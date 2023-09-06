Suzuki отмечает 25 лет присутствия в России

Из более чем 100 лет с момента основания ровно четверть века бренд Suzuki присутствует на российском рынке.

С момента выхода в 1998 году на российский рынок Suzuki реализовала 325 000 автомобилей, а также активно наращивала дилерскую сеть, которая в настоящий момент представлена более чем в 40 крупных городах России. При этом некоторые дилеры работают с компанией на протяжении тех же 25 лет, что прямо свидетельствует о стабильной работе дилерской сети.

Предлагаем вспомнить значимые яркие события и совершить небольшой исторический экскурс по вехам истории бренда в России.

Начало

В 1998 году силами четырех дилерских центров и ITOCHU Corporation (официальным дистрибьютором автомобилей Suzuki в России) начались поставки Suzuki Grand Vitara – рамного полноприводного автомобиля, ставшего флагманом в модельной линейке SUZUKI.

2003 год

Российские потребители встречают 7-местную модель Suzuki Grand Vitara XL-7 с увеличенной колесной базой 2800 мм и длиной 4685 мм, благодаря которой в салоне появился третий ряд сидений.

Suzuki Grand Vitara XL7

2005 год

ITOCHU Corporation объявляет о создании компании ООО «АйТиСи Авто РУС», ставшей официальным импортёром автомобилей Suzuki в России.

2006 год

ООО «АйТиСи Авто РУС» вывела на рынок модель Suzuki SX4, открыв для российских покупателей новый сегмент кроссоверов. Японская компания доказала, что хорошо знает и понимает российский рынок и работает в наиболее перспективном сегменте кроссоверов и SUV.

2008 – 2009 гг.

В России на Московском Международном Автомобильном Салоне состоялась мировая премьера обновлённого Suzuki Grand Vitara, а также стартовали продажи Suzuki Splash.

2010 год

После премьеры на Московском Международном Автомобильном Салоне в продажу поступил Suzuki Kizashi и обновлённый полноприводный Suzuki SX4 с автоматической КПП. В этом же году компания изменяет состав учредителей и название – ООО «СУЗУКИ МОТОР РУС».

2011 – 2015 гг.

В России стартовали продажи нескольких моделей: IV поколение Suzuki Swift, полноприводная версия Swift, новый кроссовер Suzuki New SX4, а также Suzuki Vitara с возможностью персонализации.

Suzuki SX4 1 / 4 Suzuki Swift 2 / 4 Suzuki New SX4 3 / 4 Suzuki Vitara 4 / 4

2016 год

Российское представительство Suzuki вышло в лидеры в корпоративном глобальном рейтинге Service Award For Distributors. ООО «СУЗУКИ МОТОР РУС» заняла первое место в автомобильных номинациях «Качество продукта» и «Гарантийное обслуживание» среди более 60 автомобильных дистрибьюторов Suzuki по всему миру. Высоко были оценены также российский учебный центр и клиентская служба представительства.

Suzuki SX4

2017 год

Suzuki вошла в ТОП-10 автомобильных брендов по удовлетворённости обслуживания (национальная премия «Автодилер года», организатор «Автостат») и получила премию «Доверие потребителей», а также смогла повторить свой успех в следующем году.

2018 год

В честь 30-летнего юбилея представлена лимитированная версия Suzuki Vitara 30. Модель выпущена специально для российских потребителей ограниченным тиражом в 30 экземпляров, каждый из которых получил уникальный порядковый номер и особый шильд лимитированной серии на задней стойке «Vitara 30: Since 1988».

Suzuki Vitara 30

В сентябре того же года в Центре современного искусства «Винзавод» (Москва) состоялась презентация эксклюзивной версии автомобиля Suzuki SX4, созданной в коллаборации с художником Анатолием Akue. Сотрудничество бренда и художника в области дизайна было призвано сблизить уличную культуру с классическим искусством, обогатив его новыми идеями и подходами. В скетчах для Suzuki присутствовали японские мотивы, подчеркивающие происхождение бренда, а сам SX4 by Anatoly Akue стал ещё одним шагом компании Suzuki навстречу новому покупателю, живущему в унисон с безумным миром современности, предоставляя ему дополнительные возможности самовыражения.

Suzuki SX4 by Akue

2019 год

Февраль 2019 года был ознаменован появлением обновлённой Suzuki Vitara. Она стала современнее, комфортнее, функциональнее, сохранив при этом внедорожные преимущества.

Уже в июне «СУЗУКИ МОТОР РУС» презентовала специальную версию автомобиля Suzuki SX4 Tabi powered by Pioneer, выпущенную ограниченным тиражом в 50 экземпляров, совместно с мировым лидером по производству аудио и видео аппаратуры – компанией Pioneer.

