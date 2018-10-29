Таможня сдала добро: задержанные в Калуге машины Haval отпустили. А что с китайскими Volvo?

На территории индустриального парка «Росва», что близ Калуги, располагается автомобильный терминал площадью около 10 Га, разделённый на две зоны: «Калужский таможенный пост Калужской таможни» и «Акцизный пост Центральной акцизной таможни». Именно в этом автомобильном портале и разыгралась на днях логистическая коллизия с задержкой импортированных автомобилей.

Напомним, что среди резидентов индустриального парка «Росва» числятся сейчас девять компаний, в том числе «Пежо Ситроен Мицубиси Автомобили Рус». Неподалёку располагается ещё один индустриальный парк – «Грабцево», резидентом которого числится в том числе «Фольксваген Груп Рус». Однако, история с задержанием машин на калужской таможне не имеет отношения к этим компаниям.

По собственным данным сайта Kolesa.ru, несколько дней назад Центральная акцизная таможня заблокировала временную зону таможенного контроля. Согласно информации, представленной на сайте «Инвестиционный портал Калужской области», единовременно в этой зоне может находиться не более 500 машин. И вот, действия Центральной акцизной таможни привели к тому, что эта критическая масса оказалась превышена, и работа встала. К оформлению оказались не допущены партии автомобилей Haval и Volvo. Казалось бы, что у них общего? И те, и другие прибыли на калужский таможенный пост по железной дороге из Китая. Источник нашего сайта сообщил, что «автомобили досматривают с пристрастием».

Мы запросили комментарии в российских представительствах Haval и Volvo. Пресс-служба китайского бренда на прошлой неделе сообщила нам: «Произошла небольшая задержка в связи с тем, что таможенные органы запросили некоторые дополнительные документы. Их мы уже подготовили и передадим им в ближайшее время. Такое бывает, что таможня проводит такие проверки, они проходят выборочно для разных товаров». Сегодня пришло уточнение: «Машины с таможни уже выпущены: часть партии – в начале прошлой недели, часть – в конце». А вот ситуация с машинами Volvo не ясна: внешнее агентство отвертелось фразой «комментариев по ситуации с задержкой автомобилей на таможне у нас нет», а пресс-служба заявила, что вообще «не располагает информацией по этому вопросу».

Между тем, один из экспертов, опрошенных нашим сайтом, предположил, будто действия таможенников могли быть опосредованно инициированы конкурентами Haval. Напомним, что в следующем году три модели этого бренда встанут на конвейер тульского сборочного завода Great Wall, первым из них станет среднеразмерный кроссовер F7, который уже весной поступит к российским дилерам. Что касается Volvo, речь в данном случае идёт о седане S90 ,который, напомним, для всех рынков изготавливают исключительно в Китае. Скорее всего шведы оказались под прицелом таможенников исключительно за компанию с Haval. Впрочем, другие эксперты отвергают эту версию, указывая на элементарный беспорядок в таможенных рядах…