фары в стиле Лянчи и характерный для Delta Integrale лихо оттопыренный вверх спойлер на корме. Дополнительное сходство с историческим прототипом придают декоративные полоски на крыше, капоте и спойлере — многие поздние экземпляры Delta Integrale их имели.

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Любопытно, что у Jimny, «одетого» в комплект Little 5., на боковинах красуется надпись non turbo — мол, я не Renault 5 Turbo, а только ему подражаю, turbo у меня нет. На самом деле оригинальный японский Jimny, относящийся к кей-карам, как раз имеет бензиновый турбомотор объёмом 658 «кубиков» и мощностью 64 л.с., но на картинках изображён более пухлый и длинный Jimny Sierra, аналогичный по техническим характеристикам экспортным версиям модели, — он, как известно, оснащается 1,5-литровым «амтосферником» мощностью 102 л.с., так что действительно «никакого турбо».

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