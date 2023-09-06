Suzuki отмечает 25 лет присутствия в России

С момента выхода в 1998 году на российский рынок Suzuki реализовала 325 000 автомобилей, а также активно наращивала дилерскую сеть, которая в настоящий момент представлена более чем в 40 крупных городах России. При этом некоторые дилеры работают с компанией на протяжении тех же 25 лет, что прямо свидетельствует о стабильной работе дилерской сети.
Предлагаем вспомнить значимые яркие события и совершить небольшой исторический экскурс по вехам истории бренда в России.
Начало
В 1998 году силами четырех дилерских центров и ITOCHU Corporation (официальным дистрибьютором автомобилей Suzuki в России) начались поставки Suzuki Grand Vitara – рамного полноприводного автомобиля, ставшего флагманом в модельной линейке SUZUKI.
2003 год
Российские потребители встречают 7-местную модель Suzuki Grand Vitara XL-7 с увеличенной колесной базой 2800 мм и длиной 4685 мм, благодаря которой в салоне появился третий ряд сидений.
2005 год
ITOCHU Corporation объявляет о создании компании ООО «АйТиСи Авто РУС», ставшей официальным импортёром автомобилей Suzuki в России.
2006 год
ООО «АйТиСи Авто РУС» вывела на рынок модель Suzuki SX4, открыв для российских покупателей новый сегмент кроссоверов. Японская компания доказала, что хорошо знает и понимает российский рынок и работает в наиболее перспективном сегменте кроссоверов и SUV.
2008 – 2009 гг.
В России на Московском Международном Автомобильном Салоне состоялась мировая премьера обновлённого Suzuki Grand Vitara, а также стартовали продажи Suzuki Splash.
2010 год
После премьеры на Московском Международном Автомобильном Салоне в продажу поступил Suzuki Kizashi и обновлённый полноприводный Suzuki SX4 с автоматической КПП. В этом же году компания изменяет состав учредителей и название – ООО «СУЗУКИ МОТОР РУС».
2011 – 2015 гг.
В России стартовали продажи нескольких моделей: IV поколение Suzuki Swift, полноприводная версия Swift, новый кроссовер Suzuki New SX4, а также Suzuki Vitara с возможностью персонализации.
2016 год
Российское представительство Suzuki вышло в лидеры в корпоративном глобальном рейтинге Service Award For Distributors. ООО «СУЗУКИ МОТОР РУС» заняла первое место в автомобильных номинациях «Качество продукта» и «Гарантийное обслуживание» среди более 60 автомобильных дистрибьюторов Suzuki по всему миру. Высоко были оценены также российский учебный центр и клиентская служба представительства.
2017 год
Suzuki вошла в ТОП-10 автомобильных брендов по удовлетворённости обслуживания (национальная премия «Автодилер года», организатор «Автостат») и получила премию «Доверие потребителей», а также смогла повторить свой успех в следующем году.
2018 год
В честь 30-летнего юбилея представлена лимитированная версия Suzuki Vitara 30. Модель выпущена специально для российских потребителей ограниченным тиражом в 30 экземпляров, каждый из которых получил уникальный порядковый номер и особый шильд лимитированной серии на задней стойке «Vitara 30: Since 1988».
В сентябре того же года в Центре современного искусства «Винзавод» (Москва) состоялась презентация эксклюзивной версии автомобиля Suzuki SX4, созданной в коллаборации с художником Анатолием Akue. Сотрудничество бренда и художника в области дизайна было призвано сблизить уличную культуру с классическим искусством, обогатив его новыми идеями и подходами. В скетчах для Suzuki присутствовали японские мотивы, подчеркивающие происхождение бренда, а сам SX4 by Anatoly Akue стал ещё одним шагом компании Suzuki навстречу новому покупателю, живущему в унисон с безумным миром современности, предоставляя ему дополнительные возможности самовыражения.
2019 год
Февраль 2019 года был ознаменован появлением обновлённой Suzuki Vitara. Она стала современнее, комфортнее, функциональнее, сохранив при этом внедорожные преимущества.
Уже в июне «СУЗУКИ МОТОР РУС» презентовала специальную версию автомобиля Suzuki SX4 Tabi powered by Pioneer, выпущенную ограниченным тиражом в 50 экземпляров, совместно с мировым лидером по производству аудио и видео аппаратуры – компанией Pioneer.
