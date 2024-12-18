Suzuki Swift Sport получил спецверсию перед уходом

Новое исполнение «заряженного» хэтча отличилось декором. Цены уже объявлены, хотя в продажу такая пятидверка поступит лишь весной.

Стандартный хэтчбек Suzuki Swift новой генерации дебютировал под конец прошлого года. А вот «горячий» Swift Sport до сих пребывает в предыдущем поколении. Но и его история подходит к концу: компания Suzuki объявила, что производство такой пятидверки свернут в Японии в феврале 2025-го. Перед уходом Swift Sport обрел на родине марки «прощальную» спецверсию под названием ZC33S Final Edition. Правда, особый спортивный вариант еще задержится на конвейере – его планируют выпускать с марта по ноябрь следующего года.

Фишки Suzuki Swift Sport ZC33S Final Edition – черные глянцевые радиаторная решетка и корпуса противотуманок, аналогичного цвета 17-дюймовые диски, красные тормозные суппорты, специальные наклейки на задних стойках и черно-красная надпись Sport на багажной двери. Сама машина может быть окрашена в желтый, красный, синий, серый или белый цвет. При этом для четырех последних вариантов за доплату можно будет заказать черную крышу.

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В салоне – особые вставки на руле, передней панели, центральном тоннеле и картах дверей. В списке стандартного оборудования значатся: климат-контроль, подогрев сиденья водителя, адаптивный круиз-контроль, системы слежения за разметкой, мониторинга «слепых» зон и распознавания дорожных знаков.

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Техника перешла с «обычного» Swift Sport – это бензиновая турбочетверка 1.4 K14C мощностью 140 л.с. (230 Нм), которая работает в паре с шестиступенчатыми механикой или автоматом. «Горячий» хэтч бывает только с передним приводом. Базовый стандартный Swift нового поколения в Японии доступен с бензиновым трехцилиндровым атмосферником 1.2 Z12E мощностью 82 л.с. и вариатором, у остальных комплектаций вдобавок имеется «мягкогибридный» довесок. Для свежего «просто» Swift предусмотрен полный привод.

«Прощальный» Suzuki Swift Sport с механикой оценили в 2 329 800 йен (около 1,56 млн рублей по актуальному курсу), особый «горячий» хэтч с автоматом обойдется в 2 401 300 йен (1,6 млн рублей). «Живые» продажи версии ZC33S Final Edition стартуют в Японии в марте.