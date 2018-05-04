В России готовится приказ, который установит «порядок представления документов на проведение испытаний транспортных средств с повышенной степенью автоматизации», а также определит критерии участия в испытаниях водителя. Отметим, сейчас беспилотные машины в стране испытывают только под контролем водителей.

Разработкой документов занимаются Минпромторг, МВД и Росстандарт совместно с Агентством стратегических инициатив, Российской венчурной компанией, профильной рабочей группой и инфраструктурным центром AutoNet, об этом сообщает «Коммерсант». Заняться подготовкой документов Минпромторгу и НАМИ ещё в марте поручил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

Новости / Авто и бизнес Россия оказалась «в хвосте» рейтинга готовности к внедрению беспилотных автомобилей В рейтинге готовности к внедрению автономного управления транспортом, который был составлен KPMG, Россия заняла всего лишь 18-ую строчку среди 20 стран-участниц. Отметим, специалисты оценивали состояние технологий и...

364 0 0 24.01.2018

В рабочую группу AutoNet сейчас входят Яндекс, АВТОВАЗ, Автодор, Внешэкономбанк, Sollers, МегаФон и другие компании. Доля компаний-участников AutoNet на мировом рынке к 2035 году должна составить 9,2%, объём экспорта предположительно вырастет с 1,4 миллиарда долларов в 2017 году до 241,6 миллиарда долларов. До 2021 года компании поддержат около сотни стартапов и тридцати средних предприятий, на их основе к 2035 году должны появиться «пять национальных чемпионов».

Разработками технологии управления «беспилотниками» уже давно занимается Яндекс. Представитель компании отметил, что прототипы уже сейчас могут выполнять движение по маршруту как в городе, так и на полигоне, однако для дальнейшего развития требуется более масштабное тестирование в условиях города. Разработчик предлагает определить порядок допуска машин к испытаниям на дорогах общего пользования и издать нормативный акт с требованиями к безопасности в этой области.

Ранее стало известно о том, что представители компании «Яндекс» уже официально обращались за разрешением тестирования беспилотного автомобиля в УГИБДД по Москве, однако глава подразделения «добро» не дал, причём отказ был категорическим, об этом рассказал начальник ГАИ России Михаил Черников.

По мнению заместителя руководителя ЦОДД Александра Евсина, на дорогах Москвы полностью беспилотный автомобиль в ближайшие годы «точно не появится». Он считает, что тот момент, когда ответственность за безаварийное движение такого автомобиля можно будет возложить на производителя, наступит не в ближайшие два-три года.

В прошлом месяце портал «Колёса.ру» сообщал о том, что беспилотные машины в России могут начать тестировать весной-летом 2018 года. Первые технические проезды такого транспорта Росавтодор планирует осуществить на закрытом участке дороги от Казани до Набережных Челнов.

Напомним, согласно дорожной карте по разработке законодательства для беспилотников, которую утвердил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, реализация 75 мероприятий должна пройти в период с 2018 по 2035 годы.