Свечи зажигания METEOR и ЭЗ победили в федеральном этапе конкурса «100 лучших товаров России»

6 декабря 2024 года состоялось торжественное награждение победителей федерального этапа 27-го Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России». Это один из главных конкурсов в области качества, содействующий повышению конкурентоспособности реального сектора российской экономики, ускорению импортозамещения и наполнению внутреннего рынка страны инновационными, высококачественными, экологичными и безопасными товарами отечественного производства.

По итогу все линейки свечей зажигания METEOR и ЭЗ стали победителями и получили почетные дипломы. В соответствии с Регламентом и итогами Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России» и на основании подписанной Декларации качества теперь вся продукция предприятия ООО «Энгельс Свечи зажигания» имеет разрешение на использование Товарного Знака «100 лучших товаров России» как на упаковке, так и в рекламных целях. Основная цель принятия Декларации качества – стимулирование ответственности товаропроизводителя.

Победа во Всероссийском конкурсе Программы «100 лучших товаров России» – это не только высокая оценка качества наших свечей зажигания METEOR и ЭЗ, но и подтверждение нашей приверженности к инновациям и ответственности перед потребителями. Мы уверены, что использование Товарного Знака «100 лучших товаров России» станет еще одним шагом на пути к укреплению доверия потребителей и развитию отечественного производства. Александр Ковальчук генеральный директор ООО «Энгельс Свечи зажигания»

Свечи METEOR производят на заводе в Энгельсе, ранее принадлежавшем концерну Bosch, с применением лазерной сварки, специальных легированных сплавов электродов и керамики с высокой электропрочностью и сплавов на основе драгоценных металлов для увеличения ресурса изделия. Свечи зажигания METEOR выпускаются в трех линейках в зависимости от типа сплава электрода. Зеленая линейка представлена изделиями с никелем, синяя – с иттрием, черная – с применением сплава на основе с драгоценных металлов, платины и/или иридия. Кроме того, на заводе в Энгельсе производятся автомобильные свечи зажигания под брендом ЭЗ.

Основная доля продукции ООО «Энгельс Свечи зажигания» приходится на свечи зажигания для автомобилей. В каталоге предприятия есть также линейки свечей для малогабаритных двигателей, которые используются в газонокосилках, бензопилах, мототехнике и для водного транспорта. Ещё один продукт компании – индустриальные свечи для больших промышленных двигателей. Их сфера применения – газопоршневые установки и агрегаты, которые могут выполнять функции мини-электростанций или резервного источника питания в больницах, дата-центрах и торговых комплексах.

Партнёрский материал