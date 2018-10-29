Таможня сдала добро: задержанные в Калуге машины Haval отпустили. А что с китайскими Volvo?

Таможня сдала добро: задержанные в Калуге машины Haval отпустили. А что с китайскими Volvo?

229 0 0
Правда ли, что конкуренты попытались нажать на Haval через Центральную акцизную таможню, а Volvo попала «за компанию»?

На территории индустриального парка «Росва», что близ Калуги, располагается автомобильный терминал площадью около 10 Га, разделённый на две зоны: «Калужский таможенный пост Калужской таможни» и «Акцизный пост Центральной акцизной таможни». Именно в этом автомобильном портале и разыгралась на днях логистическая коллизия с задержкой импортированных автомобилей.

Напомним, что среди резидентов индустриального парка «Росва» числятся сейчас девять компаний, в том числе «Пежо Ситроен Мицубиси Автомобили Рус». Неподалёку располагается ещё один индустриальный парк – «Грабцево», резидентом которого числится в том числе «Фольксваген Груп Рус». Однако, история с задержанием машин на калужской таможне не имеет отношения к этим компаниям.

По собственным данным сайта Kolesa.ru, несколько дней назад Центральная акцизная таможня заблокировала временную зону таможенного контроля. Согласно информации, представленной на сайте «Инвестиционный портал Калужской области», единовременно в этой зоне может находиться не более 500 машин. И вот, действия Центральной акцизной таможни привели к тому, что эта критическая масса оказалась превышена, и работа встала. К оформлению оказались не допущены партии автомобилей Haval и Volvo. Казалось бы, что у них общего? И те, и другие прибыли на калужский таможенный пост по железной дороге из Китая. Источник нашего сайта сообщил, что «автомобили досматривают с пристрастием».

Мы запросили комментарии в российских представительствах Haval и Volvo. Пресс-служба китайского бренда на прошлой неделе сообщила нам: «Произошла небольшая задержка в связи с тем, что таможенные органы запросили некоторые дополнительные документы. Их мы уже подготовили и передадим им в ближайшее время. Такое бывает, что таможня проводит такие проверки, они проходят выборочно для разных товаров». Сегодня пришло уточнение: «Машины с таможни уже выпущены: часть партии – в начале прошлой недели, часть – в конце». А вот ситуация с машинами Volvo не ясна: внешнее агентство отвертелось фразой «комментариев по ситуации с задержкой автомобилей на таможне у нас нет», а пресс-служба заявила, что вообще «не располагает информацией по этому вопросу».

Между тем, один из экспертов, опрошенных нашим сайтом, предположил, будто действия таможенников могли быть опосредованно инициированы конкурентами Haval. Напомним, что в следующем году три модели этого бренда встанут на конвейер тульского сборочного завода Great Wall, первым из них станет среднеразмерный кроссовер F7, который уже весной поступит к российским дилерам. Что касается Volvo, речь в данном случае идёт о седане S90 ,который, напомним, для всех рынков изготавливают исключительно в Китае.  Скорее всего шведы оказались под прицелом таможенников исключительно за компанию с Haval. Впрочем, другие эксперты отвергают эту версию, указывая на элементарный беспорядок в таможенных рядах…

Теги: Авто и бизнес
Поделиться: 0 0 0 0 Подпишитесь на нас в Яндекс Дзен
Обсуждаемое
50 Тест-драйвы / Одиночные
Кулаки, гранаты, прутья: первый тест-драйв Lada XRAY Cross, технический разбор и видео
22 Новости / Рендеры "Колёса.ру"
Трёхдверная Lada Granta: какой она может быть
18 Статьи / Авто Недели
Дешево, но надежно и комфортно: стоит ли покупать Toyota Mark II X90 за 200 тысяч рублей?
Больше

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.
Главная новость
Новости / Рендеры "Колёса.ру"
Новая Mazda 3: первые изображения

Недавно в Сети появилась информация о том, что в течение ноября может быть представлено новое поколение японского компактного хэтчбека. Мы…

15956 0 0
Новые статьи Смотреть все
Статьи / Интересно
Пять причин любить и ненавидеть Daewoo Nexia

В одном из отзывов в Интернете мне попалась такая мысль: как машина для дела Daewoo Nexia очень хороша, но влюбить в себя она никогда и никого не сможет. Но разве смог бы «эмоционально холодный» автомобиль заработать…

1780 0 0
Статьи / Популярные вопросы
Как пройти техосмотр, и когда его нужно проходить?

Диагностическая карта – это документ о прохождении государственного технического осмотра, без которого нельзя заключить договор ОСАГО. Как же получить диагностическую карту, что нужно подготовить для прохождения…

1147 0 0
Статьи / Военная техника
Мир и война Захара Ивановича: армейская техника на трёхосных грузовиках ЗИС-6

В отличие от Горьковского завода, долго и мучительно осваивавшего свою трехоску ГАЗ-ААА, на Московском автозаводе имени Сталина серийный выпуск двухосного грузовика ЗИС-5 и трехосного ЗИС-6 с двумя задними ведущими…

6063 0 2
Выбор подержанных авто Смотреть все
Выбор авто / Подержанные авто
Audi Q3 I с пробегом: неудачи крупных моторов и удивительно человечный DSG

