Тест-драйв «беспилотника»: Nissan покатал Leaf в автономном режиме по дорогам Великобритании

Grand Drive – это автономный тест-драйв, который японский бренд провёл на дорогах Англии. Его цель заключалась в создании алгоритма автономного вождения, приближенного к обычной манере езды человека. Он стал частью исследований консорциума Human Drive, который работает при поддержке правительства Великобритании и европейского отделения компании Nissan. Объём финансирования составил 13,5 млн фунтов стерлингов.



При этом маршрут Grand Drive прощёл от Крэнфилда до Сандерлэнда и включал в себя особенности британской дорожной сети, в том числе сложные круговые развязки, скоростные загородные дороги без разметки, ограничительных линий и бордюров. Система автономного вождения активировалась на маршруте при смене полос движения, в местах примыкания дорог и, при необходимости, для остановки и возобновления движения.



Участники проекта успешно завершили два испытания: речь идёт не только о 370-километровом тест-драйве с использованием передовой технологии определения местоположения, но и об исследовании на тестовом треке, где с помощью высокопроизводительных компьютеров изучались алгоритмы автономного вождения, имитирующие стиль езды человека.



В качестве тестовых автомобилей в обоих случаях использовались электрокары Nissan Leaf, которые оснастили GPS-навигатором, радаром, лидаром и камерами. Получаемые данные помогли системе автономного вождения управлять движением автомобилей и самостоятельно преодолевать препятствия.

Nissan Leaf 2018

В машинах, которые тестировались на закрытых трассах, использовался искусственный интеллект, разработанный партнером консорциума – компанией Hitachi Europe Ltd. С помощью этого ИИ машинное обучение систем шло в режиме реального времени. На основе созданных баз данных о сценариях и решениях, встречавшихся ранее, теперь будут строить алгоритмы безопасного объезда препятствий.

«Безопасное завершение самого длинного автономного тест-драйва в Великобритании – это невероятное достижение для Nissan и консорциума HumanDrive, а также огромный шаг к внедрению автомобилей без водителей на дорогах общего пользования, – сказал министр промышленности страны Надим Захави. – Этот проект является ярким примером того, как автомобильная промышленность, работая с правительством, может продвигать технологии, способствующие мобильности людей, помогая при этом сократить выбросы углерода».



«Великобритания быстро становится лидером в области интеллектуальных и автоматизированных технологий управления транспортом. Это огромный глобальный сектор способный создать тысячи новых рабочих мест, – отметил министр по транспортным технологиям и инновациям Джордж Фримэн. – Наше будущее мобильности: городская стратегия поддерживает инновации в области транспорта для более чистого, экологичного и интеллектуального транспорта. Успешный проект Nissan – Human Drive – это яркий пример того, как может выглядеть следующий этап транспортной революции в Великобритании».



В компании отметили, что в рамках проекта были проведены исследования, нацеленные на повышение кибербезопасности автономных автомобилей, разрабатывались методики обеспечения безопасности для тестирования автономных автомобилей и оценки их влияния на всю транспортную систему государства.



Актуальные модели Nissan, представленные на Европейском рынке, – Juke, Leaf, Qashqai и X-Trail – оборудованы опциональной системой ProPilot (это одна из технологий Intelligent Mobility). Она предлагает помощь в управлении автомобилем, разгоне и торможении. Функция подключается при движении автомобиля по отдельным полосам скоростных шоссе. Она оптимизирована как для работы в условиях загруженных дорог, так и для движения по автомагистралям с большой скоростью.



В японской компании добавили, что система ProPilot освобождает водителей от некоторых наиболее рутинных задач, что способствует снижению усталости и уровня стресса, а это, в свою очередь, помогает повысить уровень безопасности и точность управления.



«Концепция Nissan Intelligent Mobility нацелена на разработку технологий автономного вождения для всех наших автомобилей, которые будут эксплуатироваться в любых странах мира, – пояснил главный вице-президент Nissan Europe, ответственный за исследования и разработки в Европе, Дэвид Мосс. – Сейчас у нас имеются все возможности для дальнейшего развития этого исследовательского проекта, развернутого в Великобритании, и мы продолжаем двигаться в будущее с более автономными, электрифицированными и «подключенными» автомобилями».