Suzuki SX4 by Pioneer

А в августе в России начал продаваться Suzuki All-New Jimny. Эта новинка, которая появилась спустя более 20 лет с момента выхода III поколения, была важна для многих покупателей. Jimny IV поколения воплотил в себе ДНК всех трёх предыдущих поколений, сохранив внешние сходства (экстерьер) и демонстрируя отличную геометрическую проходимость в той стихии, для которой он и был создан – на бездорожье. Он остался тем же настоящим внедорожником, с рамой лестничного типа, зависимой подвеской, неразрезными мостами и системой полного привода ALLGRIP PRO с понижающей передачей.

2020 год

В этом году Suzuki запустила в России программу лояльности «SUZUKI ПРИВИЛЕГИЯ», предлагающую клиентам выгодные условия по приобретению и владению надёжными японскими автомобилями. Она включала сразу несколько направлений: финансовые программы, страхование, сервисы помощи на дорогах, сервисные программы, гарантийное обслуживание и трейд-ин.

В мае, в самый разгар COVID-19, компания Suzuki начала поддержку «Дома с маяком», предоставив в пользование выездной медицинской службы хосписа свои автомобили. Это партнёрство продолжается и по сей день. Сотрудники выездной службы фонда проехали уже более 145 000 км на автомобилях Suzuki, оказывая помощь подопечным из отдалённых районов Москвы и Подмосковья.

2021 год

Развивая принятую стратегию в области экологии и решения проблем окружающей среды для формирования у населения страны инициативы по переходу на осознанное потребление, в сентябре 2021 ко Всемирному дню чистоты «СУЗУКИ МОТОР РУС» передала экоцентру «Сборка» автомобили Suzuki для развития молодого перспективного направления – экотакси. Этот социальный проект продолжает успешно работать по сей день, спасая от мусорных свалок тонны вторсырья и передавая его в переработку.

В рамках форума РосАвтоДилер, провёденного Ассоциацией РОАД 30 ноября 2021 года, были подведены итоги опроса удовлетворённости дилеров DSI-2021 (Dealer Satisfaction Index). В ходе исследования были определены автопроизводители, сотрудничество с которыми автомобильные дилеры оценивают как максимально продуктивное. И по итогам общего индекса удовлетворённости бренд Suzuki занял 4 место.

2022 год

Летом бренд Suzuki стал партнёром крупнейшей в России международной плавательной серии X-WATERS. В рамках партнёрства на различных этапах соревнований для удобства, безопасности, максимальной мобильности и скорости «СУЗУКИ МОТОР РУС» предоставляла оргкомитету X-WATERS автомобиль Suzuki Vitara.

Сезон продолжился атмосферным событием – скоростным состязанием автомобиля Suzuki Vitara с поездом, следующим самым длинным в мире железнодорожным маршрутом Москва – Владивосток. Впечатляющая дистанция (9100 км) по самым разнообразным дорогам, а порой бездорожью на пределе человеческих и автомобильных возможностей была пройдена за 6 дней. Vitara выиграла соревнование, обогнав поезд и поставив рекорд.

Suzuki Vitara

А 16 февраля в рамках 13-го ежегодного автомобильного бизнес-форума «ForAuto 2023. Итоги и прогнозы авторынка» состоялось 9-е вручение премии АВТОСТАТ Residual value 2023 (сохранность остаточной стоимости автомобиля). Suzuki Jimny в этот раз стал лидером в категории «Standart» в сегменте SUV (B) с коэффициентом остаточной стоимости, равным 134,2%.

Что дальше

Основным фокусом развития бренда в 2023 году стала клиентоориентированность.

Сегодня официальные дилеры бренда предоставляют высокий уровень сервиса для владельцев автомобилей Suzuki благодаря сертифицированным сотрудникам, использованию специализированного диагностического оборудования и соблюдению стандартов качества производителя.

В течение года дилеры предлагают клиентам принять участие в сервисных акциях, направленных на выявление возможных неисправностей автомобиля, помогающих владельцам подготовить свой автомобиль к дальнейшей эксплуатации, используя при этом оригинальные запасные части, регулярно поступающие на центральный склад компании. Также запущена акция с предложением оригинальных аксессуаров по сниженным ценам.

Кроме того, продолжает работать Клиентская служба, ведущая ежедневный приём обращений.

SUZUKI в любой стране мира работает на клиента, понимая его потребности и запросы. Мы в России все так же, как и 25 лет назад, стремимся удовлетворить эти потребности каждого члена семьи Suzuki на каждом уровне – от мастера-приёмщика дилерского центра до высшего руководства компании – даже в столь непростое время. За эти годы мы росли и развивались благодаря уникальным продуктам бренда японского качества и преданности клиентов. Пройдя эти четверть века бок о бок с командой профессионалов и поклонников Suzuki, мы хотим пожелать всем нам благополучия и веры в будущее!» Ирина Зеленцова Операционный директор ООО «СУЗУКИ МОТОР РУС» поздравляет всех сотрудников, партнёров и клиентов с «серебряным» юбилеем бренда в России

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