Желание иметь кроссовер, а особенно премиальный, вполне понятно. Может, это и не очень практично, зато модно и престижно. Вот только денег на обслуживание F-Pace, GLA или Q7 нужно много… А что если купить не такой…

3677 2 0
Выбор авто / Подержанные авто
Audi Q3 I с пробегом: аквариум в фарах и прошивки от дяди Васи

Машины на очень распространенных и далеко не новых платформах обычно хорошо проявляют себя в эксплуатации. Особенно в «молодости». Audi Q3 – не исключение, вот только автомобильная молодость быстро заканчивается, а…

4201 0 2
Выбор авто / Подержанные авто
Nissan Primera P12 с пробегом: мотору — смазку, вариатору — ласку

Ещё в далёкой молодости Primera получила неоднозначную оценку за свой дизайн. Прошли годы, а дизайн выглядит всё так же интересно и даже почти современно. Но за это время этот автомобиль почему-то стали считать…

2576 5 2
Популярные тест-драйвы
Тест-драйвы / Одиночные
Китайский Крузак пошёл «неверной дорогой»: первый тест-драйв Roewe RX8

Вы на подсознательном уровне привыкли к тому, что «эр икс восемь» – это что-то дерзкое, обтекаемое и роторное? Значит, вы за последний год ни разу не бывали в Китае: там бренд Roewe весной представил свое видение того,…

173381 5 8
Тест-драйвы / Одиночные
Вдвое дешевле, но вдвое ли хуже? Экспресс-тест Chery Tiggo 8

С Chery Tiggo 8 мы впервые познакомились на пекинском автосалоне в этом году. С тех апрельских пор кое-что изменилось: кроссовер получил официальные цены и поступил в продажу у себя на родине, а мы еще раз наведались в…

67973 37 4
Тест-драйвы / Одиночные
Шо, опять? Тест-драйв обновленного УАЗ Патриот

Сахару залили дожди, в Антарктиде проросли баклажаны, в заповеднике сдох здоровенный медведь: Ульяновский завод решил провести тест-драйв обновленного Патриота до того как сошедшие с заводского конвейера автомобили…

29423 23 2
Обзоры и тесты гаджетов
Статьи / Практика
Подогреватель масла и не только: гаджеты советских автолюбителей

Массовость однообразных советских машин, число моделей которых можно было пересчитать по пальцам двух рук, порождала у большинства автолюбителей страстное желание заняться «улучшайзингом» своих автомобилей. А дефицит…

25450 5 0
Статьи / Практика
Пить нельзя ехать: можно ли верить приложениям-алкотестерам?

Лето на пороге… Сакраментальное «займи, но выпей!» звучит в голове даже у некоторых автолюбителей. Как и выпить, и при этом проконтролировать свое состояние, дабы гаишный замер не оставил вас без права управления…

17892 2 0
Гаджеты / Приложения
10 полезных приложений: смартфон в помощь автовладельцу

Продвинутые автовладельцы давно уже используют свои смартфоны в хвост и в гриву – применяют в качестве навигатора, антирадара, для диагностики двигателя, чтения PDF-мануалов по ремонту и многого другого. Давайте…

13535 0 6
Военная техника
Статьи / Интересно
А царь-то ненастоящий: как и из чего делают автомобили для кино и парадов

Представьте любой фильм о Великой Отечественной войне, особенно современный. В голове обязательно возникнет образ взрыва и кусков искорёженного металла – иначе сейчас снять не могут. Само собой, взрываются там не…

37644 14 23
Статьи / Военная техника
Тигры, Тайфуны, Катраны и Ураны: новинки и классика российской армейской техники на параде Победы

Парад Победы на 9 мая — это не только важное патриотическое событие, но ещё и редкая возможность увидеть живьём сразу множество новинок автобронетехники Российской армии и Войск национальной гвардии. В этом году…

12136 0 0
Статьи / Военная техника
Бронированные, санитарные, секретные: неизвестные версии ЗИС-5

Знаменитые трехтонки Московского автозавода имени Cталина, как и легкие полуторки, о которых мы уже рассказывали, пережили все трудности самостоятельной организации серийного производства, а в годы Великой Отечественной…

11776 1 0
История автомобилестроения
Статьи / История
Феномен Bose: почему лучшая в мире подвеска до сих пор не стала серийной

Предназначение автомобильной подвески – обеспечивать комфорт и постоянное сцепление с дорогой. Предназначение выдающейся автомобильной подвески – обеспечивать беспрецедентный комфорт, полностью изолируя кузов от того,…

398081 6 192
Статьи / История
Последняя удача АЗЛК: как и зачем создали Москвич-2140 «Люкс»

Об этом автомобиле приходилось слышать пренебрежительные высказывания. Мол, навесили на старый кузов «какой-то нелепый пластик». Подобный подход говорит только о незнании специфики автомобильного производства и его…

267432 19 0
Статьи / История
Автоматический провал: почему сняли с производства «Волгу» с АКП?

Сегодня все знатоки истории советской автомобильной промышленности отлично знают, что первым советским автомобилем с автоматической коробкой передач, выпускавшимся серийно, была «Волга» ГАЗ-21. Пусть тираж вышел…

80119 1 0
Внимание

Изображение
Выбрать файл
Добавить цитату
Внимание

Вы уверены, что хотите удалить этот комментарий?

Внимание

Вы уверены, что хотите удалить все комментарии пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите отклонить комментарий пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в спам?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в корзину?