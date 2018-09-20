Теперь «директорский»! Toyota представила самый крутой Land Cruiser 200

Топ-версия внедорожника Toyota Land Cruiser 200 отныне называется Executive Lounge, что можно перевести на русский как «комната отдыха директора». Цена – от 5 750 000 рублей.

«Директорский» Land Cruiser 200 пришел на смену «меченосному» – предыдущая топ-версия была представлена в прошлом году и называлась Excalibur, в честь легендарного меча короля Артура, а она в свою очередь вытеснила прежние элитные модификации Executive Black и Executive White.

К чему такая частая смена? Дело в том, что в отличие от младшей и довольно утилитарной модели LC Prado старший «крузак» носит статус представительского. У его целевой аудитории есть хроническая потребность в свежих «самых крутых версиях», что подтверждают цифры продаж: с января по август этого года российские дилеры Toyota реализовали 4901 экземпляр внедорожника Land Cruiser 200, из которых 1892 пришлись на версию Excalibur, то есть без малого 40%! И вот представьте, стоит у какого-нибудь престижного ресторана «старый» Excalibur, а друг его владельца приезжает на ужин на новеньком Executive Lounge. По итогам такой встречи владелец Экскалибура, скорее всего, уже на следующий день задумается о смене машины. В общем, отдел маркетинга Тойоты отлично знает свое дело!

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То, что Executive Lounge дороже Экскалибура минимум на четверть миллиона, пойдет «директорской» машине только на пользу – раз дороже, значит престижнее! Между тем оригинальных деталей у версии Executive Lounge не так уж много: слегка видоизмененный дизайн бамперов, черные накладки на корпусах зеркал заднего вида (такие, впрочем, были и у Экскалибура), световая проекция названия на землю, тиснение названия на креслах, именные шильдики на задних стойках кузова, уникальная просторочка в кожаной отделке.

Бензиновая версия (4,6 л, 306 л.с.) Executive Lounge стоит 5 750 000 рублей, дизельная (4,5 л, 249 л.с.) – 5 879 000 рублей. Оснащение типа «полный фарш» включает в себя гидропневматическую подвеску, черненую светодиодную оптику, 4-зонный климат-контроль, мощную аудиосистему JBL с двенадцатью громкоговорителями и прочие «навороты».

Особое внимание российская пресс-служба Тойоты уделила описанию противоугонного комплекса, входящего в комлектацию Executive Lounge: датчики наклона и присутствия в салоне, двойная блокировка замков, светящиеся в ультрафиолете дополнительные таблички с VIN-номером, разрушающиеся при попытке переклейки. Казалось бы крепость, а не машина! А все равно, как «крузаки» угоняли, так и продолжают угонять…