А в августе в России начал продаваться Suzuki All-New Jimny. Эта новинка, которая появилась спустя более 20 лет с момента выхода III поколения, была важна для многих покупателей. Jimny IV поколения воплотил в себе ДНК всех трёх предыдущих поколений, сохранив внешние сходства (экстерьер) и демонстрируя отличную геометрическую проходимость в той стихии, для которой он и был создан – на бездорожье. Он остался тем же настоящим внедорожником, с рамой лестничного типа, зависимой подвеской, неразрезными мостами и системой полного привода ALLGRIP PRO с понижающей передачей.
2020 год
В этом году Suzuki запустила в России программу лояльности «SUZUKI ПРИВИЛЕГИЯ», предлагающую клиентам выгодные условия по приобретению и владению надёжными японскими автомобилями. Она включала сразу несколько направлений: финансовые программы, страхование, сервисы помощи на дорогах, сервисные программы, гарантийное обслуживание и трейд-ин.
В мае, в самый разгар COVID-19, компания Suzuki начала поддержку «Дома с маяком», предоставив в пользование выездной медицинской службы хосписа свои автомобили. Это партнёрство продолжается и по сей день. Сотрудники выездной службы фонда проехали уже более 145 000 км на автомобилях Suzuki, оказывая помощь подопечным из отдалённых районов Москвы и Подмосковья.
2021 год
Развивая принятую стратегию в области экологии и решения проблем окружающей среды для формирования у населения страны инициативы по переходу на осознанное потребление, в сентябре 2021 ко Всемирному дню чистоты «СУЗУКИ МОТОР РУС» передала экоцентру «Сборка» автомобили Suzuki для развития молодого перспективного направления – экотакси. Этот социальный проект продолжает успешно работать по сей день, спасая от мусорных свалок тонны вторсырья и передавая его в переработку.
В рамках форума РосАвтоДилер, провёденного Ассоциацией РОАД 30 ноября 2021 года, были подведены итоги опроса удовлетворённости дилеров DSI-2021 (Dealer Satisfaction Index). В ходе исследования были определены автопроизводители, сотрудничество с которыми автомобильные дилеры оценивают как максимально продуктивное. И по итогам общего индекса удовлетворённости бренд Suzuki занял 4 место.
2022 год
Летом бренд Suzuki стал партнёром крупнейшей в России международной плавательной серии X-WATERS. В рамках партнёрства на различных этапах соревнований для удобства, безопасности, максимальной мобильности и скорости «СУЗУКИ МОТОР РУС» предоставляла оргкомитету X-WATERS автомобиль Suzuki Vitara.
Сезон продолжился атмосферным событием – скоростным состязанием автомобиля Suzuki Vitara с поездом, следующим самым длинным в мире железнодорожным маршрутом Москва – Владивосток. Впечатляющая дистанция (9100 км) по самым разнообразным дорогам, а порой бездорожью на пределе человеческих и автомобильных возможностей была пройдена за 6 дней. Vitara выиграла соревнование, обогнав поезд и поставив рекорд.
А 16 февраля в рамках 13-го ежегодного автомобильного бизнес-форума «ForAuto 2023. Итоги и прогнозы авторынка» состоялось 9-е вручение премии АВТОСТАТ Residual value 2023 (сохранность остаточной стоимости автомобиля). Suzuki Jimny в этот раз стал лидером в категории «Standart» в сегменте SUV (B) с коэффициентом остаточной стоимости, равным 134,2%.
Что дальше
Основным фокусом развития бренда в 2023 году стала клиентоориентированность.
Сегодня официальные дилеры бренда предоставляют высокий уровень сервиса для владельцев автомобилей Suzuki благодаря сертифицированным сотрудникам, использованию специализированного диагностического оборудования и соблюдению стандартов качества производителя.
В течение года дилеры предлагают клиентам принять участие в сервисных акциях, направленных на выявление возможных неисправностей автомобиля, помогающих владельцам подготовить свой автомобиль к дальнейшей эксплуатации, используя при этом оригинальные запасные части, регулярно поступающие на центральный склад компании. Также запущена акция с предложением оригинальных аксессуаров по сниженным ценам.
Кроме того, продолжает работать Клиентская служба, ведущая ежедневный приём обращений.
SUZUKI в любой стране мира работает на клиента, понимая его потребности и запросы. Мы в России все так же, как и 25 лет назад, стремимся удовлетворить эти потребности каждого члена семьи Suzuki на каждом уровне – от мастера-приёмщика дилерского центра до высшего руководства компании – даже в столь непростое время. За эти годы мы росли и развивались благодаря уникальным продуктам бренда японского качества и преданности клиентов. Пройдя эти четверть века бок о бок с командой профессионалов и поклонников Suzuki, мы хотим пожелать всем нам благополучия и веры в будущее!»
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